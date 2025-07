Nghệ sĩ guitar 13 tuổi Shumo AG trình diễn bùng nổ trước 13.000 người ở Huế

Tài năng nhí người Australia gốc Việt Shumo AG không còn là cái tên xa lạ với những người yêu nhạc, đặc biệt là khán giả của guitar điện. Mới đây, Shumo AG trở thành nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất góp mặt tại sự kiện âm nhạc diễn ra tối 6/7 ở Quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội Huế.

Đây là sự kiện lớn với quy mô 13.000 khán giả, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám gồm Phạm Anh Khoa, Isaac, Quốc Thiên, Anh Tú, Kay Trần, Quân A.P, Quang Hùng MasterD...

Dù lần đầu đến Huế, Shumo AG nhanh chóng bị chinh phục bởi vẻ đẹp yên bình và chiều sâu văn hoá của thành phố.

Nghệ sĩ nhí chia sẻ: “Với em, Huế không chỉ là một địa điểm biểu diễn mà còn là một bản nhạc đang chờ được cất lên. Em rất vinh dự khi được biểu diễn tại nơi này.

Là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất, em biết mình phải nỗ lực nhiều hơn để chứng minh bản thân nhưng đồng thời cũng có cơ hội mang đến một nguồn năng lượng mới mẻ cho sân khấu. Em rất tự hào khi được đại diện cho thế hệ trẻ, và chứng minh rằng tuổi tác không giới hạn đam mê hay sự sáng tạo”.

Nghệ sĩ guitar điện Shumo AG trình diễn dưới mưa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điểm nhấn đặc biệt tại đêm nhạc là màn kết hợp giữa Shumo AG và Phạm Anh Khoa. Tại đây Shumo AG đảm nhiệm phần chơi guitar cho hai bản hit của nam rocker là Lý quạ kêu và mashup Lý kéo chài - Ngựa ô thương nhớ.

Shumo tiết lộ, đây là những bản phối có thêm phần solo do chính cậu sáng tác riêng cho lần trình diễn này. Cùng với đó, sân khấu tại cố đô Huế cũng là nơi ra mắt bản phối mới cho ca khúc Tomorrow comes again - một sáng tác đậm chất tự sự do Shumo AG viết từ năm 11 tuổi.

Ba tiết mục biểu diễn đã mang đến những trải nghiệm vừa mãn nhĩ vừa mãn nhãn cho khán giả. Ngay từ những nốt đầu tiên của Lý quạ kêu, tiếng guitar điện của Shumo vang lên đầy gai góc, sắc lẹm, tạo nên một không gian âm nhạc dồn dập và đầy cuốn hút.

Phạm Anh Khoa xuất hiện với phong thái mạnh mẽ, giọng hát khàn đặc trưng, hòa quyện cùng giai điệu mãnh liệt từ cây đàn của Shumo, khiến sân khấu như bùng cháy.

Đến phần mashup Lý kéo chài - Ngựa ô thương nhớ, sự tương phản giữa chất dân gian và tinh thần rock hiện đại được đẩy lên đỉnh điểm. Shumo làm chủ sân khấu với những đoạn solo guitar bứt phá, mang màu sắc riêng biệt.

Tiết mục của Shumo AG và Phạm Anh Khoa để lại nhiều ấn tượng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đây không phải là lần đầu tiên Shumo AG hợp tác với nghệ sĩ Việt Nam. Trước đó, trong liveshow Xuân yêu thương diễn ra vào năm ngoái, nghệ sĩ nhí đảm nhận phần rap và trực tiếp biểu diễn cùng nữ ca sĩ Như Quỳnh trong ca khúc Cho người tình nhỏ.

Dù chỉ mới 13 tuổi, Shumo AG đã sở hữu kinh nghiệm biểu diễn dày dặn, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có Huy chương Vàng tại cuộc thi âm nhạc North American Virtuoso với sự tham gia của đại diện hơn 60 quốc gia.