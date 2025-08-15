Nghệ sĩ Ái Như có vai chính điện ảnh đầu tiên: "Không phải tôi kén chọn"

Chiều 14/8, đoàn phim Phá đám sinh nhật mẹ tổ chức buổi giới thiệu dự án với sự góp mặt của dàn diễn viên: Nghệ sĩ Ái Như, nghệ sĩ Thành Hội, diễn viên Hồng Ánh, Tín Nguyễn, Kim Hải và Samuel An.

Bộ phim đánh dấu lần đầu tiên nghệ sĩ gạo cội Ái Như đảm nhận vai chính trong một dự án điện ảnh. Tại sự kiện, nữ nghệ sĩ còn được ê-kíp bất ngờ tổ chức sinh nhật, khiến bà không giấu được sự xúc động.

Đồng nghiệp mừng sinh nhật nghệ sĩ Ái Như (Ảnh: Nhà phát hành cung cấp).

Nói về lý do nhận lời tham gia phim, nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được vào vai chính của một bộ phim điện ảnh. Vai diễn điện ảnh đầu tiên của tôi đã từ rất lâu và chỉ là vai quần chúng. Vì vậy, khi đảm nhận vai diễn lần này, tôi rất nóng lòng và mong khán giả "nhẹ tay" với mình".

Nghệ sĩ Ái Như cho biết lý do đến nay mới trở lại với điện ảnh là vì bận điều hành sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Chỉ khi sân khấu chuyển sang diễn theo mùa, bà mới có quãng nghỉ để nhận lời đóng phim.

"Sân khấu đã 16 năm tuổi. Từ vận hành đến quản lý tài chính, làm sao để sáng đèn từng vở diễn, tôi đều dành thời gian và công sức tối đa. Đó là lý do suốt 16 năm qua tôi gần như không tham gia hoạt động nào khác. Nhiều lời mời phải từ chối, không phải vì tôi chảnh hay kén chọn, mà vì thật sự tôi không có thời gian", bà bộc bạch.

Đây là phim điện ảnh đầu tiên nghệ sĩ Ái Như đảm nhận vai chính (Ảnh: Nhà phát hành cung cấp).

Sự góp mặt của Tín Nguyễn cũng thu hút chú ý sau hàng loạt dự án điện ảnh trăm tỷ trước đó. Nói về cơ hội lần này và danh xưng "diễn viên trăm tỷ", cô chia sẻ: "Tôi sống cùng nhân vật để thể hiện vai diễn trọn vẹn nhất. May mắn khi được diễn cùng các cô chú, anh chị giàu kinh nghiệm, tôi học hỏi rất nhiều.

Thành quả bộ phim là công sức của mọi người, tôi chỉ góp một phần nhỏ nên không đặt áp lực doanh thu. Thật sự mỗi lần nghe gọi "diễn viên trăm tỷ" tôi rất sợ, vì biết mình chỉ đóng góp một phần nhỏ".

Phá đám sinh nhật mẹ xoay quanh câu chuyện bà Tâm (NSƯT Ái Như), người mẹ đơn thân nhiều năm âm thầm nuôi con khôn lớn. Bà dành trọn tuổi trẻ, tình yêu và kỳ vọng cho con trai duy nhất Y Đức (Trần Kim Hải), mong anh trở thành bác sĩ và thành công theo chuẩn mực xã hội.

Nhưng áp lực ấy lại vô tình đẩy Y Đức vào khoảng tối tâm lý, khiến anh khao khát được thấu hiểu và khẳng định giá trị bản thân. Bất ngờ thay, chính tiệc sinh nhật lần thứ 60 của bà lại trở thành điểm bùng nổ của hàng loạt tình huống éo le, khởi nguồn từ Y Đức và người bạn thân Quang Tài (Samuel An).

Bộ phim được thực hiện bởi đội ngũ biên kịch đứng sau nhiều kịch bản trăm tỷ như Mai, Tiệc trăng máu, Em và Trịnh… Dẫn dắt ê-kíp là biên kịch Nguyễn Thanh Bình (trước đây được biết đến với tên Bình "Bồng Bột").

Chia sẻ về vai trò của mình trong phim này, Nguyễn Thanh Bình nói: "Dù đảm nhận hầu hết công tác đạo diễn nhưng tôi không dám nhận mình là đạo diễn, mà muốn được gọi là giám chế - "giám" trong giám sát, "chế" trong chế tác, sáng tạo. Tôi cũng không mong Phá đám sinh nhật mẹ được gọi là phim của đạo diễn Nguyễn Thanh Bình, vì đây là thành quả chung của cả ê-kíp".