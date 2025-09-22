Ồn ào web cá độ trong MV của Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương: Luật sư nói gì?

Nhóm nghệ sĩ gây tranh cãi liên quan đến quảng bá cho trang cá độ

MV Anh em trước sau như một của nhóm "Ngũ hổ tướng" gồm 5 ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng đang vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội khi bị phát hiện có chi tiết liên quan đến website cá độ.

Sản phẩm này sau khi ra mắt được cả 5 ca sĩ cùng đăng tải trên kênh YouTube cá nhân.

5 thành viên nhóm "Ngũ hổ tướng" gồm 5 ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tối 21/9, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp từ MV đăng trên kênh YouTube của ca sĩ Khánh Phương, cho thấy logo một trang cá độ xuất hiện trên chiếc cốc anh cầm và áo của nhân viên quán bar.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 21h17 ngày 21/9, các hình ảnh liên quan đến web cá độ hiện diện rõ trong MV. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, bản MV này không còn dấu vết logo trên, dấy lên nghi vấn sản phẩm đã bị xóa rồi đăng tải lại phiên bản mới.

Kiểm tra mã nguồn, phóng viên phát hiện video trên kênh Khánh Phương có thời gian hiển thị đăng tải lúc 22h03 ngày 21/9, tức muộn hơn so với bản đầu tiên. Điều này càng củng cố nhận định MV có thể đã bị thay thế.

Khoảnh khắc web cá độ xuất hiện trong MV "Anh em trước sau như một" được đăng trên kênh của Khánh Phương (Ảnh: Phóng viên chụp màn hình lúc 21h17, đã được xử lý che mờ).

Không chỉ Khánh Phương, các ca sĩ khác cùng góp mặt trong MV cũng bị kéo vào tranh cãi. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, các bản MV đăng trên kênh YouTube của Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng không có xuất hiện hình ảnh liên quan đến web cá độ. Một số khán giả đặt câu hỏi liệu các nghệ sĩ này cũng đã chỉnh sửa hoặc thay thế bản mới?

Trao đổi với phóng viên Dân trí trưa 22/9, đại diện truyền thông của Ưng Hoàng Phúc khẳng định rằng, phiên bản phát hành trên kênh của nam ca sĩ từ đầu (tức từ ngày 18/9) không hề có hình ảnh web cá độ và phía anh cũng không thực hiện xóa hay chỉnh sửa MV. Người đại diện nhấn mạnh rằng, những gì liên quan đến bản MV trên kênh nghệ sĩ khác không thuộc phạm vi quản lý của Ưng Hoàng Phúc.

Trên trang cá nhân, Ưng Hoàng Phúc cũng lên tiếng: "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, tôi xin chia sẻ là tôi không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của tôi cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó".

Web cá độ đã được che mờ xuất hiện trong MV do Lâm Chấn Huy đăng tải, hiện MV đã bị xóa hoặc ẩn (Ảnh: Phóng viên chụp màn hình lúc 22h16 ngày 21/9).

Trong khi đó, bản MV trên kênh của Lâm Chấn Huy lại cho thấy những hình ảnh liên quan đến web cá độ được làm mờ ngay từ khi phát hành, thậm chí web cá độ còn xuất hiện ở đầu video dưới dạng nhà tài trợ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, hiện MV Anh em trước sau như một cùng nhiều video quảng bá trước đó đã biến mất khỏi kênh YouTube của Lâm Chấn Huy, khiến dư luận càng thêm nghi vấn.

Nếu phát hiện quảng cáo cá độ sẽ bị xử lý hình sự

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng văn phòng luật sư Kết nối - cho biết: "Theo khoản 1 Điều 7 Luật Quảng cáo 2012, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thì đồng thời cấm quảng cáo.

Đối chiếu quy định hiện hành, hoạt động tổ chức đánh bạc, cá cược qua mạng là hành vi bị nghiêm cấm. Việc hình ảnh hoặc logo website cá độ xuất hiện trong MV, dù gián tiếp, cũng có thể bị coi là hành vi quảng cáo cho dịch vụ bị cấm".

Luật sư nhấn mạnh rằng, pháp luật xử lý vi phạm hành chính dựa trên hành vi khách quan và lỗi, không có ngoại lệ vì lý do "chỉ là đạo cụ" hay "vô tình xuất hiện". Do đó, ê-kíp sản xuất vẫn có thể bị xử lý nếu hình ảnh đủ yếu tố cấu thành quảng cáo.

Mức chế tài được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP: Cá nhân vi phạm bị phạt từ 70-100 triệu đồng, tổ chức gấp đôi, lên tới 200 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm buộc phải gỡ bỏ hoặc xóa bỏ nội dung quảng cáo trái phép.

Nhóm nghệ sĩ tại buổi giới thiệu MV (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về trách nhiệm, luật sư Hùng phân tích: "Đơn vị sản xuất MV là chủ thể phải chịu trách nhiệm chính, vì họ trực tiếp quyết định nội dung, hình ảnh, đạo cụ, hậu kỳ.

Nghệ sĩ biểu diễn thường không bị coi là đối tượng chính nếu chỉ tham gia theo kịch bản. Nhưng nếu đồng thời là chủ sở hữu, nhà sản xuất hoặc có vai trò chi phối, họ hoàn toàn có thể bị xem xét trách nhiệm liên đới.

Nền tảng phát hành (YouTube, TikTok, Facebook…) có nghĩa vụ phối hợp, gỡ bỏ nội dung vi phạm khi cơ quan chức năng yêu cầu, nếu không cũng có thể bị xử lý.

Trường hợp MV được gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa ngay sau khi phát hiện, luật sư cho rằng đây là tình tiết giảm nhẹ theo Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012: "Việc chủ động khắc phục hậu quả có thể giúp giảm nhẹ mức phạt, nhưng không làm hành vi vi phạm biến mất. Cơ quan chức năng vẫn có thể xử lý vì vi phạm đã xảy ra".