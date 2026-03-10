Người mẫu xinh đẹp lao đao vì nghi vấn ngoại tình chấn động Đài Loan

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh được cho là Thái Thụy Tuyết và Khải Văn có những cử chỉ thân mật tại Nhật Bản lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo một nguồn tin thân cận, Khải Văn và Thái Thụy Tuyết được cho là đã cùng khởi hành sang Hokkaido (Nhật Bản) du lịch, trượt tuyết vào giữa tháng 2. Đoạn clip khiến mối quan hệ giữa hai người trở thành chủ đề bàn tán, đồng thời khiến cả hai phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội.

Thái Thụy Tuyết (trái) và Khải Văn bị chỉ trích vì vướng bê bối ngoại tình (Ảnh: Sina).

Nguyên nhân khiến vụ việc gây phẫn nộ là bởi Khải Văn được cho là đã có gia đình và 3 con. Trước những tranh cãi bùng nổ trên mạng xã hội, ban đầu anh giữ im lặng. Tuy nhiên, đến ngày 9/3, Khải Văn thông báo từ chức tổng biên tập và rút khỏi các nền tảng mạng xã hội.

Theo nguồn tin của trang tin 163, Khải Văn bị buộc thôi việc do bê bối đời tư nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tạp chí. Trước khi vướng vào lùm xùm, anh từng xây dựng hình ảnh người đàn ông mẫu mực, yêu thương gia đình.

Sau khi Khải Văn từ chức, Thái Thụy Tuyết đã lên tiếng giải thích và kêu gọi công chúng không gọi cô là “người thứ ba”. Người mẫu sinh năm 1996 khẳng định giữa cô và vị tổng biên tập không tồn tại mối quan hệ tình cảm.

“Tôi xin khẳng định mình không có mối quan hệ sai trái với Khải Văn. Tôi không làm gì sai. Mọi người đang suy diễn quá mức mà không nhìn nhận sự việc một cách lý trí và dựa trên sự thật”, cô chia sẻ.

Người mẫu Thái Thụy Tuyết đang hứng chịu làn sóng tẩy chay dữ dội từ khán giả (Ảnh: Sina).

Theo Thái Thụy Tuyết, cô quen Khải Văn thông qua bạn bè vào tháng 11/2025. Khi đó, Khải Văn nói rằng anh đã ly thân với vợ và hai người đang hoàn tất thủ tục ly hôn. Người mẫu cho biết họ chỉ là bạn bè và không thân thiết như những gì truyền thông mô tả.

Cô cũng khẳng định người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng không phải là mình, đồng thời phủ nhận việc sang Nhật Bản du lịch cùng Khải Văn. Tuy nhiên, những lời giải thích này chưa thuyết phục được cộng đồng mạng.

Scandal khiến Thái Thụy Tuyết đối mặt nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp. Theo nhiều nguồn tin, cô đã bị gạch tên khỏi một số show diễn và chiến dịch quảng cáo, đồng thời có thể phải bồi thường hợp đồng cho các đối tác.

Thái Thụy Tuyết vốn là gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Đài Loan. Cô từng gây chú ý từ thời trung học với danh xưng “nữ thần trường học”. Người đẹp cũng từng hẹn hò thiếu gia Tôn Mạch Kiệt, nhưng mối quan hệ sớm kết thúc do vấp phải sự phản đối từ gia đình bạn trai.