Mẹ vợ làm thơ tặng Đức Huy trong lễ cưới với MC Mù Tạt

MC Huyền Trang "Mù Tạt" và cầu thủ Phạm Đức Huy chính thức tổ chức lễ cưới vào ngày 14/3 sau thời gian dài tìm hiểu và gắn bó.

Lễ cưới của cặp đôi không chỉ gây chú ý bởi dàn khách mời nổi tiếng của giới truyền hình và làng bóng đá Việt Nam, mà còn khiến nhiều người xúc động với khoảnh khắc đầy tình cảm từ gia đình cô dâu.

Trong phần nghi thức trên sân khấu, mẹ của Huyền Trang đã bước lên đọc bài thơ do chính mình sáng tác mang tên Mẹ trao con, gửi tặng con gái và đặc biệt là con rể Đức Huy trong ngày trọng đại.

Khoảnh khắc mẹ vợ tặng thơ Đức Huy gây xúc động (Video: MC Ngọc Thịnh).

Bài thơ như một lời gửi gắm của người mẹ khi trao con gái cho người đàn ông sẽ đồng hành cùng cô suốt cuộc đời. Bà Trúc Linh nhắn nhủ cầu thủ Đức Huy đừng buông tay vợ dù cuộc đời nhiều bão táp phong ba: "Mẹ trao con bàn tay gầy nhỏ/ Của một người con gái mẹ sinh ra/ Dẫu cuộc đời đầy bão táp phong ba/ Đừng buông nhé đến khi còn hơi thở/ Mẹ trao con tất những điều hay dở/ Của một người con đã nguyện yêu thương/ Để rồi đây trên mọi bước đường/ Luôn có con đồng hành và che chở"...

Những câu thơ giản dị nhưng chan chứa tình cảm khiến cả khán phòng lắng lại, còn cô dâu Huyền Trang đứng bên cạnh xúc động không kìm được nước mắt.

Video ghi lại khoảnh khắc này được MC Ngọc Thịnh VTV chia sẻ trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự quan tâm với hàng trăm nghìn lượt xem và vô số bình luận.

Dưới video, nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của người mẹ dành cho con gái và con rể: “Bài thơ quá ý nghĩa, nghe mà cảm động”; “Xúc động không kìm được nước mắt, mẹ luôn là người yêu con nhất trên đời”; “Quá xúc động, chúc cặp đôi và đại gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc”; hay “Tôi cũng có con rể, nghe mẹ vợ tâm tình trước hôn lễ mà thấy rưng rưng, thật nhiều cảm xúc”.

Hành trình hạnh phúc của cặp đôi được đánh dấu bằng hai nghi thức chính tổ chức tại quê nhà của cô dâu và chú rể.

Ngay từ sáng sớm 14/3, lễ rước dâu đã được cử hành trang trọng tại nhà gái ở Phú Thọ.

MC Sơn Lâm dẫn dắt tiệc cưới tại nhà gái (Ảnh: Facebook MC Sơn Lâm).

Trong ngày trọng đại, MC Huyền Trang xuất hiện rạng rỡ và thanh lịch trong chiếc váy cưới trắng tay dài với phom dáng kín đáo, đính ren tinh tế cùng phần tùng váy xòe rộng.

Chú rể Đức Huy lịch lãm trong bộ vest xanh kẻ, kết hợp cùng sơ mi trắng và cà vạt tối màu.

Một trong những chi tiết gây ấn tượng mạnh trong lễ đón dâu chính là việc nam cầu thủ lái xe sang Rolls-Royce để rước nàng về dinh, cho thấy sự chuẩn bị chu đáo và trân trọng dành cho bạn đời.

Trước giờ đón dâu, Huyền Trang cũng khiến người hâm mộ bật cười khi chia sẻ ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện với chồng sắp cưới. Trong đoạn chat, Đức Huy tếu táo nhắn rằng mình có thể “suy nghĩ quay xe”. Khoảnh khắc dí dỏm này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, đúng với phong cách hài hước quen thuộc của cặp đôi.

