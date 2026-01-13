Người đẹp chuyển giới Hương Giang thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

MGI All Stars là phiên bản đặc biệt của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International - MGI), quy tụ các thí sinh từng tham gia những mùa giải trước để tiếp tục tranh tài. Thông tin về sự góp mặt của Hương Giang nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu sắc đẹp.

Trên fanpage (trang dành cho người hâm mộ) chính thức của Miss Grand International với hơn 8,3 triệu người theo dõi, bài đăng giới thiệu đại diện Việt Nam nhận hơn 50.000 lượt thích và hơn 5.500 bình luận trong vòng nửa tiếng.

Hương Giang được giới thiệu là đại diện Việt Nam tại MGI All Stars (Ảnh: MGI).

Ban tổ chức giới thiệu Hương Giang (34 tuổi) là đại diện đến từ Việt Nam, hiện hoạt động với vai trò người mẫu, ca sĩ và nhà sản xuất giải trí. Cô được đánh giá là một trong những nhân vật chuyển giới có sức ảnh hưởng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Hương Giang từng gây chú ý khi trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên tham gia cuộc thi Vietnam Idol, tạo nên dấu mốc quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của công chúng về cộng đồng chuyển giới trên truyền thông Việt Nam.

Chuyên trang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế viết: “Với sự nghiệp trải dài trong âm nhạc, truyền hình và sản xuất giải trí, Hương Giang đã phát hành nhiều sản phẩm được đón nhận và góp mặt trong nhiều chương trình uy tín. Không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn, cô còn là nhà sản xuất và lãnh đạo sáng tạo đứng sau nhiều dự án truyền hình quy mô, trong đó có Miss Universe Vietnam”.

Hương Giang nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả Việt Nam khi góp mặt tại MGI All Stars (Ảnh: Instagram).

Hiện Hương Giang nắm giữ các danh hiệu gồm: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 và Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế (Miss International Queen) 2018.

Theo đánh giá của ban tổ chức, Hương Giang tích cực cống hiến cho các hoạt động trao quyền cho cộng đồng thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và cộng đồng LGBTQ+ (cộng đồng người chuyển giới, đồng tính, lưỡng tính). Thông qua các dự án truyền thông và truyền hình, cô thúc đẩy thông điệp về sự hòa nhập, đa dạng và bình đẳng, cả trước ống kính lẫn hậu trường.

“Là biểu tượng của lòng dũng cảm và sự chuyển đổi tích cực, Nguyễn Hương Giang tiếp tục truyền cảm hứng vượt qua ranh giới quốc gia và tự hào góp mặt tại sân khấu MGI All Stars mùa đầu tiên”, ban tổ chức nhấn mạnh.

Việc Hương Giang tham gia MGI All Stars đánh dấu lần đầu tiên một đại diện chuyển giới góp mặt tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - cuộc thi sắc đẹp ra đời hơn một thập kỷ và hiện nằm trong nhóm các đấu trường nhan sắc quốc tế có lượng người theo dõi lớn.

Hương Giang từng đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MU).

Trước đó, năm 2025, Chủ tịch Miss Grand International đã công bố kế hoạch tổ chức MGI All Stars, thu hút sự quan tâm rộng rãi của người hâm mộ.

Sở hữu số đo hình thể 86-56-90, gương mặt hài hòa và phong cách thời trang tinh tế, Hương Giang từng là thí sinh gây chú ý tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cô cũng là đại diện chuyển giới đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á tham dự cuộc thi này.

Dù không đạt thành tích nổi bật tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Hương Giang vẫn nhận được nhiều lời khen từ truyền thông quốc tế và sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội.

Dưới bài đăng công bố cô là đại diện Việt Nam tại MGI All Stars, đông đảo khán giả đã gửi lời chúc mừng, động viên và bày tỏ sự ủng hộ dành cho người đẹp chuyển giới. Người hâm mộ Việt Nam cũng kỳ vọng Hương Giang sẽ đạt thành tích cao tại mùa giải sắp tới.