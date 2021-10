Hé lộ cuộc sống kín tiếng của siêu mẫu Claudia Schiffer

Dân trí Claudia Schiffer là siêu mẫu biểu tượng của thập niên 1990 với vẻ đẹp lộng lẫy và phong thái cuốn hút. Ở tuổi 51, cô sống khép kín nhưng vẫn duy trì được phong độ, sức hút với người hâm mộ.

Claudia Schiffer nằm trong nhóm những siêu mẫu thập niên 1990, vốn được ca tụng như những ngôi sao nhạc rock. Siêu mẫu được phát hiện vào năm 17 tuổi trên sàn nhảy của một vũ trường ở Dusseldorf, thành phố phía Tây nước Đức.

Claudia Schiffer là chân dài đình đám của làng mốt thế giới ở thập niên 90.

Sau đó, một công ty người mẫu đã liên lạc, mời cô tới Paris, Pháp chụp hình thử. Từ đó, cô gái trẻ sở hữu mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm trở thành ngôi sao. "Trước đó, tôi chưa bao giờ có cảm giác được chú ý", Claudia Schiffer chia sẻ với tờ Elle về những tháng ngày mới gia nhập làng mốt.

Đầu những năm 1990, Claudia Schiffer xuất hiện dày đặc trên bìa tạp chí và các sàn diễn thời trang lớn cùng Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford...

Những đặc điểm thương hiệu của Claudia Schiffer như đôi mắt xanh, bờm tóc vàng và cái bĩu môi huyền thoại xuất hiện tràn ngập trên trang bìa các tạp chí thời trang hàng đầu. Claudia Schiffer sở hữu chiều cao 180 cm và dáng vóc nóng bỏng.

Claudia Schiffer là một siêu mẫu nguyên tắc, kỷ luật, không tiệc tùng, không scandal.

Suốt thập niên 1990, cô là nàng thơ của các tạp chí danh tiếng. Cô xuất hiện hơn 60 lần trên trang bìa tạp chí Vogue và có hơn 1.000 lần lên bìa các tạp chí lớn nhỏ toàn thế giới. Cô là người mẫu độc quyền của nhãn hiệu đình đám Chanel và là gương mặt ưa thích của nhiều thương hiệu thời trang, may mặc và thực phẩm.

Trong những năm 1990, Claudia Schiffer kiếm được khoảng 10 triệu USD/năm. Đó là thời kỳ đỉnh cao của kỷ nguyên siêu mẫu nhưng đó cũng là thập kỷ suy đồi khi các siêu mẫu thích tiệc tùng, ưa cuộc sống xa hoa của ngôi sao. Tuy nhiên, Claudia Schiffer không giống họ, cô sống kỷ luật, chăm chỉ, kỷ luật, nói không với scandal và không lui tới những bữa tiệc ồn ào.

Siêu mẫu còn góp mặt trong một số bộ phim như vai khách mời trong The Blackout, Black and White, Life without Dick, Zoolander và Love, Actually.... Sang thập niên 2000, sự nghiệp của Claudia Schiffer có dấu hiệu chững lại.

Claudia Schiffer còn tham gia đóng phim và cũng ghi được dấu ấn.

Năm 2017, trong cuốn tự truyện của mình, chân dài Đức từng viết: "Trong 30 năm, tôi được biết đến như một "Nữ hoàng băng giá". Hơi chút lạnh lùng, chuyên nghiệp và luôn kiềm chế cảm xúc khi ra ngoài ánh đèn sân khấu. Đó là sự miêu tả có phần khắc nghiệt, nhưng không phải là không công bằng".

Claudia Schiffer tiếp tục sự nghiệp người mẫu vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn với nhà sản xuất phim kiêm đạo diễn điện ảnh Matthew Vaughn vào năm 2002, cô quyết định giảm công việc, dành thời gian cho chồng và ba đứa con.

"Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy an toàn hay hạnh phúc hơn. Tôi không cố gắng để có cảm giác trẻ hơn", Claudia chia sẻ với tờ Telegraph vào năm 2020 về cuộc sống khi bước vào tuổi 50.

Từ năm 2000, cô chủ động rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình.

Hiện, gia đình Claudia Schiffer sống ở một vùng nông thôn thuộc Oxfordshire, cách thủ đô London, Anh khoảng 100 km. Cô vẫn nhận được những lời mời làm gương mặt đại diện hay trở lại sàn diễn thời trang, chụp hình quảng cáo nhưng siêu mẫu rất cân nhắc trước những lời mời làm việc.

Năm 2018, cô một lần nữa xuất hiện "bùng nổ" trong show diễn của Donatella Versace cùng với các siêu mẫu thập niên 1990 gồm Naomi Campbell, Cindy Crawford, Carla Bruni và Helena Christensen.

Theo Celebrity Net Worth, tài sản của Claudia khoảng 55 triệu USD và người đẹp sở hữu biệt thự giá 6 triệu USD tại Suffolk, Anh. Ngoài ra, vào năm 2013, siêu mẫu người Đức còn mua nhà ở Majorca, Tây Ban Nha giá 11,7 triệu USD.

Hiện, Claudia Schiffer đang sống tại Anh cùng chồng - nhà sản xuất phim kiêm đạo diễn điện ảnh Matthew Vaughn.

Nhan sắc tuổi 51 của Claudia Schiffer vẫn khiến nhiều người trầm trồ.

