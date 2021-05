Người đẹp nổi tiếng nhất trong "Trở về Eden" giờ ra sao?

Dân trí "Trở về Eden" là bộ phim truyền hình nổi tiếng của Úc, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Phim đã đưa sự nghiệp của nữ diễn viên chính Rebecca Gilling sang một trang mới và nổi tiếng toàn cầu.

Trở về Eden gồm hai phần, sản xuất trong hai năm 1983 và 1986. Phim được trình chiếu ở nhiều nước như Anh, Mỹ, Thụy Điển, Pháp, Nga, Hungary, Ba Lan, Phần Lan... Với khán giả Việt Nam, phim từng gây cơn sốt trên màn ảnh nhỏ và trở thành một trong những phim truyền hình được yêu thích nhất trong thập niên 90.

Phim xoay quanh cuộc đời chìm nổi của Stephanie - người thừa kế giàu có của dòng họ Harper. Stephanie là một phụ nữ giàu có, thông minh và giàu lòng nhân ái. Sau khi chia tay hai đời chồng, cô yêu và kết hôn với Greg Marsden (Jame Reyne đóng) - một ngôi sao quần vợt. Cô từng mong cuộc đời sẽ yên ả ở cuộc hôn nhân thứ ba.

Tuy nhiên, cuộc đời tưởng chừng viên mãn của Stephanie thay đổi hoàn toàn khi chồng cô, Greg cùng bạn thân của cô lên kế hoạch hãm hại Stephanie ngay sau đám cưới để chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ. Cặp đôi đã ném Stephanie xuống đầm lầy cá sấu nhưng cô may mắn thoát chết, trở lại Eden để báo thù cũng như giành lại những gì thuộc về mình.

Trở về Eden là câu chuyện lôi cuốn về tình yêu, tình bạn, sự hi sinh và mối quan hệ tình tiền trong giới thượng lưu được xây dựng vô cùng cuốn hút. Nhân vật Stephanie Harper do nữ diễn viên Rebecca Gilling đảm nhận. Bộ phim là bước ngoặt với chính sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên tóc vàng.

Rebecca Gilling sinh năm 1953 tại Úc trong một gia đình có truyền thống làm kiến trúc. Niềm đam mê của Rebecca từng là thiết kế nhưng cái duyên với điện ảnh đã khiến bà từ bỏ nghề truyền thống gia đình. Nữ diễn viên nổi tiếng cho biết, bà sợ tay bẩn khi động vào vật liệu xây dựng nên không thể nối nghiệp gia đình.

Thời trẻ, Rebecca sở hữu thân hình đẹp, gương mặt thông minh và chiều cao lý tưởng như một người mẫu. Cô gái trẻ Rebecca nhanh chóng lọt vào mắt xanh của những công ty săn tìm người mẫu và diễn viên điện ảnh. Nữ diễn viên tóc vàng từng là người mẫu quảng cáo trước khi trở thành diễn viên.

Rebecca nhận được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 21 tuổi. Bà tham gia bộ phim Stone vào năm 1974 và nhanh chóng được công chúng biết tới. "Tôi đã nghe Liz Mullinar (người tuyển chọn diễn viên) nói rằng, bà ấy phát hiện ra tôi khi xem đoạn quảng cáo dầu gội đầu trong một quán rượu. Đoạn quảng cáo đó được đánh giá cao và tôi cũng được biết đến nhiều hơn", Stephanie kể về cái duyên đưa bà đến với môn nghệ thuật thứ bảy.

Vai diễn thứ hai của Rebecca là trong Number 96 (năm 1974). Vai diễn này khiến bà được nhiều người biết đến và trở thành "gái hư" nổi tiếng trên màn ảnh. Những cảnh nóng táo bạo trong Number 96 đã giúp cái tên Rebecca trở nên phổ biến với người yêu điện ảnh. "Tôi đã nhận được rất nhiều mail chửi bới từ các khán giả sau khi bộ phim được công chiếu. Họ cho rằng, tôi làm hư thế hệ trẻ ở Úc", Rebecca nhớ lại.

Nữ diễn viên tóc vàng từng được mời đảm nhiệm một vai nhỏ trong bộ phim The Man from Hong Kong (Dragon Flies) cùng Hồng Kim Bảo vào năm 1975. Bộ phim truyền hình Trở về Eden thành công vào năm 1983 đã đưa sự nghiệp của Rebecca sang một trang mới. Bà trở thành gương mặt quen thuộc của mọi gia đình trong thập niên 90.

Bà nói về vai diễn quan trọng trong sự nghiệp: "Đây quả thực là vai diễn lớn nhất mà tôi đã từng đóng, có thể chưa phải là vai tốt nhất, nhưng nó đã khiến tôi nổi tiếng. Tôi không ngạc nhiên khi thành công của bộ phim vượt ra tầm thế giới. Tôi đã nhận được hàng ngàn lá thư của khán giả khắp thế giới. Nhưng tôi chỉ nhận được duy nhất một giải thưởng cho vai diễn này, đó là giải Diễn viên của năm tại Lễ trao giải Yugoslavia. Tôi đã không có mặt tại lễ trao giải để nhận giải thưởng".

Sau thành công của Trở về Eden, Rebecca Gilling góp mặt trong khoảng 10 bộ phim khác nhưng không một vai diễn nào vượt qua được "cái bóng" của Stephanie. Các bộ phim sau này của Rebecca gồm có The Naked Country (1985), show truyền hình City West (1984), The Blue Lightning (1986), A Dangerous Life (1988), Danger Down Under (1988). Năm 1990, bà quyết định tạm gác sự nghiệp diễn xuất với vai diễn cuối cùng trên màn ảnh trong Paper Man.

"Tôi đã ở cái tuổi khó có được những vai diễn chất lượng. Đã ở bên kia con dốc cuộc đời sau 20 năm trong nghề, nên tôi quyết định sẽ thử sức với một công việc mới", bà chia sẻ quyết định dừng đóng phim.

Dù không tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhưng Rebecca Gilling vẫn tích cực lan tỏa sự ảnh hưởng của mình khi làm người phát ngôn cho Tổ chức vì môi trường của Úc mang tên Planet Ark.

Năm 2019, bà xuất hiện trước công chúng với tư cách CEO của tổ chức phi lợi nhuận Planet Ark khi chia sẻ ích lợi của việc tái chế đối với hoạt động bảo vệ môi trường. Rebecca còn tham gia sản xuất show truyền hình mang tên Our House, chương trình phát sóng hàng tuần để tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng.

Theo truyền thông Úc, nữ diễn viên 67 tuổi từng có một đời chồng nhưng hiện tại sống độc thân. Bà có hai người con, chào đời năm 1987 và 1991. Rebecca là một nghệ sĩ khá kín tiếng, ít chia sẻ về đời tư. Nữ diễn viên nổi tiếng người Úc hiện dành thời gian cống hiến cho những công việc xã hội ý nghĩa.

