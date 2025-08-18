"Người hùng" Nguyễn Chí Thành kể ký ức ám ảnh vụ chìm tàu Dìn Ký

Tập 4 Chiến sĩ quả cảm lên sóng tối 17/8 mang đến những thử thách thực chiến của 12 nghệ sĩ, từ giải cứu nạn nhân mắc kẹt trên vách đá trong rừng đến nhiệm vụ chữa cháy con tàu lênh đênh trên sông Sài Gòn.

Thượng tá Nguyễn Chí Thành (Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM) là người trực tiếp chỉ huy nhiệm vụ, hướng dẫn cho các chiến sĩ nhập vai.

Anh còn gây xúc động cho khán giả khi chia sẻ về chuyện nghề, những lần đối diện với hiểm nguy hay những ký ức ám ảnh của những vụ cứu nạn.

Thượng tá Nguyễn Chí Thành tâm sự về chuyện nghề trong chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Thượng tá Nguyễn Chí Thành cho biết, một trong những nhiệm vụ khó khăn, "cân não" anh từng trải qua là lần cứu hộ, cứu nạn vụ nạn nhân rơi xuống hang sâu gần 300m tại Hà Giang năm 2020.

Hang sâu, bóng tối bao trùm, nhiệt độ xuống thấp, càng đi xuống, Thượng tá Nguyễn Chí Thành càng thấy khó thở. Có lúc mưa như trút nước, anh treo mình lơ lửng giữa hang, tình thế vô cùng nguy hiểm.

Cuối cùng, sau một tiếng thử thách tinh thần, Thượng tá Nguyễn Chí Thành cũng xuống đến nơi an toàn. Thi thể nạn nhân phân hủy nặng, bốc mùi nồng nặc, quá trình đưa nạn nhân lên cũng gặp khó khăn, nhưng anh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

“Đối với người lính cứu nạn cứu hộ, chúng tôi không được bỏ cuộc. Vì chúng tôi là tia hy vọng cuối cùng của người nhà nạn nhân. Nếu mình bỏ cuộc, nạn nhân sẽ mãi mãi nằm dưới hang”, Thượng tá Nguyễn Chí Thành nói.

Các nghệ sĩ xúc động khi lắng nghe chia sẻ từ Thượng tá Nguyễn Chí Thành (Ảnh: Ban tổ chức).

Một ký ức ám ảnh khác đối với Thượng tá Nguyễn Chí Thành là lần tham gia cứu hộ vụ chìm tàu nhà hàng Dìn Ký ở Bình Dương (cũ) năm 2011.

"Chúng tôi nhận thông tin về vụ tai nạn lúc 8h tối. Lúc đó con tàu đã chìm dưới đáy sông, 16 người mất tích. Khó khăn cho đội cứu hộ là nước chảy mạnh, trời mưa to.

Suốt đêm, chúng tôi triển khai lực lượng nhưng phải đến tận 7h sáng hôm sau, nhìn thấy vết dầu loang trên mặt nước, đội cứu hộ mới xác định được vị trí con tàu", Thượng tá Nguyễn Chí Thành kể lại.

Thượng tá cho biết, quá trình vào tàu tìm nạn nhân rất phức tạp. Trong tàu nhiều đồ đạc, nước lớn khiến tàu liên tục chao đảo. Đội cứu hộ xác định họ có thể hy sinh bất cứ lúc nào nhưng vẫn quyết tâm bằng mọi giá phải tìm được 16 nạn nhân mất tích.

"Khi vào được khoang tàu nơi nhiều nạn nhân mất tích, tôi kéo một người phụ nữ lên thì vô tình đụng phải đứa bé được nạn nhân ôm chặt. Hình ảnh người mẹ che chở người con trong giây phút gặp nạn khiến tôi đau lòng. Tôi muốn khóc nhưng không thể nào khóc được", anh nhớ lại.

Dàn chiến sĩ nhập vai cùng các chiến sĩ lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Ảnh: Ban tổ chức).

Câu chuyện của Thượng tá Nguyễn Chí Thành khiến các nghệ sĩ cảm nhận rõ hơn về tinh thần quả cảm của những người chiến sĩ Công an nhân dân. Họ ngày đêm đối diện với hiểm nguy nhưng luôn giữ niềm tin, ý chí sắt thép, sẵn sàng dấn thân để hoàn thành những nhiệm vụ tưởng như không thể.