Nghệ sĩ gốc Việt làm mô hình thủ công tôn vinh sự khác biệt ngoại hình

Triển lãm "Worlds of Joy - Baby Sumo Kō" của nghệ sĩ Koichi đang diễn ra tại Công viên Bến Thành (TPHCM), thu hút sự quan tâm của công chúng nhờ sự kết hợp giữa xu hướng art toys (mô hình đồ chơi nghệ thuật), công nghệ trình chiếu hiện đại và thông điệp xã hội tích cực.

Lấy cảm hứng từ tinh thần “Knock out body shaming” (tạm dịch: Đánh bại định kiến ngoại hình) với nhân vật Baby Sumo Kō làm trung tâm, triển lãm mang thông điệp về niềm vui, lòng tự tin và sự đa dạng, vượt qua mọi rào cản, khuôn khổ.

Triển lãm nhận được sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Koichi cho biết anh muốn mang đến bầu không khí tràn đầy niềm vui, sự tích cực, cổ vũ mọi người vượt qua định kiến và những bình phẩm tiêu cực về ngoại hình, nhất là trong thời đại mạng xã hội phát triển như hiện nay.

"Mỗi cơ thể, mỗi sự khác biệt đều được đón nhận bằng ánh sáng và nụ cười. Tôi muốn thông qua nghệ thuật thị giác và không gian đa giác quan, người xem có thể khám phá sức mạnh thật sự của niềm vui, và để chính nụ cười trở thành cú “knock-out” (hạ gục - PV) dịu dàng nhất dành cho mọi định kiến", nghệ sĩ Koichi chia sẻ.

Nhân vật Baby Sumo Kō truyền tải thông điệp về niềm vui, lòng tự tin và sự đa dạng của các nền văn hóa (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong triển lãm lần này, nghệ sĩ Koichi giới thiệu 33 tác phẩm mô hình thủ công về nhân vật Baby Sumo Kō, chia thành 3 bộ sưu tập. Những hình tượng được chọn đều phản ánh các tầng ý nghĩa khác nhau và trải qua quá trình nghiên cứu tỉ mỉ của tác giả.

Trong đó, Koichi đã lấy cảm hứng từ các bậc thầy nghệ thuật thế giới như Van Gogh, Vermeer, Dali, Hokusai... hay các ngôi sao toàn cầu như Marilyn Monroe, Michael Jackson, Lady Gaga, Cristiano Ronaldo... Mỗi nhân vật thể hiện một khía cạnh khác nhau của sự tự do và bản sắc cá nhân. Ngoài ra còn có 12 phiên bản đại diện cho các nền văn hóa.

Koichi cho biết, anh đã dành nhiều thời gian tìm tòi, nghiên cứu về hình ảnh, trang phục, phong thái để truyền tải tinh thần của từng nhân vật vào tác phẩm của mình. Mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh sự giao thoa văn hóa mà còn tôn vinh sự đa dạng của thế giới, nơi mọi cơ thể và bản sắc đều có giá trị riêng.

Nghệ sĩ Koichi (trái) mong muốn lan tỏa tinh thần nhân văn và tình yêu bản thân thông qua các tác phẩm (Ảnh: Ban tổ chức).

Koichi là nghệ sĩ Singapore gốc Việt, được biết đến với phong cách tranh chuyển động và sắp đặt đa phương tiện, nơi hình ảnh thay đổi theo từng góc nhìn, ẩn dụ cho bản sắc con người luôn đa diện và linh hoạt.

Trong hành trình sáng tạo, anh thường chọn những biểu tượng quen thuộc để thách thức khuôn mẫu, tiêu biểu là hình tượng võ sĩ sumo vừa mạnh mẽ vừa duyên dáng để tạo nên nhân vật Sumo Kō và mới đây là Baby Sumo Kō.

Koichi cho biết triển lãm là sự tri ân của anh gửi đến quê hương, khi mang biểu tượng này trở lại nơi khởi nguồn, để tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân văn và tình yêu thương bản thân. Triển lãm kéo dài đến ngày 24/10.

Hoàng Thư