Nghệ sĩ Quyền Linh: "Kể cả có là đại gia, tôi vẫn đi dép tổ ong"

Nghệ sĩ Quyền Linh được biết đến với biệt danh "MC quốc dân", từng dẫn dắt nhiều chương trình ăn khách như: Vượt lên chính mình, Bạn muốn hẹn hò, Tình trăm năm, Mái ấm gia đình Việt...

Tổ ấm hạnh phúc của Quyền Linh bên doanh nhân Dạ Thảo và 2 cô con gái Lọ Lem, Hạt Dẻ cũng thường nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.

Nghệ sĩ Quyền Linh trong phim "Hai Muối" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Gần đây, Quyền Linh trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm vắng bóng với vai chính trong phim Hai Muối. Nam nghệ sĩ đảm nhận vai ông Hai - "gà trống nuôi con" mưu sinh bằng nghề làm muối, vất vả nuôi con ăn học.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Quyền Linh chia sẻ những áp lực khi đóng phim cùng lớp diễn viên trẻ và phản hồi các tranh cãi về cách ăn mặc xuề xòa, từng bị dân mạng cho là "làm màu, giả nghèo giả khổ"...

"Tôi và Hoài Linh không đối đầu"

Quyền Linh gắn bó với nhiều chương trình thiện nguyện, hiểu rõ cuộc sống vất vả của người lao động. Đó có phải lý do anh nhận lời đóng vai ông Hai?

- Tôi vốn là gốc nông dân, 7 tuổi đã ra làm ruộng. Theo tôi, nông dân với diêm dân (người làm nghề muối - PV) cũng giống nhau. Những cảnh quay vất vả ở đồng muối trong phim không làm khó được tôi.

Khó nhất là thời gian, vì tôi quá bận rộn, phải sắp xếp để có quỹ thời gian xử lý hết công việc. Đã lâu rồi tôi trở lại màn ảnh nhưng tôi không có quá nhiều bỡ ngỡ.

Ở cương vị Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Điện ảnh TPHCM, tôi vẫn thường xuyên theo sát thị trường phim Việt, hiểu sự vận hành của ngành công nghiệp điện ảnh. Tôi chỉ áp lực mình lớn tuổi, nhịp độ chậm với các bạn trẻ có nhiều năng lượng.

Trước những ý kiến trái chiều về diễn xuất trong "Hai Muối", nghệ sĩ Quyền Linh phản ứng ra sao?

- Tôi trải qua nhiều vai diễn, có vai tốt, có vai không tốt, bản thân tôi cũng không phải thần thánh. 20 năm mới trở lại màn ảnh rộng, tôi có thể không tránh khỏi sơ suất.

Nếu khán giả so sánh tôi diễn dở hơn ai đó, tôi cũng chấp nhận thôi. Giới nghệ sĩ, rất nhiều người giỏi hơn tôi. Tôi chỉ là diễn viên bình thường. Lần này cũng là trải nghiệm, là bài học để nếu tôi làm chưa tốt thì sẽ hoàn thiện ở những vai diễn sau.

Tạo hình lam lũ của Quyền Linh trong "Hai Muối" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

"Hai Muối" do Quyền Linh đóng chính và "Làm giàu với ma" do Hoài Linh đóng chính ra rạp cùng thời điểm. Cả hai đều vào vai người cha, anh có ngại bị so sánh?

- Tôi yêu quý Hoài Linh cũng như yêu quý mọi đồng nghiệp. Mỗi vai diễn là tâm huyết, nỗ lực của từng nghệ sĩ. Thực sự tôi không ngại khi bị so sánh với Hoài Linh. Báo chí nói chúng tôi đối đầu nhưng các ê-kíp phim đều cạnh tranh lành mạnh, cho thấy thị trường phim đang ngày một tốt hơn.

Nghệ sĩ Lý Hải - bạn thân của Quyền Linh - có góp ý cho anh khi anh trở lại điện ảnh?

