Năm đầu hôn nhân nhiều biến cố của NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà

NSND Công Lý phải nhập viện, bà xã đương đầu với nhiều thị phi

Đám cưới của NSND Công Lý với cô dâu Ngọc Hà diễn ra tại Hà Nội vào tối 2/1/2021. Cặp đôi quen biết nhau khi dự chung sự kiện ra mắt hài Tết của đạo diễn Trần Bình Trọng vào năm 2015. Đến tháng 10/2016, cả hai chính thức công khai mối quan hệ trước truyền thông.

Bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý sinh năm 1988. Cô là phóng viên của một tờ báo điện tử tại Hà Nội. Cô từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008.

NSND Công Lý và Ngọc Hà quen biết nhau nhờ công việc. Từ ngày yêu nhau, cô đã rất hiểu và chiều sở thích ăn uống của NSND Công Lý (Ảnh: NVCC).

Nói về tình cảm với Ngọc Hà, Công Lý từng tâm sự: "Tôi có tình cảm với cô ấy bởi sự tồ tẹt, nhiều lúc sự vô tư khiến tôi bực mình. Nhưng đó là bản tính con người, làm sao có thể cảm hóa trong ngày một ngày hai. Nhưng được cái cô ấy rất chân thành, đó là điều tôi yêu nhất ở bạn gái".

Sau này, Ngọc Hà tiết lộ: "Đi phỏng vấn và bị nhân vật "lừa" chính là tui nè. Cuộc đời này, ghét của nào trời trao của ấy. Hồi nhân vật này bảo là bạn phỏng vấn tôi thì qua nhà tôi.

Trên đường từ nhà mình đến nhân vật, mình còn lẩm bẩm: "Trời ơi, sao lại ở tận "quê" thế này. Đi mãi, đi hoài không đến nơi". Vì thú thật, cấp 1, 2, 3 và đại học tôi đều đi gần nhà. Đến khi đi làm, từ nhà đến cơ quan chắc 5 phút".

"Đi phỏng vấn và bị nhân vật "lừa" chính là tui nè. Cuộc đời này, ghét của nào trời trao của ấy", Ngọc Hà tiết lộ về mối duyên của hai vợ chồng (Ảnh: NVCC).

"Thế là cuộc đời tôi đã thay đổi. Mỗi ngày đi làm về là một hành trình, chặng đường dài. Nhưng không sao cả, cái gì rồi cũng thành quen hết...

Chỉ biết rằng, cuộc đời tôi thay đổi và tốt hơn nhiều khi tôi được trở thành một nhà báo. Tôi đã có một người chồng tốt, tử tế! Có những người đồng nghiệp dễ thương lắm ạ", cô tâm sự.

Nửa năm sau đám cưới, vợ chồng NSND Công Lý đã trải qua khá nhiều biến cố, thử thách dồn dập. Mở đầu là những thị phi mà Ngọc Hà phải đứng ra đương đầu. Một số cư dân mạng cho rằng, cô "diễn trò thân thiết giả tạo" với MC Thảo Vân - vợ cũ NSND Công Lý.

Trò chuyện với PV Dân trí, Ngọc Hà cho biết, cô muốn nói ra hết một lần để những đồn thổi chấm dứt.

"Anh Lý, Chị Vân và tôi - là mối quan hệ thân tình và chân tình chứ không phải là mối quan hệ được tô vẽ trước công chúng. Tô vẽ để được gì đâu...

Khi chúng ta là người văn minh, chúng ta sẽ phải biết xử lý, hành động một mối quan hệ sao cho thoải mái. Đừng cố gượng ép khi mình không vui. Vì chúng ta còn quá nhiều sự bộn bề, lo toan", Ngọc Hà bày tỏ.

21/7/2021, NSND Công Lý đang tắm thì bị trượt chân ngã phải nhập viện. "Chúng tôi không hiểu sao trên mạng người ta có thể đồn thổi ác ý anh Lý đột quỵ vì rượu bia", Ngọc Hà bức xúc nói với PV Dân trí. NSND Công Lý điều trị tại Bệnh viện Đại học Y. Sau một thời gian ra viện, anh nhập viện 108 để tập luyện trị liệu. Bà xã Ngọc Hà là người túc trực, ở cạnh chăm sóc NSND Công Lý.

Hình ảnh bữa sinh nhật ấm cúng của NSND Công Lý trong bệnh viện (Ảnh: NVCC).

Theo thông tin riêng của Dân trí, việc điều trị của NSND Công Lý thời gian qua tốn khá nhiều kinh phí. Để toàn tâm, toàn ý chăm lo cho chồng, vợ NSND Công Lý cũng phải tạm nghỉ việc một thời gian, đầu năm 2022, cô mới bắt đầu đi làm trở lại.

Khó khăn về kinh tế, bị mạo danh

Sau này, khi nhắc lại quãng thời gian chồng nằm viện, bà xã NSND Công Lý tiết lộ, từ lâu đã phải tiết chế cảm xúc và suy nghĩ để không bày tỏ lên mạng xã hội.

Cô đăng dòng trạng thái nhiều cảm xúc: "Thời gian qua, mình và anh Lý đã phải đối mặt với rất nhiều việc khó khăn trong cuộc sống, từ vật chất đến tinh thần! Đó là sự thật!

Nhưng mình không bao giờ kêu ca, bởi kêu ca mình sẽ chả giải quyết được gì ngoài hai từ "cố gắng"! Khóc! Mình khóc nhiều chứ, lúc anh Lý cấp cứu mình khóc đến lúc mắt mỏi lại! Chừng đó thời gian ở viện là chừng đó đầu óc mình căng như dây đàn!".

