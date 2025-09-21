Ngoại hình khác lạ gây xôn xao của mỹ nhân được gọi là “Barbie xứ Hàn”

Ngày 19/9 mới đây, Han Chae Young tham gia một buổi phát sóng trực tuyến. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người tập trung chính là gương mặt có phần đơ cứng thiếu tự nhiên của người đẹp. Khán giả thừa nhận, họ không còn nhận ra Han Chae Young.

Han Chae Young khiến nhiều khán giả không nhận ra khi tham gia một buổi phát sóng trực tuyến gần đây (Ảnh: Sina).

Một số khán giả nhận định, ngoại hình thay đổi của người đẹp có thể do sự can thiệp của dao kéo thẩm mỹ. Cũng có người giải thích, Han Chae Young đã dùng hiệu ứng chỉnh sửa quá đà nên gương mặt bị biến dạng. Hiện tại, Han Chae Young không lên tiếng phản hồi những nghi vấn của khán giả.

Tháng 6 vừa rồi, cô từng xuất hiện tại buổi họp báo phim City of Evil ở Hàn Quốc. Dưới ống kính của phóng viên, Han Chae Young lộ dấu hiệu lão hóa trên gương mặt, khác xa hình ảnh của cô trong buổi phát sóng trực tuyến gần đây.

Trước đây, người đẹp xứ Hàn từng thừa nhận sử dụng dao kéo thẩm mỹ để cải tạo ngoại hình. Trong đó, cô cho biết từng có đôi mắt một mí và đã phẫu thuật thẩm mỹ để có mắt hai mí rõ nét hơn.

Han Chae Young tham dự buổi ra mắt phim tại Hàn Quốc hồi tháng 6 vừa rồi (Ảnh: The Fact).

Han Chae Young (SN 1980) từng được truyền thông xứ Hàn gọi là "Barbie xứ kim chi" nhờ sở hữu hình thể đẹp, chiều cao 1,7m, đôi chân thon nuột nà như người mẫu.

Khi tham gia dự án Vườn sao băng, Han Chae Young từng được khán giả bầu chọn là người đẹp nhất. Người đẹp sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng , đôi mắt to tròn, nụ cười rộng tươi tắn và làn da trắng mịn.

Han Chae Young bắt đầu nổi tiếng khi góp mặt trong dự án Trái tim mùa thu cùng Song Hye Kyo, Song Seung Heon, Won Bin.

Han Chae Young được khen là "Barbie sống" của làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: Instagram).

Năm 2005, cô góp mặt trong phim Cô nàng bướng bỉnh và trở thành ngôi sao được yêu thích của làng giải trí xứ Hàn. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Han Chae Young thông báo lập gia đình.

Năm 2007, người đẹp tổ chức đám cưới với một thiếu gia giàu có, làm việc ngoài làng giải trí tên là Choi Dong Joon. Han Chae Young và chồng gặp nhau ở Mỹ, yêu nhau 8 năm mới quyết định tiến tới hôn nhân.

Theo truyền thông Hàn Quốc, chồng Han Chae Young, hơn cô 4 tuổi, từng học tập tại Mỹ và xuất thân từ một gia đình giàu có tại Hàn Quốc. Anh hiện là giám đốc điều hành của một công ty đầu tư kiêm Phó Chủ tịch của Medcare, Hàn Quốc. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai.

Han Chae Young đã kết hôn và có một tổ ấm hạnh phúc (Ảnh: News).

Khác với nhiều người đẹp của làng giải trí Hàn Quốc, Han Chae Young khá cởi mở khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Năm 2007, cô được chồng cho nhẫn kim cương 5 cara và một siêu xe Mercedes Benz S500 trị giá 40 tỷ đồng.

Năm 2012, Han Chae Young bất ngờ xuất hiện trong danh sách những người nổi tiếng sở hữu biệt thự đắt nhất Hàn Quốc của đài KBS (Hàn Quốc). Căn biệt thự của Han Chae Young nằm trong khu nhà giàu Chungdamdong của Hàn Quốc, có giá khoảng 5 triệu USD với tầm nhìn ra sông Hàn.

Ngoài vật chất, Han Chae Young còn sống trong sự yêu thương và cưng chiều của chồng. Trong gần 20 năm bên nhau, doanh nhân Choi Dong Joon luôn quan tâm, ủng hộ bà xã tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, làm những gì cô yêu thích.

Trò chuyện với báo chí, nữ diễn viên từng tự hào nói về hôn nhân: "Sau khi kết hôn và có cuộc sống ổn định, tôi trở nên suy nghĩ lạc quan hơn và biết cách để tận hưởng những điều nhỏ bé và cảm ơn những niềm vui nho nhỏ. Ngoài ra, tôi cũng luôn cố gắng để cân bằng cuộc sống cá nhân và công việc, với tư cách một diễn viên".

Với sự ủng hộ của chồng, Han Chae Young vẫn tham gia các dự án truyền hình và các chương trình truyền hình thực tế. Bộ phim gần nhất cô góp mặt là phim truyền hình Snow White's Revenge, ra mắt vào năm ngoái.