Tin đồn Rosé hẹn hò bí mật mỹ nam xứ Hàn suốt 4 năm gây xôn xao

Thông tin này xuất phát từ một bài đăng trên mạng xã hội Instagram. Theo đó, người đăng bài chỉ ra một loạt chứng cứ hẹn hò giữa hai ngôi sao trẻ của làng giải trí xứ Hàn.

Theo nguồn tin này, mối quan hệ của cặp đôi bắt đầu từ năm 2021. Tài khoản này cũng chỉ ra một loạt điểm tương đồng về địa điểm gặp gỡ của cặp đôi trong những năm qua.

Rosé và Cha Eun Woo đang vướng tin đồn hẹn hò bí mật suốt 4 năm (Ảnh: News).

Ví dụ như năm 2023, Cha Eun Woo được phát hiện có mặt tại lễ hội âm nhạc Coachella ở Mỹ và tham dự bữa tiệc sau sự kiện của Blackpink. Trước đó, vào năm 2021, họ được cho là cùng xuất hiện tại một triển lãm nghệ thuật khi đăng tải hình ảnh chụp tại sự kiện này.

Năm 2022, cặp đôi đều có mặt tại Paris (Pháp) để tham dự Tuần lễ thời trang và chụp những bức ảnh tương tự, bao gồm cả ảnh chụp tại cùng một nhà hàng. Tháng 4 vừa rồi, họ đều có mặt tại Bảo tàng TeamLabs Planets ở Nhật Bản cách nhau vài ngày.

Hiện, video chia sẻ những chứng cứ hẹn hò của Rosé và Cha Eun Woo trên TikTok đã có hơn 600.000 lượt xem. Một số ý kiến cho rằng, việc có ảnh chụp giống nhau chỉ là điểm tương đồng tình cờ của hai nghệ sĩ. Song, một số ý kiến khác ủng hộ Rosé và Cha Eun Woo thành đôi.

Hiện, cả hai không lên tiếng về tin đồn này.

Rosé và Cha Eun Woo đều xuất hiện tại lễ hội âm nhạc Coachella ở Mỹ vào năm 2023 (Ảnh: Instagram).

Rosé và Cha Eun Woo lộ một số bằng chứng hẹn hò trong 4 năm qua (Ảnh: Instagram).

Rosé là một phần của nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ Hàn - Blackpink. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, có khả năng vũ đạo tốt và chất giọng nổi bật. Mỹ nhân 9X sở hữu dáng vóc thanh mảnh và mái tóc vàng đặc trưng.

Trong 8 năm qua, cùng với thành công của nhóm Blackpink, Rosé cũng gặt hái nhiều thành công riêng. Cô phát hành ca khúc cá nhân và được khán giả nhận xét là một trong những giọng ca nội lực nhất nhóm Blackpink.

Ngoại hình xinh đẹp, vũ đạo tốt và giọng hát cuốn hút cùng khả năng chơi nhạc cụ tốt giúp cô có một lượng người hâm mộ không nhỏ trên toàn thế giới.

Năm 2023, cô gia hạn hợp đồng với công ty giải trí YG Entertainment với tư cách thành viên Blackpink. Song, người đẹp không gia hạn hợp đồng cá nhân với công ty giải trí xứ Hàn.

Trong quá khứ, cô từng dính tin đồn tình cảm với nam diễn viên hơn nhiều tuổi Kang Dong Won.

Rosé rất kín tiếng chuyện tình cảm và từng vướng tin đồn hẹn hò với một số đồng nghiệp (Ảnh: News).

Tài tử Cha Eun Woo (SN 1997) ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc Astro vào năm 2016. Ngoài vai trò là ca sĩ, nam thần tượng Hàn Quốc còn được biết đến là diễn viên có tài khi tạo dựng thành công tên tuổi với loạt phim như My Brilliant Life, To Be Continued, Hit the Top và My ID is Gangnam Beauty.

Với gương mặt đẹp và chiều cao nổi trội, anh từng lọt vào danh sách "Người đàn ông của năm" do tạp chí GQ Hàn Quốc bình chọn vào năm 2018 và nhận danh hiệu "Hot Male Instagrammer năm 2019"...

Cha Eun Woo từng đứng đầu bình chọn Thần tượng có gương mặt đẹp nhất của tờ Ilgan Sports (Hàn Quốc) vào các năm 2019, 2020. Năm 2017 và 2018, anh xếp thứ hai. Năm 2016, anh thắng giải Tân binh đẹp trai nhất Hàn Quốc.