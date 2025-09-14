Người mẫu Thuận Nguyễn đón tuổi 73, hé lộ về cuộc sống một mình

Thuận Nguyễn được biến đến là fashionisto (tín đồ thời trang nam) nổi bật, từng xuất hiện tại nhiều sàn diễn trong và ngoài nước, tham gia đóng phim... Mới đây, Thuận Nguyễn thực hiện bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 73. Ông xuống phố với phong cách tối giản, áo thun polo, quần ống rộng.

Người mẫu Thuận Nguyễn giữ phong độ ở tuổi 73 (Ảnh: Khuất Quang Huy).

Thuận Nguyễn cho biết ở tuổi này, ông theo đuổi phong cách đơn giản, không cầu kỳ. Ông ưu tiên trang phục vừa vặn, phù hợp, không rộng, mà cũng không quá chật, màu sắc thì trung tính như đen, xanh, xám.

Mẫu áo không thể thiếu trong tủ đồ của ông là polo dệt kim đơn giản, chất liệu cotton thoáng nhẹ, được thêu thủ công tinh tế, tối giản nhưng không mờ nhạt, thoải mái nhưng vẫn giữ cá tính.

Ông vẫn say sưa với thời trang, mong muốn truyền cảm hứng cho giới trẻ (Ảnh: Khuất Quang Huy).

Ở tuổi U80, trong khi bạn bè chọn nghỉ hưu thì người mẫu Thuận Nguyễn vẫn thử sức với điện ảnh và theo đuổi đam mê thời trang. Nam người mẫu được khen giữ vẻ ngoài phong độ, sức khỏe dẻo dai khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chia sẻ với phóng viên, Thuận Nguyễn cho biết, nhiều năm qua, ông giữ lối sống hài hòa, không uống rượu bia. Mỗi ngày, ông dành 15 phút tập yoga và duy trì chế độ ăn uống phù hợp, đặc biệt không thể thiếu một ly nước cam mỗi sáng. Đó cũng là bí quyết giúp ông giữ vẻ ngoài trẻ khỏe so với tuổi 73.

Người mẫu Thuận Nguyễn yêu mùa thu Hà Nội (Ảnh: Khuất Quang Huy).

Hiện tại, nam người mẫu sống một mình ở TPHCM trong một căn hộ chung cư ở phường Thảo Điền, sau nhiều năm ở quận 4 (cũ). Mỗi năm 1 lần, ông bay sang Pháp thăm con gái cùng các cháu ngoại. Thuận Nguyễn cũng có cậu con trai sinh năm 1983 đang sống và làm việc trong lĩnh vực thời trang tại Paris.

Dù sống một mình, Thuận Nguyễn nói ông không hề cô độc mà vẫn say sưa cống hiến cho thời trang và nghệ thuật. Fashionista hy vọng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh cũng như thành lập kênh TikTok gợi ý cách ăn mặc cho nhiều lứa tuổi.