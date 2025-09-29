Nghi vấn Selena Gomez và mẹ ruột rạn nứt tình cảm sau lễ cưới của nữ ca sĩ

Hôn lễ của Selena Gomez và nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco được tổ chức lễ cưới tại một biệt thự riêng ở Santa Barbara, California (Mỹ) với sự góp mặt của nhiều ngôi sao, trong đó có Taylor Swift.

Nhiều ngôi sao của bộ phim truyền hình dài tập Only Murders in the Building như Martin Short, Paul Rudd, Steve Martin cũng xuất hiện. Hôn lễ được tổ chức kín đáo vào dịp cuối tuần.

Selena Gomez và Benny Blanco đã tổ chức hôn lễ vào cuối tuần vừa rồi (Ảnh: Instagram).

Ngoại trừ Taylor Swift thuê nhà riêng với lý do an ninh, phần lớn khách mời nghỉ tại khách sạn sang trọng El Encanto ở Montecito và được xe đưa đón đến địa điểm bí mật. Để đảm bảo an ninh cho hôn lễ, Selena đã chi hơn 300.000 USD cho lực lượng bảo vệ.

Ngày 28/9, hình ảnh về ngày trọng đại của Selena tràn ngập các phương tiện truyền thông quốc tế. Nữ ca sĩ cũng đăng tải hình ảnh ngọt ngào của cô bên Benny trên trang cá nhân có 417 triệu người đăng ký theo dõi.

Theo Daily Mail, Selena Gomez đã không chọn mẹ nắm tay, bước vào lễ đường mà trao vinh dự này cho ông ngoại David Cornett.

Một nguồn tin chia sẻ: “Mẹ của Selena và cha dượng Brian rất suy sụp khi không được con gái chọn để đưa vào lễ đường. Thay vào đó, Selena bất ngờ chọn ông ngoại David. Cô ấy đã đưa ra quyết định này ngay từ khi bắt đầu lên kế hoạch đám cưới”.

Bà Mandy Teefey, mẹ của Selena Gomez, từng một mình nuôi con từ khi bà mới 16 tuổi. Nhiều năm qua, bà được xem là người đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp cũng như chuyện tình cảm của nữ ca sĩ.

Mẹ ruột của Selena Gomez thất vọng vì không được con gái chọn là người đưa vào lễ đường (Ảnh: Getty Images).

Theo Page Six, bà Mandy Teefey cũng là người thu xếp buổi gặp gỡ đầu tiên giữa Gomez và Blanco nhiều năm trước, khi nữ ca sĩ còn chưa bắt đầu sự nghiệp ca hát.

Trong cuộc phỏng vấn với Interview Magazine hồi đầu năm, Blanco kể: “Mẹ của Selena đã sắp xếp cuộc gặp đầu tiên cho chúng tôi. Khi đó tôi đã nổi tiếng còn Selena vẫn chưa phải là ca sĩ”.

Việc nữ ca sĩ không mời mẹ dự hôn lễ và không chọn bà là người đưa vào lễ đường tạo nên nhiều tranh luận trong công chúng. Khán giả cho rằng điều này cho thấy mối quan hệ bất hòa giữa Selena Gomez và mẹ ruột.

Theo People, dù luôn dành cho nhau những lời trân trọng trên truyền thông, Selena Gomez và mẹ ruột Mandy Teefey từng trải qua nhiều căng thẳng.

Năm 2017, thời điểm Selena tái hợp bạn trai cũ Justin Bieber, bà Mandy công khai bày tỏ sự lo lắng, cho rằng mối tình này gây tổn thương tinh thần cho con gái. Theo Us Weekly, nữ ca sĩ và mẹ từng hủy theo dõi nhau trên Instagram sau vụ việc.

Dân mạng đang bùng nổ nghi vấn về mối quan hệ rạn nứt giữa Selena Gomez và mẹ ruột (Ảnh: Getty Images).

Khi Selena nhập viện điều trị sức khỏe tâm thần, bà Mandy từng muốn kiểm soát chặt chẽ quá trình điều trị, trong khi Selena mong được tự quyết định.

“Mandy rất bảo vệ con, nhưng Selena cảm thấy mình cần tự do để trưởng thành”, nguồn tin nói.

Trong các cuộc phỏng vấn sau này, Selena nhiều lần khẳng định “luôn biết ơn mẹ” nhưng tin rằng, mọi gia đình đều cần không gian riêng để yêu thương nhau đúng cách.

Về phần mình, bà Mandy từng nói về mối quan hệ với con gái: “Chúng tôi yêu thương nhau nhưng cũng như mọi gia đình khác, có lúc bất đồng”.

Selena Gomez và Benny Blanco bắt đầu hẹn hò từ tháng 6/2023 sau nhiều năm làm bạn, hợp tác trong công việc. Họ công khai chuyện tình cảm vào tháng 12 cùng năm. Cuối năm 2024, Selena thông báo đính hôn bằng ảnh khoe nhẫn cầu hôn trên Instagram.