"Nghệ thuật sống trong dòng chảy bốn mùa": Hành trình tìm về vẻ đẹp

Trong nhịp sống hiện đại nhiều xô bồ, con người ngày càng tìm kiếm những giá trị tinh thần bền vững hơn là những thành tựu ngắn ngủi. Giữa nhu cầu được “sống chậm”, được quay về với chính mình, cuốn sách Nghệ thuật sống trong dòng chảy bốn mùa của ông Ngô Duy Cường mang đến một cách tiếp cận mới mẻ và chất triết - mỹ về hành trình sống đẹp.

Cuốn sách "Nghệ thuật sống trong dòng chảy bốn mùa" (Ảnh: Nhà xuất bản).

Tư tưởng xuyên suốt của cuốn sách chính là “nghệ thuật sống đẹp” - một khái niệm không phải để giảng dạy mà để trải nghiệm, không phải để nói suông mà để sống thật.

Bằng sự hòa trộn giữa mỹ thuật, thần học, triết học đời sống và trải nghiệm cá nhân, tác giả muốn nhắc nhở mỗi người rằng: Ta không chọn sinh ra, nhưng ta có thể chọn cách sống. Ta không quyết định được mùa nào đến, nhưng ta có thể quyết định thái độ của mình trong từng mùa. Sống đẹp là sống đủ đầy với trái tim khiêm tốn và tâm hồn tinh khôi.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp biến đổi không ngừng của thiên nhiên, Nghệ thuật sống trong dòng chảy bốn mùa ví cuộc đời con người như một chuỗi những mùa cảm xúc đan xen. Mỗi mùa mang sắc thái, thông điệp và bài học riêng – như những lớp màu hòa quyện tạo nên bức tranh nhân sinh đa thanh.

Ông Ngô Duy Cường - tác giả cuốn sách "Nghệ thuật sống trong dòng chảy bốn mùa" (Ảnh: Nhà xuất bản).

Cuốn sách như một dòng sông nhỏ, nhẹ nhàng chảy trôi qua từng mùa trong cuộc đời. Nó dành cho tất cả chúng ta, không giới hạn giới tính hay độ tuổi, những ai đang khao khát tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.

Dòng sông ấy sẽ nhẹ nhàng dẫn bạn chảy ra từng mùa của cuộc đời, để rồi giúp bạn nhận ra rằng: Ta chỉ đến một lần trong từng giây phút và sự có mặt của bạn vốn không ai có thể thay thế.

Qua mỗi mùa, cuốn sách mở ra những chiêm nghiệm sâu sắc về thái độ sống. Nó nhắc nhở ta rằng, "tinh thần và thái độ sống quan trọng hơn cả sự sống".

Với 25 câu chuyện - 25 lát cắt về cách đối diện và cảm nhận cuộc đời, cuốn sách là dòng sông nhỏ đưa người đọc đi qua những mùa cảm xúc. Qua đó, tác phẩm nhắc nhở rằng hạnh phúc là sự lựa chọn, là thái độ sống, là khả năng giữ sự tinh khôi - cho dù cuộc đời có chuyển mùa theo cách nào.

Không chỉ là một tác phẩm tinh thần, Nghệ thuật sống trong dòng chảy bốn mùa còn mang theo một sứ mệnh cộng đồng.

Toàn bộ doanh thu từ cuốn sách sẽ được dùng cho 2 mục đích: Tiếp tục thực hiện các dự án xuất bản về “sống đẹp” và góp phần nâng đỡ cuộc sống của những em nhỏ tại các viện mồ côi ở Việt Nam.