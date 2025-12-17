Ảnh cũ Thu Trang, Trấn Thành, Trường Giang gây sốt: Thực hư tin đồn rạn nứt

Tối 16/12, diễn viên Tiến Luật gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh cũ của bà xã Thu Trang bên Trấn Thành và Trường Giang. Đây là khoảnh khắc chụp chung của các nghệ sĩ trong một vở diễn cách đây nhiều năm.

Ảnh cũ gây sốt của Trường Giang, Thu Trang và Trấn Thành (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tiến Luật chia sẻ, anh chứng kiến tình bạn của bộ ba Thu Trang - Trấn Thành - Trường Giang từ những ngày đầu tiên.

Nam nghệ sĩ nhớ lại, nhiều năm trước, Trấn Thành mua được chiếc xe hơi đầu tiên liền qua nhà Thu Trang chở cô đi ăn. Cho đến sau này, có hôm bộ ba hẹn nhau đi ăn cháo lề đường, khi đó mỗi người đều đã có xe hơi riêng, sự nghiệp ngày một phát triển.

"Hôm ấy ngồi trong xe, vợ tôi nói, nhìn ba người bạn thân từ lúc khó khăn cho tới khi cả ba đều có xe hơi riêng, cô ấy thấy hào hứng lắm. Hiện tại cả ba đều có gia đình, sự nghiệp riêng nên không còn nhiều thời gian đi chơi xuyên đêm như cách đây gần 20 năm.

Nhiều lời đồn về tình bạn của ba người, nhưng tôi thấy mọi thứ không có gì thay đổi. Họ vẫn theo dõi, vẫn chơi cùng nhau như thời họ đã xuất phát. Tất nhiên sẽ có lúc giận dỗi, nhưng để hạ bệ, chơi xấu nhau thì không", Tiến Luật chia sẻ.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật cùng Trấn Thành, Trường Giang và Đức Thịnh tại chương trình "Đấu trường tiếu lâm" năm 2016 (Ảnh: Chụp màn hình).

Bài đăng của Tiến Luật nhận nhiều bình luận tích cực từ khán giả. Người hâm mộ thích thú khi nhìn lại hình ảnh thời xưa của những nghệ sĩ nổi tiếng, đồng thời bày tỏ niềm mến mộ dành cho tình bạn của họ.

"Trấn Thành, Trường Giang và Thu Trang đều tài năng, tỏa sáng theo con đường riêng của mỗi người. Có nhiều lời đồn, sự so sánh về họ nhưng tôi tin họ đều dõi theo và ủng hộ nhau trong sự nghiệp", một khán giả bình luận.

Những chia sẻ của Tiến Luật cũng được cho là làm sáng tỏ về mối quan hệ của Trấn Thành - Trường Giang - Thu Trang. Nhiều năm qua, bộ ba nghệ sĩ thường bị dân mạng réo gọi vào những tin đồn "bằng mặt không bằng lòng", "cạnh tranh ngầm" dù từng có thời gian là bạn bè thân thiết.

Gần đây nhất, mạng xã hội rộ nhiều ý kiến tranh luận khi nghệ sĩ Trường Giang công bố dự án phim Tết mới (phim Nhà ba tôi một phòng) sau nhiều năm vắng bóng, "đụng độ" trực tiếp với đạo diễn Trấn Thành (phim Thỏ ơi) ở phòng vé Tết Nguyên đán 2026.

Trong khi đó, đạo diễn Thu Trang cũng đang khởi động dự án Ai thương ai mến ra mắt vào dịp Tết Dương lịch.

Trấn Thành, Thu Trang và Trường Giang từng tham gia phim hài ngắn "500 anh em ma" ra mắt năm 2016 (Ảnh: Chụp màn hình).

Thu Trang, Trấn Thành và Trường Giang học chung Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh (TPHCM). Sau này, bộ ba cùng hoạt động nghệ thuật, kết hợp ăn ý khi diễn sân khấu nên tình bạn ngày càng gắn bó. Họ từng đóng chung phim 500 anh em ma - phim hài chiếu mạng lên sóng năm 2016.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, Thu Trang cho biết, Trấn Thành là người bạn nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, còn Trường Giang là mẫu người tận tâm, kỹ lưỡng, luôn dốc hết sức cho những công việc dù là nhỏ nhất.

Thu Trang chia sẻ, bộ ba có lúc giận hờn nhưng không ảnh hưởng lớn đến tình bạn. Theo cô, đối với những người làm nghệ thuật, việc thi đua, học hỏi lẫn nhau sẽ giúp mỗi người tiến bộ hơn trong sự nghiệp.

Những năm gần đây, Trấn Thành, Thu Trang và Trường Giang ít xuất hiện chung, nhưng vẫn luôn ủng hộ sự nghiệp của nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Giai đoạn năm 2014-2016, Trấn Thành và Trường Giang từng là "cặp bài trùng" trong nhiều chương trình truyền hình như: Thách thức danh hài, Ơn giời cậu đây rồi, Giọng ải giọng ai...

Vài năm gần đây, cả hai có định hướng riêng trong sự nghiệp. Trấn Thành tập trung vào vai trò đạo diễn phim điện ảnh, làm MC các chương trình âm nhạc như: Ca sĩ mặt nạ, Rap Việt, Anh trai say hi, Em xinh say hi... Trong khi đó, Trường Giang hoạt động nhiều ở mảng truyền hình thực tế, ghi dấu ấn trong các show 2 ngày 1 đêm, Hành trình rực rỡ, 7 nụ cười xuân...

Tương tự, Thu Trang và Trấn Thành cũng từng thân thiết khi hoạt động chung mảng sân khấu hài cách đây hơn 10 năm. Sau này, hai người ít xuất hiện cùng nhau vì mỗi người đều có những định hướng riêng.

Dịp đầu năm nay, khi Bộ tứ báo thủ và Nụ hôn bạc tỷ "đụng độ" trong đường đua phim Tết, mối quan hệ giữa Trấn Thành và Thu Trang bị cộng đồng mạng bàn tán. Tuy nhiên, Thu Trang cho biết, cô không xem Trấn Thành là đối thủ.

"Trấn Thành là tên tuổi quá lớn, có lượng fan đông đảo. Nhưng tôi và anh Tiến Luật cũng là những cái tên có màu sắc riêng, có lượng khán giả riêng nên rất tự tin", nữ đạo diễn từng cho hay.