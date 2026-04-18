Nghệ sĩ Vân Sơn tái xuất: "Không phải tôi chảnh, chỉ khó với nghề"

Sự xuất hiện của nghệ sĩ Vân Sơn tại buổi công chiếu phim Đại tiệc trăng máu 8 ở TPHCM mới đây thu hút sự chú ý của khán giả. Đây là dự án đánh dấu màn tái xuất của anh trên màn ảnh Việt sau thời gian dài vắng bóng.

Nam nghệ sĩ cho biết lý do nhận lời tham gia dự án đến từ sự phù hợp của kịch bản và vai diễn. Anh thẳng thắn thừa nhận bản thân là người khá kén chọn trong công việc.

“Không phải tôi khó hay chảnh đâu. Tôi chỉ khó với kịch bản, với nghề thôi. Nghĩa là nếu phim hay mà vai không phù hợp với sự trở lại của Vân Sơn, thì tôi cũng không nhận”, nghệ sĩ chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Vân Sơn thu hút sự chú ý của truyền thông tại buổi công chiếu "Đại tiệc trăng máu 8" (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Theo Vân Sơn, trong những năm qua, anh nhận được không ít lời mời tham gia các dự án điện ảnh. Tuy nhiên, anh không xem đó là việc chờ cơ hội.

“Ở tuổi này rồi, không phải ngồi chờ, mà mình phải đi tìm. Nhưng khi cơ hội đến, quan trọng là mình phải xem phù hợp thì mới quyết định có nhận hay không”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Trong những năm gần đây, khi thấy bạn bè cùng thời như Hồng Đào trở về Việt Nam tham gia nhiều dự án điện ảnh, anh thừa nhận cũng có chút nôn nao. Tuy nhiên, điều đó không khiến anh vội vàng hay dễ dãi hơn trong việc lựa chọn vai diễn. Ngược lại, anh vẫn giữ nguyên tắc làm nghề.

Thậm chí, có một dự án khác mời anh tham gia song song với phim hiện tại, nhưng sau khi trao đổi kịch bản với đạo diễn, anh thấy nội dung chưa hợp lý nên sẵn sàng từ chối. Với anh, vấn đề không nằm ở tiền bạc hay danh tiếng, mà là sự phù hợp và chất lượng.

Vân Sơn thừa nhận, sau nhiều năm vắng bóng, việc quay lại màn ảnh cũng đi kèm không ít áp lực. "Áp lực lớn nhất là không được làm mất lòng tin của khán giả đặt vào cái tên Vân Sơn. Khán giả thương mình, thích mình vì những gì mình mang lại. Vậy nên mình phải chọn kịch bản, chọn vai thật kỹ để không phụ lòng họ", nghệ sĩ chia sẻ.

Tạo hình của Vân Sơn trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong thời gian tham gia quay phim tại Việt Nam, Vân Sơn vẫn duy trì nhịp sinh hoạt ổn định. Gia đình ở xa thường xuyên gọi điện hỏi thăm anh, nhưng không có vấn đề đáng lo ngại về sức khỏe.

Ở độ tuổi hiện tại, anh ý thức rõ việc giữ gìn thể lực để có thể tiếp tục làm nghề. Hiện nay, anh không còn tập luyện cường độ cao, nhưng vẫn duy trì các bài tập nhẹ như hít đất, tập tạ nhẹ hoặc vận động vừa sức. Theo anh, khi lớn tuổi, cơ thể dễ tích mỡ hơn, nên việc tập luyện đều đặn là cách để giữ sự dẻo dai và năng lượng cho công việc.

Dàn diễn viên "Đại tiệc trăng máu 8" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Đại tiệc trăng máu 8 quy tụ dàn diễn viên gồm Đức Khuê, Hồng Ánh, Vân Sơn, Quang Minh, Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê... Tác phẩm được làm lại từ One Cut of the Dead - hiện tượng phòng vé Nhật Bản từng thu hơn 30 triệu USD dù kinh phí chỉ khoảng 25.000 USD.

Trong phim, Vân Sơn vào vai Tâm OK, một đạo diễn bị gắn mác làm “phim rác”, liên tục bị chê bai và khiến con gái thất vọng. Quyết tâm lấy lại danh dự, ông nhận thực hiện một dự án đầy thử thách với bộ phim zombie dài 35 phút, quay one-shot (không cắt cảnh) và phát trực tiếp. Tuy nhiên, quá trình ghi hình nhanh chóng rơi vào hỗn loạn khi dàn diễn viên liên tục gặp sự cố, tạo nên chuỗi tình huống dở khóc dở cười phía sau hậu trường.