- Tôi và Lý Hải từng là bạn học chung, ăn chung, ngủ chung rất thân thiết. Nhưng hiện tại anh em chúng tôi mỗi người một cuộc sống, công việc riêng rất bận rộn nên ít có dịp gặp gỡ nhau. Nếu gặp, chắc chắn Lý Hải và tôi sẽ có những chia sẻ, lời khuyên cho nhau, rồi ngồi ôn kỷ niệm, nói hoài không hết chuyện (cười).

Thị trường phim Việt đang có tình trạng chênh lệch lớn, một số ít phim đạt hàng trăm tỷ đồng doanh thu, còn đa số thua lỗ hoặc doanh thu không đáng kể. Anh trăn trở ra sao?

- Tôi chỉ mong khán giả ủng hộ điện ảnh Việt, mong các nhà sản xuất không bị thua lỗ khi làm phim, để diễn viên có thể tham gia thêm nhiều tác phẩm.

Tôi trân trọng nỗ lực của anh em bạn bè trong giới đạo diễn, nhà sản xuất. Làm phim cực lắm, để một bộ phim đến với khán giả là vô vàn khó khăn. Chuyện nhà sản xuất bán nhà để bỏ tiền làm phim rất nhiều (cười).

"Tôi dư sức mua trăm đôi giày, nhưng tôi thích đi dép tổ ong"

Vợ và các con của Quyền Linh ủng hộ anh như thế nào khi anh trở lại diễn xuất?

- Khi tôi nhận vai, đạo diễn yêu cầu tôi phải giảm cân, về mức 75kg. Bà xã tạo một thực đơn ăn kiêng, chỉ cho tôi ăn rau củ quả. Các con mỗi lần ngồi ăn cơm cùng tôi thì không cho tôi gắp thịt (cười).

Trong suốt quá trình quay, vợ con rất ủng hộ tôi, nhưng tôi không cho gia đình đến trường quay. Ê-kíp phim từng gửi lời mời cho Lọ Lem, Hạt Dẻ đến phim trường nhưng quy tắc của tôi là ít cho con đến nơi làm việc, một phần vì tôi không muốn gia đình thấy tôi đóng phim cực khổ, phần khác vì không muốn con tiếp xúc nhiều với giới giải trí.

Quyền Linh có hôn nhân hạnh phúc bên vợ - doanh nhân Dạ Thảo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh đồng cảm ra sao với câu chuyện người cha từng trải qua nhiều vất vả để nuôi con?

- Trong phim, ông Hai là nhân vật lam lũ, bươn chải mưu sinh, bằng mọi cách bán từng hạt muối, góp từng đồng bạc lẻ cho con. Làm cha là dù vất vả bao nhiêu cũng sẵn sàng đổ mồ hôi, xương máu để con có tương lai tươi sáng. Đó là điều đồng cảm và giống nhau nhiều nhất giữa tôi và nhân vật. Nhưng thực sự nhân vật ông Hai chưa chắc đã khổ bằng tôi thời xưa đâu (cười).

Điều gì từ cuộc sống quá khứ khiến nghệ sĩ Quyền Linh vẫn còn ám ảnh?

- Ngày xưa, căn nhà của gia đình tôi ở Tiền Giang dột nát, đêm ngước lên là nhìn thấy bầu trời, mấy anh em tôi thường nằm đếm sao. Nhà xập xệ nên mỗi lần mưa gió mạnh cũng có thể khiến nhà bị sập, lũ trẻ con chúng tôi phải chạy sang nhà khác trú mưa gió. Gia đình tôi "ăn bữa trước, lo bữa sau", nhịn đói là chuyện bình thường.

Sự vất vả đó đeo bám anh đến bao giờ?

