Nam thần Thái Lan Dunk Natachai đến Việt Nam, khán giả vây kín

Mới đây, diễn viên Thái Lan Natachai Boonprasert (Dunk) gây chú ý khi góp mặt tại một sự kiện ở TPHCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Xuất hiện tại sự kiện, Dunk Natachai chọn cho mình phong cách lịch lãm với bộ suit đen, vừa tôn lên vẻ nam tính, vừa có khí chất cuốn hút. Sự kết hợp giữa thiết kế tối giản cùng phụ kiện tinh tế giúp anh nổi bật giữa dàn sao.

Khán giả vây kín khi Natachai Boonprasert xuất hiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với chiều cao 1,85m, thần thái tự tin và gương mặt điển trai, Dunk nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Hơn 2.000 người hâm mộ đã có mặt tại trung tâm thương mại để gặp gỡ thần tượng. Ngay khi ngôi sao Thái Lan xuất hiện, đám đông như vỡ òa, hàng nghìn fan hò hét phấn khích, vây quanh xin chụp ảnh, giao lưu cùng nam diễn viên.

Nam diễn viên Thái Lan Natachai Boonprasert (Dunk) được biết đến rộng rãi qua vai chính trong loạt phim: Star & Sky: Star in My Mind (2022), Hidden Agenda (2023) và Our Skyy 2 (2023)…

Hiện tại, anh được xem là một trong những diễn viên trẻ triển vọng của làng giải trí Thái Lan nhờ vẻ ngoài điển trai và diễn xuất tự nhiên.

Diễn viên Thái Lan Natachai Boonprasert bên cạnh Diễm My 9X và Quỳnh Anh Shyn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh Dunk Natachai, sự xuất hiện của dàn sao Việt như: Ninh Dương Lan Ngọc, Hương Giang, Bảo Anh, Châu Bùi... cũng nhận được sự quan tâm không kém.

Sự kiện còn đánh dấu màn tái xuất của Diễm My 9X, lần đầu tiên tham gia sự kiện sau 2 tháng sinh con đầu lòng. Cô diện mẫu đầm đen cúp ngực, khoe trọn nhan sắc rạng rỡ và vóc dáng gọn gàng.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi đã giảm được 2kg sau sinh, nhưng vẫn chưa vội ăn kiêng vì muốn đảm bảo sức khỏe và duy trì chất lượng sữa cho em bé".

Sự xuất hiện của Quỳnh Anh Shyn cũng khiến người hâm mộ mong chờ. Cô khoác mẫu đầm đen ngắn kết hợp găng tay ren và mái tóc tết cá tính, tạo nên hình ảnh mạnh mẽ và thời thượng.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa cô và Chi Pu đang là chủ đề được quan tâm, khi cả hai được cho là "gương vỡ lại lành" sau thời gian vướng ồn ào rạn nứt.