Người phụ nữ sắp kết hôn với tỷ phú Jeff Bezos trên du thuyền 500 triệu USD

Tờ People và New York Post cho biết tỷ phú giàu thứ 2 thế giới sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 6 tại thành phố Venice (Italy). Du thuyền trị giá 500 triệu USD là một trong những du thuyền lớn nhất thế giới, có nhiều tầng và trong đó có một hồ bơi lớn.

Các trợ lý truyền thông của Bezos và Sanchez chưa bình luận về thông tin này.

Theo truyền thông Mỹ, tỷ phú Jeff Bezos và MC Lauren Sanchez sẽ kết hôn vào tháng 6 tới (Ảnh: Getty Images).

Jeff Bezos (61 tuổi) và Lauren Sanchez (56 tuổi) đính hôn vào tháng 5/2023, 4 năm sau khi ông chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm với MacKenzie Scott. Bà Lauren Sanchez cũng ly hôn người chồng Patrick Whitesell sau 13 năm chung sống trước khi bắt đầu hẹn hò với tỷ phú thế giới.

Tỷ phú Jeff Bezos cầu hôn bà Sanchez với chiếc nhẫn kim cương trị giá 2,5 triệu USD. Lễ đính ước trên du thuyền của họ tại Positano (Italy) có sự tham gia của dàn khách mời nổi tiếng gồm: Bill Gates, Ari Emanuel, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Hoàng hậu Jordan Rania Al Abdullah và Kris Jenner.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue, bà Sanchez thừa nhận, bà như ngất đi một lúc khi nhận được lời cầu hôn của Jeff. Cuộc tình với một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới giúp bà Lauren ngày càng được quan tâm.

Lauren Sanchez (SN 1969) là người Mỹ gốc Mexico. Năm 2010, bà được tạp chí People bình chọn là một trong 50 phụ nữ đẹp nhất hành tinh.

Tỷ phú Jeff Bezos và bà Lauren Sanchez công khai mối quan hệ từ năm 2020 (Ảnh: Getty Images).

Bà từng là người dẫn chương trình trên Good Day LA, KTTV Fox-11. Các chương trình cùng nỗ lực phi thường giúp Lauren trở thành gương mặt được yêu thích trên truyền hình Mỹ.

Bên cạnh vai trò MC, Lauren Sanchez cũng lấn sâu vào lĩnh vực truyền hình với vai trò là nhà sản xuất phim, phóng sự. Năm 2014, Lauren hợp tác với Pursuit Productions để sản xuất các phim tài liệu và phóng sự.

Bà cũng làm cố vấn về lĩnh vực quay phim trên không cho nhiều bộ phim truyền hình của các đạo diễn Hollywood.

Ngoài đam mê với truyền thông và điện ảnh, người phụ nữ với cá tính mạnh mẽ cũng có đam mê với bầu trời khi bà quyết tâm có bằng lái máy bay để tự điều khiển những chiếc trực thăng và lập ra Black Ops Aviation vào năm 2016. Đây là công ty chuyên sản xuất các video từ trên không cho các chương trình truyền hình, phim truyện và các doanh nghiệp có nhu cầu khác.

Sắp tới, bà Lauren Sanchez sẽ tham gia chuyến bay vào vũ trụ cùng Oprah Winfrey, Katy Perry và Gayle King trên phi thuyền New Shepard, thuộc hãng du lịch vũ trụ Blue Origin do Jeff Bezos sáng lập. Đây là chuyến bay đầu tiên chở toàn khách nữ.

Sự xuất hiện của Lauren Sanchez khiến cuộc sống của tỷ phú Jeff Bezos có thêm nhiều sắc màu (Ảnh: JJ).

Chia sẻ với The Hollywood Reporter về đam mê với bầu trời, bà Sanchez nói: "Lĩnh vực này chủ yếu do nam giới đảm nhận. Tuy nhiên, không có lý do gì mà không có thêm nhiều phụ nữ tham gia vào lĩnh vực đó. Tôi đã có công việc, đã có sự nghiệp. Bản thân tôi yêu thích giải trí, thích quay phim vì vậy tôi muốn kết hợp tất cả".

Năm 2018, truyền thông thế giới rúng động trước thông tin, tỷ phú Jeff Bezos hẹn hò với Lauren Sanchez. Thời điểm đó, cả hai đều đang có gia đình nên chuyện tình của họ không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Mối quan hệ này được cho là khiến hai cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Lauren chia tay người chồng doanh nhân đồng thời là người sáng lập của một công ty tài năng có tiếng - Patrick Whitesell. Cặp đôi gắn bó với nhau từ năm 2005 và có 2 con chung.

Về phần tỷ phú Jeff, ông cũng khiến nhiều người choáng váng khi kết thúc cuộc hôn nhân 25 năm với người bạn đời gắn bó từ thời "tay trắng" MacKenzie Scott.

Sự xuất hiện của bà Lauren Sanchez khiến cuộc sống của tỷ phú Jeff Bezos thêm nhiều sắc màu (Ảnh: DM).

Năm 2020, tỷ phú Jeff và bà Lauren chính thức công khai mối quan hệ. Từ khi là bạn gái của một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới, Lauren luôn xuất hiện trên mặt báo, được chồng tương lai hết mực cưng chiều.

Theo HITC, trước khi yêu tỷ phú Jeff Bezos, bà Lauren sở hữu khối tài sản ròng trị giá 30 triệu USD. Đến khi chuyện tình với một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới được công khai, bà Sanchez càng nổi tiếng. Ước tính, tài sản của bà hiện lên tới 35 triệu USD.

Lauren Sanchez trải qua ít nhất 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi bắt đầu chuyện tình với Jeff Bezos. Người chồng thứ 2 của bà là Patrick Whitesell, quản lý một trung tâm sản xuất phim ở Hollywood. Họ có 13 năm chung sống và 2 người con chung.

Người chồng đầu tiên của bà Lauren là nam diễn viên Henry Simmons. Họ chia tay vào năm 2005. Trước 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Sanchez là bà mẹ đơn thân sau mối tình với cựu vận động viên bóng rổ Tony Gonzalez.

Tỷ phú Jeff Bezos và bà Lauren Sanchez đã gắn bó từ năm 2018 (Ảnh: News).

Từng có nhiều nghi vấn cho rằng, bà Lauren và tỷ phú Jeff sớm chia tay. Song, sau 7 năm bên nhau, họ ngày càng thắm thiết. Cả 3 người con riêng của bà Lauren đều ủng hộ chuyện tình của bà với tỷ phú Jeff.

Dù đã qua 3 lần sinh nở, bà Lauren Sanchez vẫn giữ được ngoại hình nóng bỏng quyến rũ và phong cách thời trang bốc lửa.

Sự xuất hiện của bà Lauren cũng khiến cuộc sống của tỷ phú Jeff Bezos thêm nhiều sắc màu. Doanh nhân giàu có thế giới như hồi sinh, trở nên trẻ trung, năng động và thích phô diễn hơn.

Tỷ phú Jeff Bezos thú nhận, Lauren Sanchez khiến ông thêm yêu đời và phát hiện những khía cạnh mới mẻ của bản thân.