- Thập niên 90, tôi đóng vài bộ phim truyền hình, nhưng cát-xê diễn viên thời ấy không có bao nhiêu, kinh tế rất khó khăn. Lúc lấy vợ tôi chỉ có hai bàn tay trắng, cưới xong trong túi vỏn vẹn 70.000 đồng, ở nhà thuê, không có xe máy.

Khi vợ sinh Lọ Lem rồi Hạt Dẻ, tôi nỗ lực kiếm tiền, mọi thứ tốt nhất vợ chồng chúng tôi dồn hết cho con. Có những lúc không có tiền, tôi phải đi vay mượn để lo cho con. Nhìn lại, cuộc đời tôi đã trải qua đủ vất vả, cay đắng, có khi khổ tận cùng xã hội.

Dù có cuộc sống đủ đầy, Quyền Linh vẫn giữ phong cách ăn mặc bình dị (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nghệ sĩ làm từ thiện là câu chuyện dễ gây tranh cãi với khán giả ngày nay. Anh nghĩ sao?

- Tôi xưa nay không bao giờ bàn luận chuyện tốt xấu của người khác. Còn với tôi, tôi làm mọi việc đều xuất phát từ cái tâm. Sau mỗi ngày làm công việc xã hội, sau mỗi chuyến thiện nguyện về, tôi ngủ rất ngon.

Hiện cuộc sống nghệ sĩ Quyền Linh đã đủ đầy nhưng anh không cầu kỳ chuyện ăn mặc, vẫn đi dép tổ ong. Bị một số khán giả nói "làm màu", anh phản hồi thế nào?

- Tôi khẳng định tôi chưa bao giờ than nghèo, than khổ với ai. Tôi giả nghèo để làm gì? Mọi người cũng biết tôi bây giờ đã có nhà cửa, xe cộ, các con học trường quốc tế. Tôi chưa bao giờ xin ai một đồng nào, thậm chí mọi người cũng biết tôi nhiều lần móc tiền túi làm từ thiện trong các chương trình.

Tôi dư sức để mua hàng trăm đôi giày, hàng trăm bộ đồ đẹp. Nhưng đó là thói quen, là bản chất của tôi, bởi tôi thích những gì tối giản nhất. Kể cả tôi là đại gia, là người giàu nhất thì tôi vẫn đi dép tổ ong mà thôi.

Quan trọng là tôi biết tôn trọng mọi người. Nếu đi tiệc mà tôi vẫn mặc áo thun, đi dép lê thì mọi người hẵng nói. Còn cuộc sống bình thường, tôi đi uống cà phê, tôi đi quay chương trình với nông dân, với người nghèo, với người khiếm khuyết cơ thể, thậm chí có những người không có chân để đi dép, không có tay để xỏ áo, thì tôi mặc áo vest, diện đồ đẹp để làm gì?

Hai con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ của Quyền Linh được nhiều khán giả trẻ yêu thích (Ảnh: Facebook nhân vật).

Có ý kiến tranh cãi về việc Quyền Linh tuyên bố không muốn cho con vào showbiz nhưng vẫn thường dẫn con đi sự kiện giải trí. Anh nói gì về điều này?

- Tôi vẫn giữ quan điểm các con cứ học xong rồi muốn làm gì thì làm. Bạn bè tôi rất nhiều người mời con tôi đóng phim, tham gia nghệ thuật. Thậm chí ê-kíp sản xuất Hai Muối từng gửi lời mời Lọ Lem vào vai con gái Muối của ông Hai, vì Lọ Lem vừa tròn 18 tuổi, hình tượng vai diễn đo ni đóng giày cho con gái tôi.

Nếu tôi tham vọng cho con vào showbiz thì đã gật đầu rồi. Nhưng tôi không đồng ý. Khi các con học xong, nếu các con thích theo đuổi mục tiêu nào, tôi chắc chắn sẽ tôn trọng đam mê của các con. Thời thanh xuân của đời người sẽ thật vô nghĩa nếu không được làm điều mình thích.

Cảm ơn nghệ sĩ vì những chia sẻ!