Sau lễ rước dâu tại Phú Thọ, tiệc cưới chính thức được tổ chức vào buổi chiều cùng ngày tại quê nhà chú rể ở Hải Phòng. Gia đình Đức Huy đã đầu tư xây dựng một không gian tiệc cưới hoành tráng với rạp cưới rộng khoảng 1.000 m2 để chào đón khách mời.

Không gian bên trong được thiết kế lộng lẫy với tông màu xanh - trắng chủ đạo, hàng trăm bàn tiệc được sắp xếp dọc theo lối đi dẫn lên sân khấu chính. Phần trần rạp được phủ kín bởi hệ thống đèn vàng lấp lánh, tạo nên hiệu ứng thị giác như một bầu trời sao rực rỡ. Đặc biệt, phần cổng chào gây ấn tượng mạnh với mô hình rồng phượng lớn, mang đậm nét văn hóa truyền thống.

Điểm nhấn độc đáo nhất của không gian tiệc cưới chính là sân khấu được thiết kế theo chủ đề bóng đá - lĩnh vực đã làm nên tên tuổi của Đức Huy.

Lối đi lên sân khấu được phủ thảm cỏ nhân tạo, kẻ vạch trắng mô phỏng một sân bóng thu nhỏ. Phía sau là tạo hình quả bóng lớn cùng hình ảnh vận động viên và sân vận động, tạo nên một bối cảnh vừa gần gũi, vừa kiêu hãnh về sự nghiệp quần đùi áo số của chú rể.

Chú rể Đức Huy rước dâu bằng chiếc siêu xe Rolls‑Royce màu trắng (Ảnh: Facebook Dương Trọng Quý).

Bên cạnh gia đình, một vài người bạn thân thiết của MC Huyền Trang "Mù Tạt" và cầu thủ Đức Huy cũng có mặt tại bữa tiệc, trong đó có vợ chồng người mẫu Hạ Vy, MC Sơn Lâm, Tạ Biên Cương... Đặc biệt, MC Sơn Lâm cũng chính là người đảm nhận vai trò "cầm trịch" điều phối chương trình tại lễ rước dâu nhà gái.

Về phía bạn bè cầu thủ, những gương mặt thân quen như Công Phượng, Văn Toàn, Duy Mạnh, Văn Thanh… cũng xuất hiện để chia vui cùng người đồng đội thân thiết trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Tiệc tối tại Hải Phòng tiếp tục thu hút sự quan tâm bởi thực đơn phong phú, mang đậm hương vị đặc trưng của các bữa tiệc cưới miền Bắc.

Trong phần tiếp khách buổi tối, cô dâu cũng thay trang phục để thuận tiện di chuyển và giao lưu với khách mời. Huyền Trang lựa chọn thiết kế váy ngắn trẻ trung, đính họa tiết hoa nổi, mang lại vẻ năng động và tươi tắn.

Sau tiệc cưới tại quê nhà, Huyền Trang và Đức Huy sẽ tiếp tục đãi tiệc tại Hà Nội vào ngày 22/3.

Trước đó, lễ ăn hỏi của chàng cầu thủ 9X và nàng MC hơn một tuổi diễn ra tại tư gia nhà gái ở Phú Thọ sáng 27/2.

MC Huyền Trang "Mù Tạt" và cầu thủ Đức Huy rạng rỡ, hạnh phúc trong ngày trọng đại (Ảnh: Facebook MC Quang Minh).

Huyền Trang và Đức Huy quen biết nhau khi cùng tham gia một chương trình thể thao. Tuy nhiên, phải đến cuối năm 2024, cả hai mới bắt đầu tìm hiểu và dần công khai mối quan hệ.

Tháng 3/2025, cặp đôi xác nhận chuyện tình cảm bằng bộ ảnh chụp theo phong cách Ả Rập. Sau đó, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.

Đến tháng 11/2025, trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc, Đức Huy đã cầu hôn bạn gái. Huyền Trang từng kể rằng bạn trai nói một trong những quyết định sáng suốt nhất cuộc đời anh là ở bên cạnh cô. Sau đó, anh tự đeo nhẫn cho cô mà không hỏi trước, khiến khoảnh khắc cầu hôn trở nên bất ngờ và đáng nhớ.