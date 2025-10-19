Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu được UNESCO vinh danh tại Nhật Bản

Ngày 17/10, tại Tokyo, nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu đã được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025.

Hoạt động vinh danh nằm trong khuôn khổ thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và Chiến lược toàn cầu về phát triển công nghiệp sáng tạo, khẳng định vai trò của nghệ sĩ như “người giữ lửa” cho các giá trị văn hóa.

Danh hiệu Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025 tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật trong bảo tồn và lan tỏa di sản, đồng thời nhấn mạnh sứ mệnh xã hội của nghệ thuật: Nuôi dưỡng ký ức cộng đồng, gìn giữ bản sắc và thúc đẩy sáng tạo gắn với truyền thống.

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu (bên trái) nhận danh hiệu "Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025" từ Giáo sư Yuji Suzuki, Tổng giám đốc Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo Ban tổ chức, sự ghi nhận này không chỉ tôn vinh Lê Hữu Hiếu mà còn khuyến khích các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo bền vững, gắn kết cộng đồng và quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Lê Hữu Hiếu chia sẻ: “Đối với tôi, cách giữ gìn văn hóa tốt nhất là phát triển nó. Là nghệ sĩ thị giác, việc lưu giữ và truyền tải các ý niệm văn hóa càng thuận lợi”.

Anh bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục thực hiện những dự án quy mô, công phu để lan tỏa tinh thần Việt đến công chúng trong và ngoài nước. Dù đi xa đến đâu, nguồn cội văn hóa Việt Nam vẫn là mạch ngầm dẫn lối trong sáng tác của anh, luôn hòa trộn tinh thần truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại trong nhiều triển lãm trong và ngoài nước.

Trước đó (19/4), nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu ra mắt triển lãm sắp đặt Từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng 30/4/1975 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM). Sự kiện diễn ra trong không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thu hút đông đảo công chúng và được nhiều cơ quan truyền thông trong nước, quốc tế đưa tin.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm "Từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng 30/4/1975" (Ảnh: Ban tổ chức).

Với các tác phẩm cao hàng chục mét, triển lãm đánh dấu cột mốc đưa Lê Hữu Hiếu đến danh hiệu Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025. Nhiều tờ báo quốc tế, trong đó có Hot Press và Monocle, dành nhiều trang giới thiệu và đánh giá cao sự kiện này.

Trong cụm tác phẩm, Lê Hữu Hiếu dùng phong cách ước lệ để khắc họa chiến công của những con người thầm lặng. Các hình tượng được tối giản, mạnh mẽ như thân cây mọc từ đất mẹ, biểu trưng cho sức sống bền bỉ của dân tộc. Chất liệu quen thuộc như gỗ mít, dây thừng, xơ dừa, vải đay, tơ tằm được kết hợp tinh tế, gợi sức mạnh và ý chí Việt.

Điểm nhấn của triển lãm là hình tượng Thần Bảo Hộ, chắt lọc từ tín ngưỡng dân gian, tượng trưng cho niềm tin và khát vọng hòa bình. Giữa ánh sáng phản chiếu trên lớp sơn mài và những câu thơ khắc từ Hịch tướng sĩ, người xem cảm nhận rõ hào khí Bạch Đằng cùng lòng tri ân tổ tiên.

Các tác phẩm của nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu gây ấn tượng mạnh, giúp anh được công chúng và các chuyên gia văn hóa, nghệ thuật quốc tế biết đến, đồng thời đưa anh đến danh hiệu “Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025” (Ảnh: Ban tổ chức).

Lê Hữu Hiếu (SN 1982, Hà Tĩnh) là họa sĩ, nghệ sĩ thị giác, từng học kiến trúc và nghiên cứu khảo cổ học.

Anh từng thực hiện triển lãm cá nhân Mặc (2014) tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tham gia Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc (2015) tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, và góp mặt tại Spectrum - Miami Art Fair 2016 cùng triển lãm Contemporary Art Projects USA - chuỗi dự án nghệ thuật đương đại tiêu biểu tại Mỹ.

Năm 2017, anh trưng bày tác phẩm trong triển lãm Tam tấu tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, đồng thời đại diện Việt Nam tham dự Florence Biennale lần thứ 11 tại Fortezza da Basso - Florence, Italy.

Năm 2021 anh thực hiện triển lãm cá nhân Soul Energy tại Italy.