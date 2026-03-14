Nhạc sĩ Phạm Tuyên U100 thở oxy mỗi ngày, tóc bất ngờ đen trở lại

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhà báo Phạm Hồng Tuyến - con gái út của nhạc sĩ Phạm Tuyên - cho biết, nhiều năm nay nhạc sĩ đã sống chung cùng căn bệnh nền COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính), một bên phổi của ông khô cứng, nên thực chất chỉ có một phổi hoạt động.

Hàng ngày ông dùng thuốc, thở khí dung, thở oxy... đặc biệt, những ngày giá rét lại càng phải chú ý để không ảnh hưởng tới phổi.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên bước sang tuổi 97 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Bố tôi giờ ít nói hơn trước, sức khỏe cũng giảm sút rõ rệt. Thị lực của ông kém đi, đôi chân yếu nhiều nên mỗi khi đứng dậy hay di chuyển đều cần người dìu đỡ. Thỉnh thoảng, ông có những biểu hiện lẫn lộn, bảng lảng giữa hiện tại và những miền ký ức xa xôi.

Dù vậy, bố tôi vẫn tự chủ được trong sinh hoạt cá nhân. Gia đình luôn theo dõi sát sao mọi nếp sinh hoạt của ông suốt ngày đêm, lúc nào cũng trong tâm thế “sẵn sàng hỗ trợ” nếu có điều gì bất ổn xảy ra”, chị Phạm Hồng Tuyến nói.

Chị cho biết thêm, dù đã bước sang tuổi 97 và sức khỏe suy yếu nhiều, thời gian gần đây tóc của nhạc sĩ Phạm Tuyên bất ngờ đen trở lại.

“Trước Tết, cô thợ cắt tóc gia đình vẫn hay nhờ tới "xử lý" mái tóc cho ông gọn gàng hơn, ngạc nhiên thốt lên: "Ơ, tóc ông đen lại rồi này!". Đúng thật, tóc đen đã lan ra trên mái đầu bạc. Có lẽ thời gian qua nhiều niềm vui đến với ông nên tóc cũng "hồi sinh" chăng?”, con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên tiết lộ.

Năm mới 2026 thật sự mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt với nhạc sĩ Phạm Tuyên, tiếp nối một năm 2025 nhiều dấu ấn khi ông liên tiếp đón nhận sự ghi nhận và tôn vinh, trong đó có Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Ngay những ngày đầu năm dương lịch, chương trình nghệ thuật Ước vọng mùa xuân mừng sinh nhật 96 tuổi - tròn 8 con giáp của ông - được tổ chức trong không khí ấm áp tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn, với sự hiện diện và tình cảm trân trọng của đông đảo đồng nghiệp cùng công chúng yêu nhạc.

Không lâu sau đó, nhạc sĩ Phạm Tuyên tiếp tục được trao giải thưởng Tinh hoa cống hiến, đồng thời được vinh danh là “người chép sử bằng âm nhạc xuất sắc nhất”.

Đây được xem là sự ghi nhận ý nghĩa cho hành trình sáng tác bền bỉ và những đóng góp lớn của ông đối với đời sống âm nhạc nước nhà.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên và con gái út - nhà báo Phạm Hồng Tuyến - tại căn nhà khu tập thể mà nhạc sĩ sống hơn 3 thập kỷ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo chị Phạm Hồng Tuyến, những ngày trước và trong Tết Nguyên đán năm nay, căn nhà của nhạc sĩ Phạm Tuyên lúc nào cũng rộn ràng bước chân người ghé thăm.

Từ đồng nghiệp, bạn bè, họ hàng đến nhiều người chưa từng quen biết, tất cả đều tìm đến chỉ vì tình yêu và sự trân trọng dành cho âm nhạc của ông.

“Mỗi khi có khách tới thăm, ông luôn cười rất tươi, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

Chỉ cần nhìn nụ cười ấm áp ấy, tôi biết bố đang thực sự vui sướng khi được sống trong vòng tay yêu thương và sự trân trọng của mọi người”, chị Tuyến tâm sự.

Dù việc đi lại phải có người dìu đỡ, tinh thần học hỏi và làm việc của ông vẫn không hề giảm sút.

Theo chị Tuyến, mỗi ngày, nhạc sĩ vẫn dành thời gian xem thời sự để cập nhật thông tin. Ông đặc biệt vui khi được tặng sách, bởi với ông, sách báo luôn là nguồn dưỡng không thể thiếu cho tâm hồn.

Buổi tối, nhạc sĩ Phạm Tuyên thường khó ngủ. Trong những đêm dài, ông nằm nhớ chuyện xưa, nghĩ chuyện nay, nhưng tuyệt nhiên không để sự bi quan hay uỷ mị chi phối tâm trí.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng thời như Trọng Bằng, Nguyễn Đức Toàn, Hoàng Vân, Huy Du đã lần lượt ra đi.

Khi được hỏi về bí quyết trường thọ của cha, chị Phạm Hồng Tuyến chỉ mỉm cười: “Ông luôn giữ tinh thần lạc quan, ý chí mạnh mẽ và ý thức chăm sóc sức khỏe rất cao. Cuộc đời không thiếu những thử thách và những điều nghiệt ngã nhưng bố tôi chưa bao giờ để chúng khuất phục mình. Ông vẫn nói âm nhạc chính là nguồn lực giúp xoa dịu tất cả”.

Vượt lên trên những hạn chế của tuổi tác, tình yêu dành cho âm nhạc cùng sự hiếu khách trong ông dường như vẫn vẹn nguyên.

Nhiều năm qua, nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn sống tại căn phòng rộng chưa đầy 70m² trên tầng 3 khu tập thể ở phố Vạn Bảo (Hà Nội).

Không gian sinh hoạt có phần chật hẹp, nhưng đó là nơi tác giả Như có Bác trong ngày đại thắng đã gắn bó suốt hơn 3 thập kỷ.

Căn nhà nhỏ cũng từng là tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng ông. Năm 2009, PGS.TS Nguyễn Ánh Tuyết qua đời ngay tại đây, khiến nơi chốn ấy càng trở nên thiêng liêng, lưu giữ nhiều kỷ niệm và nỗi nhớ.

“Bố tôi gắn bó với căn phòng này đến mức gần như không muốn đi đâu khác. Ông quen từng góc nhà, từng kỷ vật và cả tình người nơi đây.

Có lẽ vì thế mà dù tuổi cao, sức yếu, ông vẫn cảm thấy bình yên trong chính căn nhà tập thể này”, chị Tuyến xúc động tâm sự.

Theo nhà báo Phạm Hồng Tuyến, nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh ngày 12/1/1930. Sinh ra trong một ngày đông giá lạnh, nhưng suốt cuộc đời mình, nhạc sĩ Phạm Tuyên luôn hướng tới những mùa xuân ấm áp, gửi gắm trong âm nhạc niềm hy vọng dành cho cuộc đời, cho đất nước và con người.