Nghệ sĩ Vân Dung lội bùn giữa đêm, tuyên bố "kiếp sau không làm diễn viên"

Kiếp sau không làm diễn viên

Nghệ sĩ Vân Dung mới đây đã gây chú ý khi chia sẻ về những vất vả trong quá trình làm phim điện ảnh, thậm chí tuyên bố "nếu có kiếp sau, tôi dứt khoát không làm diễn viên". Phát ngôn này được đưa ra trong một đoạn video hậu trường quay phim mới của nữ nghệ sĩ, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Trong đoạn clip, Vân Dung hé lộ phần nào sự khắc nghiệt của nghề diễn, đặc biệt là khi phải làm việc trong điều kiện thời tiết xấu.

"Đời diễn viên khổ lắm. Để có một giây, một phút trên màn ảnh cho khán giả cười hay khóc thì chúng tôi phải như thế này đây", cô bộc bạch.

Đoạn video được quay vào lúc rạng sáng, trời mưa lạnh, khi đoàn phim vẫn đang miệt mài làm việc. Nhiều diễn viên và thành viên ê-kíp lấm lem bùn đất sau nhiều giờ ghi hình ngoài trời.

Vân Dung cho biết, thời điểm quay đã gần 4h sáng, trong khi đoàn phim bắt đầu từ chiều hôm trước và dự kiến kết thúc vào 6h sáng hôm sau.

"Vừa đói, vừa rét, vừa khát, nhưng tinh thần anh em vẫn rất cao. Mặc dù vất vả nhưng mọi người vẫn cười rất tươi. Mưa ướt hết thì lại vào thay quần áo, sấy tóc rồi tiếp tục quay", nữ nghệ sĩ kể.

Dù vậy, Vân Dung vẫn khẳng định sự nhiệt tình và tinh thần đoàn kết của cả ê-kíp là động lực lớn để mọi người vượt qua khó khăn. "Chúng tôi khổ nhưng vẫn vui. Chỉ cần khán giả đến rạp đông là mọi mệt nhọc đều đáng", cô nói.

Không "dạo chơi" trong nghệ thuật, làm việc 200% sức lực

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Vân Dung cho biết cô có nhiều trải nghiệm thú vị khi làm việc ở cả hai môi trường điện ảnh và truyền hình của hai miền Nam - Bắc.

Theo cô, làm phim truyền hình phía Bắc mang lại cảm giác gần gũi như gia đình, trong khi các ê-kíp điện ảnh phía Nam lại gây ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp trong tổ chức sản xuất và chăm sóc diễn viên.

Vân Dung thừa nhận điện ảnh là môi trường khắc nghiệt nhưng cũng mang lại nhiều cơ hội để diễn viên thể hiện khả năng. Dù áp lực doanh thu là rất lớn, cô luôn mong nhà sản xuất thắng lợi, khán giả hài lòng. "Một tấm vé có thể bằng tiền ăn mấy ngày của khán giả, nên mình phải trả lại cho họ một sản phẩm xứng đáng", cô nhấn mạnh.

Nữ nghệ sĩ cũng tự hào khi đã tham gia vài bộ phim điện ảnh có doanh thu "trăm tỷ". Cô cho rằng, doanh thu phòng vé cũng là thước đo cho sự ghi nhận của công chúng. Bên cạnh đó, việc khán giả nhớ đến một hình ảnh đặc trưng của diễn viên cũng là một thành công.

"Khi khán giả đã ghi nhớ phim ma là có Vân Dung, đó là thắng lợi. Sau đó tôi mới có thể chuyển sang những thể loại khác như phim gia đình hay tình cảm. Nếu làm cái gì cũng nửa vời thì khán giả sẽ không nhớ đến mình, và cái tên Vân Dung khi đó sẽ trở nên vô nghĩa", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Để có được vị trí trong lòng khán giả suốt nhiều năm, Vân Dung luôn nghiêm túc với nghề diễn và không bao giờ xem nghệ thuật là cuộc dạo chơi. Cô luôn làm việc với toàn bộ năng lượng và tâm huyết, làm với 200% sức lực.

Chị thẳng thắn nói: "Nếu làm nghề theo kiểu dạo chơi, tôi thà về nhà bán hàng online còn tốt hơn. Tôi không bao giờ làm nghệ thuật theo kiểu "dạo chơi". Nếu chỉ là cuộc dạo chơi thì bạn sẽ không gặt hái được gì, và đồng nghĩa với việc túi tiền của bạn cũng trống rỗng. Nói thật, tôi không có nhiều tiền để dạo chơi trong nghệ thuật đâu".

Quan điểm của Vân Dung là làm thật tốt một việc trước khi chuyển sang việc khác. Cô nỗ lực diễn hài, sau đó chuyển sang đóng vai bi và khiến khán giả khóc rất nhiều trên phim truyền hình. Với điện ảnh, cô cũng muốn đặt một nền móng vững chắc trong trái tim khán giả.

"Táo" duy nhất chưa có danh hiệu

Lê Vân Dung, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từng lọt vào Top 15 cuộc thi Hoa hậu báo Tiền phong năm 1992. Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập niên, cô hoạt động ở cả sân khấu hài và phim truyền hình, ghi dấu ấn qua nhiều chương trình như Gặp nhau cuối tuần và đặc biệt là Gặp nhau cuối năm (Táo Quân).

Trong Táo Quân, Vân Dung gắn liền với hình ảnh Táo Y tế, được khán giả yêu thích nhờ lối diễn duyên dáng, giọng nói đanh đá đặc trưng nhưng giàu chất hài.

Bên cạnh hài kịch, nữ nghệ sĩ cũng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Những nhân viên gương mẫu, Những ngày không quên…

Tính đến nay, Vân Dung đã tham gia nhiều dự án điện ảnh, trong đó nổi bật là các bộ phim thuộc dòng kinh dị như Quỷ cẩu, Quỷ nhập tràng và phần tiếp theo Quỷ nhập tràng 2 sắp ra mắt.

Dù có sự nghiệp dày dặn và được khán giả yêu mến, Vân Dung lại là người hiếm hoi trong dàn nghệ sĩ gắn bó lâu năm với Táo Quân chưa được phong tặng danh hiệu NSƯT hay NSND. Nữ nghệ sĩ từng thẳng thắn chia sẻ rằng việc xét tặng danh hiệu đòi hỏi nghệ sĩ phải tham gia các cuộc thi và có huy chương, trong khi cô gần như không tham dự những cuộc thi nghề nghiệp vì không có duyên với việc đi thi.

Theo Vân Dung, dù việc không có danh hiệu đôi khi khiến cô thiệt thòi, nhưng tình cảm của khán giả mới là điều quan trọng nhất. Cô vẫn luôn tự hào khi các đồng nghiệp trong ê-kíp Táo Quân được phong tặng danh hiệu, bởi đó là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến của họ đối với nghệ thuật.