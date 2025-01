"Người Sói" Hugh Jackman vướng nghi vấn ngoại tình trước khi ly hôn

Tài tử Hugh Jackman và nữ diễn viên Sutton Foster lọt vào ống kính của giới săn tin khi họ cùng xuất hiện tại một nhà hàng ở San Fernando, California (Mỹ), ngày 13/1. Cặp đôi được trông thấy hôn nhau say đắm trong xe hơi trong lúc đợi giao đồ ăn.

Sau đó, tài tử 56 tuổi và bạn gái kém 7 tuổi tiếp tục trao nhau nụ hôn khi bước ra khỏi xe. Hugh Jackman ôm bạn gái trong khi Sutton đưa tay lên vuốt má anh. Cặp đôi đang đối mặt với nghi vấn ngoại tình từ khi còn chung sống với bạn đời cũ.

Chuyện tình của tài tử Hugh Jackman và nữ diễn viên Sutton Foster được cặp đôi công khai hồi đầu năm nay (Ảnh: Getty Images).

Hugh Jackman và Sutton Foster công khai mối quan hệ tình cảm vào đầu năm mới. Họ thu hút khi tay trong tay hẹn hò ở Los Angeles (Mỹ), hôm 6/1. Trong ảnh, cặp đôi nhìn nhau say đắm, ánh mắt rạng rỡ hạnh phúc khi ở bên nhau.

Hugh Jackman và Sutton Foster quen nhau hơn 20 năm, nhưng trở nên thân thiết khi hợp tác trong vở nhạc kịch Broadway The Music Man. Họ bắt đầu tập cùng nhau vào năm 2020 nhưng sau đó dự án bị hoãn do đại dịch Covid-19.

Vở kịch công diễn từ tháng 12/2022 và thành công rực rỡ. Hugh và Sutton thường sánh đôi đi quảng bá tác phẩm, dành nhiều lời khen ngợi cho nhau. Thời điểm đó, hai nghệ sĩ vẫn chung sống với người cũ.

Không lâu sau lần hợp tác chung, Hugh và Sutton lần lượt thông báo ly hôn. Trong đó, nam diễn viên Hugh Jackman thông báo chia tay vợ cũ, nữ diễn viên Deborra-Lee Furness (69 tuổi) vào tháng 9/2023 sau 27 năm kết hôn.

Hugh Jackman và bạn gái Sutton Foster lọt vào ống kính của giới săn tin khi hẹn hò cuối tuần vừa rồi (Ảnh: Backgrid).

Sutton Foster và Hugh Jackman hôn nhau say đắm trên xe hơi (Ảnh: DM).

Trong tuyên bố chung được gửi tới giới truyền thông, tài tử người Australia và vợ cũ cho biết: "Chúng tôi đã rất may mắn được ở bên nhau gần 3 thập kỷ với tư cách vợ và chồng, cùng nhau gây dựng một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Hành trình của chúng tôi giờ đây đã thay đổi, chúng tôi quyết định chia tay để theo đuổi những hướng đi riêng".

Trong tuyên bố này, đôi bên cùng khẳng định gia đình vẫn luôn là ưu tiên cao nhất trong cuộc sống của họ. Đôi bên sẽ cùng thực hiện những bước đi tiếp theo bằng sự biết ơn, tình yêu thương và lòng nhân hậu.

Hai người mong muốn nhận được sự thấu hiểu, cảm thông và sự tôn trọng quyền riêng tư đối với câu chuyện đời tư. Tài tử Hugh Jackman và vợ cũ khẳng định cả gia đình họ đang phải cùng nhau tìm cách trải qua sự đổi thay này theo hướng tốt đẹp nhất.

Hugh Jackman và vợ cũ, nữ diễn viên Deborra-Lee Furness, có 27 năm chung sống trước khi xác nhận ly hôn vào năm 2023 (Ảnh: News).

Hugh Jackman và vợ cũ, nữ diễn viên Deborra-Lee Furness, có 2 con nuôi đều đã ở tuổi trưởng thành. Họ gặp nhau lần đầu vào năm 1995 trên phim trường bộ phim truyền hình Australia Correlli. Họ tiến tới hôn nhân vào năm 1996.

Năm 2021, tài tử đa tài từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng cuộc hôn nhân của anh được tạo nên từ một tình yêu đúng nghĩa từ 2 người.

Hugh nói: "Mọi người thường khen ngợi cuộc hôn nhân bền bỉ của chúng tôi. Trong cuộc hôn nhân nào cũng có những điều bạn cần phải tôn trọng, nhưng đối với chúng tôi, mọi thứ diễn ra rất dễ dàng, dễ chịu, không có gì là bắt ép. Cuộc hôn nhân này là một trong những điều tuyệt vời nhất đến trong cuộc đời của chúng tôi".

Việc Hugh chia tay vợ cũ khiến nhiều người choáng váng. Một năm sau khi Hugh thông báo ly hôn, Sutton Foster xác nhận chia tay nhà biên kịch Ted Griffin, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm giữa hai người.

Khi Sutton đệ đơn ly hôn hồi tháng 10/2024, các nguồn tin khẳng định với Page Six, nữ diễn viên đã bí mật hẹn hò với Hugh Jackman từ lâu và cả Broadway đều biết điều này.

Sutton Foster và người chồng thứ 2, Ted Griffin, thông báo ly hôn vào năm 2024 sau 10 năm chung sống (Ảnh: Getty Images).

Tờ Us Weekly cũng đưa tin Sutton Foster là lý do khiến Hugh Jackman quyết tâm chia tay người vợ gắn bó 27 năm với anh. Nguồn tin cho biết vợ cũ của Hugh Jackman rất sốc khi đọc tin đồn ngoại tình của chồng cũ trên báo chí và cô cảm thấy bị Hugh cũng như bạn bè của cặp đôi phản bội.

Theo People, bạn bè của Hugh Jackman biết về mối quan hệ giữa anh và Sutton từ lâu nhưng không nói với Deborra-Lee Furness. Tờ Daily Mail viết: "Họ không tiết lộ về sự thiếu chung thủy của Hugh. Giờ, cô ấy cảm thấy như mình bị phản bội vì là người cuối cùng biết. Cô ấy không thể chấp nhận việc này".

Tháng 11 vừa rồi, nữ diễn viên Deborra-Lee Furness đã nhấn nút "thích" một video của blogger Tasha Lustig, trong đó nói tài tử đang bỏ trốn với nhân tình và lên kế hoạch công khai mối quan hệ.

Hugh Jackman là diễn viên Australia, nổi tiếng với vai Người Sói trong loạt phim X-Men cùng các tác phẩm The Prestige, Les Misérables, Prisoners. Anh cũng gặt hái thành công trên sân khấu kịch Broadway và sự nghiệp ca hát.

Sutton Foster là diễn viên, ca sĩ và vũ công Broadway người Mỹ. Trong 35 năm sự nghiệp, cô nhận 2 giải Tony dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc qua vở nhạc kịch Thoroughly Modern Millie (2002) và Anything Goes (2011).

Trước khi hẹn hò với Hugh Jackman, Sutton Foster từng có 2 cuộc hôn nhân với diễn viên kịch Christian Borle và biên kịch Ted Griffin.