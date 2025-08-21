Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền làm mới “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi

Mới đây, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền chính thức phát hành MV Người Hà Nội, đồng thời giới thiệu album hòa tấu Lấp lánh vàng sao và MV Tiến quân ca hợp tác với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Đây là một trong những sản phẩm âm nhạc hiếm hoi mang màu sắc khí nhạc ra mắt đúng dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.

Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền tại sự kiện ra mắt album hòa tấu “Lấp lánh vàng sao” (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhạc phẩm Người Hà Nội được nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi viết đầu năm 1947, trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp còn nhiều gian nan. Hơn nửa thế kỷ qua, ca khúc đã nhiều lần được thể hiện qua dàn nhạc giao hưởng, piano, guitar…

Tuy nhiên, lần này, Trịnh Minh Hiền chọn một hướng đi mới: Chuyển soạn cho độc tấu violin. Nữ nghệ sĩ giữ nguyên giai điệu gốc nhưng khéo léo lồng ghép kỹ thuật violin cổ điển như: Kẹp bè, tremolo, pizzicato tay trái, cadenza tự do… để mang lại diện mạo khác biệt.

MV do đạo diễn người Ý Gianmarco Maccabruno Giometti thực hiện, với hiệu ứng slow motion và khung hình nghệ thuật, khắc họa chân dung hơn 60 người Hà Nội ở 30 bối cảnh quen thuộc của Thủ đô hôm nay.

Tại buổi họp báo, Trịnh Minh Hiền xúc động chia sẻ: “Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi là một bản trường ca viết trong những ngày đầu đất nước non trẻ. Khi làm mới tác phẩm, tôi nghĩ đến Người Hà Nội hôm nay - những con người đang sống trong hòa bình.

Tôi không “phá” tác phẩm mà viết tiếp phần dang dở gần 80 năm trước, để gửi lời tri ân tới những người đã ngã xuống cho độc lập, tự do”.

Cùng thời điểm phát hành MV, album hòa tấu Lấp lánh vàng sao cũng được Trịnh Minh Hiền ra mắt, gồm 9 tác phẩm gắn liền với chặng đường lịch sử đất nước: Người Hà Nội, Quê em, liên khúc Bài ca Hồ Chí Minh - Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng - Như có Bác trong ngày đại thắng, Biết ơn Võ Thị Sáu, Quảng Bình quê ta ơi, Bài ca bên cánh võng, Cô gái vót chông, Đất nước trọn niềm vui.

Trong đó, chỉ có một ca khúc có lời là Biển sóng do chính cô sáng tác, còn lại là các bản hòa tấu cách mạng được viết lại cho violin.

Tên album được lấy cảm hứng từ những câu ca trong Người Hà Nội và Trường ca Sông Lô của nhạc sĩ Văn Cao, gợi nhắc bầu trời vàng sao, biểu tượng của độc lập dân tộc. Các tác phẩm được sắp xếp theo dòng chảy thời gian từ 1945 đến nay, tái hiện hành trình 80 năm đầy thăng trầm nhưng rực rỡ của Tổ quốc.

Album được thu trực tiếp trong phòng thu theo phong cách acoustic, với dàn nhạc mở rộng dần từ violin solo đến ban nhạc đầy đủ. Âm nhạc kết hợp chất liệu cổ điển, semi-classic, pop, world music, country… tạo nên màu sắc vừa hào hùng vừa gần gũi.

Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền (ở giữa) biểu diễn tại buổi ra mắt album (Ảnh: Ban tổ chức).

Với Trịnh Minh Hiền, âm nhạc cách mạng không chỉ là di sản mà còn là mạch nguồn nuôi dưỡng tình yêu nước. “Tôi tha thiết với từng giai điệu của Tổ quốc và vẽ lòng yêu nước bằng thanh âm tiếng vĩ cầm. Hòa mình vào muôn người, tôi thấy non sông gấm vóc lấp lánh vàng sao”, nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Lấp lánh vàng sao không chỉ là một album âm nhạc, mà còn là lời tri ân sâu nặng gửi đến các cựu chiến binh - những người đang sống và cả những người đã hóa thành bất tử - đồng thời gửi gắm niềm tin về một tương lai sáng tươi của thế hệ mai sau.

Album được phát hành trên 58 nền tảng số tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh album Vàng sao lấp lánh cùng MV Người Hà Nội, Trịnh Minh Hiền cũng trở thành nghệ sĩ đầu tiên kết hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật trong dự án MV với ca khúc Tiến Quân ca.