Bi Rain tin "gặp đúng người" khi kết hôn với Kim Tae Hee

Bi Rain và Kim Tae Hee hiện là một trong những cặp tình nhân đáng ngưỡng mộ của làng giải trí xứ Hàn. Sau gần 10 năm bên nhau, họ có 2 cô con gái và luôn có cách "hâm nóng" mối quan hệ.

Mới đây, trong video mới trên YouTube cá nhân, Bi Rain công khai bày tỏ tình cảm với vợ. Khi được khách mời Ra Seon Wook hỏi: "Cảm giác kết hôn với đúng người là thế nào?", Bi Rain trả lời: "Chắc chắn, cậu sẽ nghĩ rằng: "Đây đúng là người đó" dù ở một mình hay ở bên cô ấy. Tôi có cảm giác, người đặc biệt trong đời mình luôn là cô ấy".

Kim Tae Hee và Bi Rain đã có gần chục năm bên nhau (Ảnh: Naver).

Chuyện tình của Bi Rain và Kim Tae Hee trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc vào năm 2012 khi nam ca sĩ nổi tiếng bị phát hiện hò hẹn với nữ diễn viên Chuyện tình Harvard trong thời gian đang nhập ngũ. Sự việc khiến Bi Rain bị phạt cấm túc trong một tuần và danh tiếng của anh bị ảnh hưởng ít nhiều.

Năm 2017, họ tổ chức đám cưới giản dị đáng kinh ngạc trước sự chứng kiến của người thân hai bên gia đình và một số người bạn thân thiết trong làng giải trí. Trong suốt thời gian yêu nhau hay khi đã là vợ chồng, Bi Rain và Kim Tae Hee đều cố gắng duy trì cuộc sống kín tiếng.

Trong lần hiếm hoi tiết lộ với truyền thông, Bi Rain thừa nhận, anh là người theo đuổi Kim Tae Hee trước và thậm chí yêu đơn phương nữ diễn viên gần một năm trước khi ngỏ lời và được cô chấp nhận. Cặp đôi bén duyên từ một lần chụp hình quảng cáo trước khi Bi Rain lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự vào năm 2011.

Bi Rain khẳng định, chuyện tình với Kim Tae Hee là tiếng sét ái tình. Anh bị ấn tượng trước sự giản dị, thân thiện của nữ diễn viên với các đồng nghiệp nên quyết định theo đuổi cô.

Bi Rain khẳng định, Kim Tae Hee là tình yêu định mệnh của mình (Ảnh: Sina).

Kim Tae Hee đã từ chối lời tỏ tình của Bi Rain đến 5 lần. Ở thời điểm đó, Kim Tae Hee cho rằng, Bi Rain là chàng trai đào hoa, hẹn hò với nhiều cô gái và là người thiếu chân thành.

Bi Rain kể lại: "Tôi là người theo đuổi cô ấy trước. Phải mất nhiều thời gian lắm, đến một năm liền. Anh đã yêu đơn phương cô ấy trong suốt thời gian đó".

Về phần mình, Kim Tae Hee chia sẻ, hôn nhân với Bi Rain dạy cho cô khá nhiều điều và tận hưởng hạnh phúc khi được làm mẹ.

"Gia đình là sức mạnh của sự tồn tại và khiến tôi không cảm thấy cô đơn. Các thành viên trong gia đình nhỏ đều truyền cho tôi sức mạnh bằng cách ở bên cạnh tôi. Họ luôn kề cận để khiến nỗi buồn của tôi vơi đi từng chút một", Kim Tae Hee nói.

Tháng 10/2018, Kim Tae Hee sinh cho Bi Rain cô công chúa đầu lòng. Đến tháng 9/2019, một cô công chúa tiếp theo đã ra đời trong sự hạnh phúc của cả hai vợ chồng.

Cặp đôi chưa bao giờ công bố hình ảnh chính thức của hai con gái trên các phương tiện truyền thông và xem đây là cách để bảo vệ cuộc sống và sự trưởng thành của tụi trẻ.

Sau nhiều năm kết hôn, Bi Rain không bỏ thói quen nắm tay vợ nơi đông người hay hẹn hò bí mật với cô (Ảnh: Newsen).

Năm 2022, Bi Rain bị nghi ngờ hẹn hò bí mật với một nữ golf thủ xinh đẹp. Trước sự tò mò của công chúng, công ty quản lý của B Rain đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định: "Tin đồn này thật nực cười".

Kim Tae Hee cũng lên tiếng bênh vực ông xã: "Đây thực chất chỉ là tin đồn. Một thông tin ác ý, ngớ ngẩn đã xuất hiện từ hôm qua".

Phía Bi Rain và Kim Tae Hee giải thích, tin đồn rất vô lý nên ban đầu, họ không có ý định phản hồi. Tuy nhiên, do thông tin lan truyền quá nhanh nên họ quyết định có biện pháp đối phó.

Trước khi kết hôn, Kim Tae Hee và Bi Rain đều là những ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn. Sau khi lập gia đình, danh tiếng của họ không giảm sút. Cuộc hôn nhân hạnh phúc càng khiến họ được khán giả yêu mến.

Sau khi kết hôn, Kim Tae Hee chủ động giảm công việc trong làng giải trí để chăm sóc gia đình. Trong 5 năm qua, cô chỉ tham gia 2 bộ phim là Hi bye, mama (năm 2020) và Lies hidden in my garden (năm 2023). Thỉnh thoảng, cô tham gia sự kiện hoặc nhận lời chụp hình cho các nhãn hàng.

Trong khi đó, Bi Rain hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Nam ca sĩ tích cực với các chương trình truyền hình thực tế, đóng phim và làm từ thiện. Năm 2020, Bi Rain được tạp chí GQ Hàn Quốc vinh danh là Người đàn ông của năm.

Năm 2022, anh đảm nhận vai nam chính trong bộ phim truyền hình Ghost doctor (Bác sĩ ma) và sắp tới, anh góp mặt trong dự án truyền hình của Trung Quốc - Endless August (Tháng 8 bất tận).