Trong thời gian chăm sóc chồng, Ngọc Hà tiếp tục đau đầu vì chuyện bị kẻ gian mạo danh lập nick Zalo giả để lừa tiền mọi người. Ngọc Hà rất tức giận trước hành động lừa đảo trắng trợn này và nhanh chóng lên tiếng cảnh báo bạn bè, người thân.

Bà xã Công Lý bị mạo danh (Ảnh: NVCC).

Tháng 10/2021, NSND Công Lý được ra viện. Một lần nữa, Ngọc Hà lại phải đứng ra đính chính trước những tin đồn chưa có dấu hiệu dừng lại: "Anh Lý chưa từng nằm viện suốt thời gian dài như nhiều người xì xào! Anh Lý đã về nhà nghỉ ngơi, sau đó quay trở lại viện thời gian ngắn để bác sĩ thăm khám, điều trị giúp cho anh Lý có sức khỏe ổn định và tốt hơn", Ngọc Hà cho biết. Cô xót xa khi nhìn thấy tâm tư trĩu nặng của chồng.

Ngày 20/11, chung cư nơi NSND Công Lý ở bất ngờ có đám cháy nhưng rất may đã nhanh chóng đã được dập. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại gì về người. Trước đó, nhiều người đã phải chạy xuống tầng 1 để đảm bảo an toàn. Nhiều bạn bè cũng mừng cho vợ chồng NSND Công Lý đã may mắn không bị ảnh hưởng gì.

Diễn viên Vân Dung gửi lời động viên bà xã Công Lý: "Vui cười lên em xinh. Bao khó khăn mình cũng vượt qua rồi còn gì. Bình yên và may mắn đang chờ em đấy nhé".

NSND Công Lý lỗi hẹn với Táo Quân 2022, khán giả hụt hẫng

NSND Công Lý phải lỗi hẹn với khán giả trong Táo Quân 2022 vì lí do sức khỏe. Thay anh đóng vai Bắc Đẩu là diễn viên Trung Ruồi (Ảnh: NVCC).

Vì tình hình sức khỏe chưa thực sự được như ý, NSND Công Lý cũng đã phải từ chối vai diễn "cô Đẩu" trong Táo Quân 2022. Điều này khiến bản thân anh rất buồn và khán giả thì vô cùng hụt hẫng.

"Khi ốm đau, anh Lý càng tự ti hơn. Anh sợ phiền hà đến mọi người. Khi thấy VTV đưa tin, Táo Quân đang tập, anh Lý khóc và nhớ anh chị em gia đình nhà Táo… Vì anh sợ bản thân anh sẽ làm ảnh hưởng đến chương trình", bà xã Công Lý tiết lộ.

Cô cho biết: "Dù biết anh Lý ốm đau như vậy, nhưng anh Hải, anh Thắng, chị Vân Dung… và toàn thể anh chị em trong ê-kíp đã họp bàn để có kịch bản phù hợp với anh Lý. Các anh chị trong Táo Quân luôn nghĩ đến anh Lý. Và mọi người luôn mong anh Lý có mặt.

Thế nhưng, anh Lý là một nghệ sĩ luôn tự trọng... Anh rất vui, vì biết sẽ được tham gia chương trình. Nhưng sự tự trọng của một người nghệ sĩ nên anh đành phải từ chối".

"Anh phải nuốt nước mắt vào trong để rút lui. Không xuất hiện không có nghĩa anh đã hoàn toàn vắng khỏi chương trình, thay vào đó anh luôn muốn khán giả hãy đón nhận nhiệt tình. Ủng hộ hai bạn trẻ Duy Nam - Trung Ruồi", Ngọc Hà chia sẻ thêm.

Bà xã đã ở bên cạnh, quan tâm chăm sóc sức khỏe và cả thế giới tinh thần của NSND Công Lý trong những ngày chưa thể quay lại với nghệ thuật.

Gần đây, Ngọc Hà lại vô tình dính vào thị phi khi chia sẻ trong một bài phỏng vấn về áp lực kinh tế khi chồng bệnh nặng, bạn bè người thì từ chối, người nói sẽ đồng ý nếu chấp nhận trả lãi.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng, cô không nên đưa ra lời trách cứ như vậy khi chưa đứng ở góc độ của họ. Ngay sau đó, Ngọc Hà đã nhanh chóng lên tiếng đính chính và khẳng định không trách móc ai cả mà chỉ là những trải lòng, nhớ lại một quãng thời gian khó khăn.

Khoảnh khắc bình yên của hai vợ chồng NSND Công Lý với hi vọng về một năm mới nhiều may mắn hơn (Ảnh: NVCC).

Mới đây, Ngọc Hà chia sẻ bức ảnh hai vợ chồng dắt nhau đi dạo dưới nhà hít thở không khí mùa xuân.

"Mấy ngày trước khách tấp nập vui tươi. Tết năm nay giá rét nhưng gia đình thấy ấm áp vô cùng vì nhiều người đến chơi và thăm "Lý già", chỉ cần có tiếng nói cười là Lý già hoan hỉ cười suốt ngày", cô chia sẻ.

Sau tất cả những điều không may vào năm 2021, bạn bè, người hâm mộ mong rằng, 2022 sẽ là một năm suôn sẻ, thuận lợi hơn cho gia đình NSND Công Lý. Mong rằng, những thị phi, khó khăn sẽ không còn đeo đẳng tổ ấm nhỏ của "cô Đẩu" trong năm Nhâm Dần và công chúng sẽ sớm được gặp lại NSND Công Lý trong những vai diễn trên sóng truyền hình, sân khấu...