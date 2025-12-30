Nâng cao nhận thức pháp luật về lĩnh vực thông tin điện tử

Sáng 29/12, tại TPHCM, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật về lĩnh vực thông tin điện tử.

Hội nghị nhằm kịp thời quán triệt các quy định pháp luật mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia hoạt động thông tin điện tử, quảng cáo trực tuyến, qua đó góp phần xây dựng môi trường thông tin an toàn, lành mạnh và đúng quy định.

Hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật về lĩnh vực thông tin điện tử diễn ra sáng 29/12 tại TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Cục PTTHTTĐT), cho biết, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đang đứng trước nhiều thách thức, nhất là trong bối cảnh hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng phát triển nhanh, đa dạng về hình thức, phương thức tiếp cận.

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tại địa phương thời gian qua đã tác động trực tiếp đến bộ máy tổ chức và nhân sự làm công tác quản lý chuyên ngành. Trong bối cảnh đó, việc thống nhất nhận thức, cách hiểu và cách triển khai các quy định pháp luật, đặc biệt là các quy định mới liên quan đến quảng cáo trực tuyến, có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT cho biết thêm, Nghị định số 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, rõ ràng hơn cho hoạt động thông tin điện tử.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) Đinh Thị Thu Thủy trình bày tại hội nghị (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại hội nghị, cơ quan quản lý cũng đã phổ biến, làm rõ các quy định về quảng cáo bị cấm, trong đó nhấn mạnh việc cấm quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Nội dung này được xác định là một trong những điểm trọng tâm, cần được quán triệt đầy đủ tới các cơ quan quản lý địa phương, doanh nghiệp quảng cáo, nền tảng mạng xã hội và người tham gia sản xuất, phát tán nội dung quảng cáo.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) Đinh Thị Thu Thủy cho biết, xu hướng sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang có dấu hiệu trẻ hóa, trong đó tỷ lệ người sử dụng trong nhóm tuổi từ 15 đến 24 tuổi có chiều hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) kiến nghị cần tăng cường các hoạt động giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về cách nhận biết, tác hại và chế tài xử lý đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Đề xuất đẩy mạnh công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, nhất là trên không gian mạng, các nền tảng xã hội, hoạt động livestream và các hình thức quảng cáo trá hình.

Đối với các cơ quan báo chí, truyền thông và nền tảng số, bà Đinh Thị Thu Thủy đề nghị cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, không đăng tải hoặc chia sẻ nội dung quảng bá trực tiếp hay gián tiếp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; đồng thời tăng cường cơ chế kiểm duyệt, chủ động phát hiện và gỡ bỏ các nội dung vi phạm, xây dựng kênh tiếp nhận phản ánh của người dân, qua đó phát huy vai trò giám sát của xã hội trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu được cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật mới, trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi, từ đó thống nhất cách hiểu và cách làm.

Việc nhấn mạnh quy định cấm quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường thông tin điện tử an toàn, đúng pháp luật.