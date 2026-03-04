Nghệ sĩ gốc Việt đứng sau bản "Rap phở" trong phim Tết có Xuân Hinh

Mùi phở là một trong bốn phim Việt công chiếu vào dịp Tết Bính Ngọ. Phim khai thác về nghề nấu phở, đề cao giá trị tình thân và sự tiếp nối văn hóa giữa các thế hệ. Tính đến thời điểm này, tác phẩm đạt doanh thu 38 tỷ đồng.

Bên cạnh những ý kiến tranh luận về nội dung phim, phần âm nhạc cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhạc phim được xây dựng theo hướng kết hợp chất liệu truyền thống với tư duy sản xuất đương đại.

Trong đó, đáng chú ý là ca khúc Rap phở do Christian Gulino sản xuất, kết hợp phần rap hiện đại với khúc hát xẩm của Xuân Hinh. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi hai yếu tố rap (hiện đại, trẻ trung) và phở (ẩm thực truyền thống) tạo nên một ca khúc lạ tai. Sự pha trộn giữa yếu tố đương đại và âm hưởng dân gian tạo nên màu sắc khác biệt cho bản nhạc.

Ngoài ra, Christian Gulino cũng tham gia thực hiện một số tiết mục mang chất liệu chèo và chầu văn cho dự án này.

Christian Gulino làm việc cùng ê-kíp Việt Nam (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Christian Gulino là nghệ sĩ gốc Việt hoạt động quốc tế, hiện làm việc tại London (Anh), TPHCM và Tokyo (Nhật Bản). Anh đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc và nghệ sĩ keyboard trong nhiều dự án biểu diễn, sản xuất âm nhạc.

Anh từng tham gia các tour lưu diễn quốc tế của những nghệ sĩ như Kylie Minogue, Bryan Ferry và Sam Smith. Bên cạnh đó, anh cũng góp mặt trong một số dự án âm nhạc thuộc lĩnh vực giải trí kỹ thuật số, trong đó có các sản phẩm của hãng game Square Enix.

Phim "Mùi phở" do Xuân Hinh và Thu Trang đóng chính (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Ngoài Christian Gulino, phần nhạc phim còn có sự tham gia của nhiều nhà sản xuất trong nước. Masew (Lê Tuấn Anh) đảm nhận sản xuất và hòa âm phối khí cho ca khúc Lão ông cưới vợ. Bản nhạc sử dụng âm hưởng dân gian Bắc Bộ với tiếng đàn nguyệt, sáo, kết hợp cùng tiết tấu hiện đại.

Trong khi đó, Hồ Hoài Anh phụ trách hòa âm phối khí cho ca khúc Em bé quê. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sản xuất ca khúc chủ đề Mùi ký ức, mang giai điệu ngũ cung đậm chất dân gian Bắc Bộ, do chính đạo diễn Minh Beta thể hiện.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, phim sẽ được phát hành quốc tế tại các thị trường Âu, Mỹ, Australia, Nhật...