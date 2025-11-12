Khám phá "Học thuyết về tình thương" của tác giả Hà Huy Thanh

Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhiều biến đổi trong đời sống tinh thần, câu hỏi về điều gì giúp con người giữ được bản chất nhân văn ngày càng trở nên cấp thiết.

Từ góc nhìn ấy, tối 11/11 tại Hà Nội, tác giả Hà Huy Thanh giới thiệu cuốn DISA - Học thuyết về tình thương. Đây là tác phẩm thứ 7 trong hành trình gần một thập kỷ ông theo đuổi chủ đề “tình thương”.

Tác giả Hà Huy Thanh trong cuộc gặp gỡ Giáo Hoàng tại Vatican (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cuốn sách được xem là nỗ lực hệ thống hóa quá trình chiêm nghiệm và thực hành của tác giả, nhằm biến tình thương từ khái niệm cảm xúc trở thành một học thuyết có thể nghiên cứu, ứng dụng và lan tỏa.

Hà Huy Thanh từng có cuộc gặp với Giáo hoàng Francis, người đã thể hiện sự quan tâm tới cuốn Tình thương của ông trước đó. Cuộc gặp gỡ này đã góp phần hỗ trợ việc ra mắt Trung tâm Quốc tế Văn hóa Tình thương tại Vatican, nơi hướng tới lan tỏa thông điệp nhân ái và hòa bình.

Theo Hà Huy Thanh, “DISA” là viết tắt của cụm từ Divine Intelligence - Sensitivity - Awakening (Trí tuệ Thiêng liêng - Nhạy cảm - Thức tỉnh). Trong tiếng Việt, từ này gợi nhớ đến “di sản”, thể hiện sự kết nối giữa truyền thống và tương lai.

Ông cho rằng gốc rễ của mọi tiến bộ đều bắt nguồn từ con người, và con người chỉ thật sự hoàn thiện khi sống được với năng lượng nền tảng nhất của sự sống là tình thương.

Với người Việt, giá trị ấy không xa lạ, mà được truyền qua ca dao, tục ngữ, lễ hội dân gian và cách ứng xử cộng đồng.

"Người Việt dạy nhau về tình thương từ trong nhà ra ngoài ngõ. Đó là di sản tinh thần cần được gìn giữ và phát huy", ông nói.

Bìa cuốn “DISA - Học thuyết về tình thương” của tác giả Hà Huy Thanh (Ảnh: H.Hương).

Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, tác giả tin rằng tình thương chính là yếu tố giúp con người giữ được nhân tính, đối thoại với công nghệ và vượt qua những khủng hoảng của thời đại.

Đặc biệt, trong suốt hành trình viết sách, Hà Huy Thanh không đặt nặng yếu tố kinh tế. "Chín năm nay, chưa có cuốn sách nào tôi viết được bán ra. Tất cả đều được tặng, bản mềm công khai cho mọi người đọc. Ở nước ngoài, họ bán trên Amazon nhưng tôi chưa thu được một đồng nào. Với tôi, tình thương là để tặng, không phải để bán", ông nói.

Hầu hết các cuốn sách của ông được gửi tặng tới thư viện, trường học và tổ chức xã hội, nhằm khuyến khích cộng đồng thực hành tình thương qua những hành động giản dị trong đời sống hằng ngày.

Nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định rằng, tình thương là giá trị gắn liền với đời sống tinh thần và truyền thống của người Việt, được hình thành qua nhiều thế hệ và những trải nghiệm văn hóa sâu sắc.

"Trong cuộc sống này, mỗi chúng ta đã hiểu biết về tình thương sớm nhất qua lời ru của bà, của mẹ, qua những câu chuyện cổ tích dạy người ta làm điều thiện, qua những lễ hội dân gian, qua những di sản của truyền thống…

Thế nhưng, đúng là để tìm được một cuốn sách tiếp cận tình thương từ góc độ triết học quả thực hiếm hoi. Khi thấy một người bạn trẻ hơn tôi mà vẫn kiên trì, từ những cuốn sách đầu tiên còn rất mỏng manh đến hôm nay đã có một cuốn dày hơn, được biết đến trong và ngoài nước, được in bằng tiếng nước ngoài, thậm chí được Giáo hoàng cầm trên tay, đó là một chặng đường dài đáng trân trọng", nhà sử học Dương Trung Quốc nói.