Nam chính phim “Mưa đỏ” lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn gây tranh cãi

Tối 4/3, mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh chụp màn hình được cho là bài đăng và bình luận của Đỗ Nhật Hoàng trên Facebook từ năm 2015. Nội dung được cho là có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có những câu nói mang tính bông đùa, không tích cực.

Dù những bài viết này xuất hiện cách đây hơn 10 năm, việc bị “đào lại” đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nhiều khán giả bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng những phát ngôn như vậy là thiếu nghiêm túc, chưa phù hợp khi đề cập đến nghĩa vụ công dân.

Trên các diễn đàn và trang mạng xã hội, không ít ý kiến chỉ trích đã xuất hiện dưới các bài đăng liên quan đến nam diễn viên.

Đỗ Nhật Hoàng nhận nhiều sự quan tâm và yêu mến sau dự án bom tấn "Mưa đỏ" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Một số người cho rằng, nghệ sĩ đặc biệt là những gương mặt đang nhận được nhiều sự quan tâm cần thận trọng hơn với phát ngôn của mình, kể cả trong quá khứ.

Trước làn sóng tranh luận, rạng sáng 5/3, Đỗ Nhật Hoàng đăng tải thông cáo chính thức trên trang cá nhân để lên tiếng về sự việc.

Trong bài viết, nam diễn viên thừa nhận những phát ngôn của mình trước đây là không phù hợp và thiếu trách nhiệm. Anh cũng cho biết đã chủ động gỡ bỏ các bài đăng liên quan.

“Tôi xin lỗi về bài đăng và các bình luận của mình trên Facebook vào năm 2015 liên quan đến nghĩa vụ quân sự, đang được chia sẻ lại.

Dù sự việc đã diễn ra nhiều năm trước, tôi hiểu rằng những phát ngôn đó là không phù hợp và thiếu trách nhiệm. Tôi đã chủ động gỡ bỏ bài viết”, nam diễn viên chia sẻ.

Đỗ Nhật Hoàng cho biết, trong nhiều năm qua, anh đã nghiêm túc nhìn lại bản thân và thay đổi nhận thức của mình về trách nhiệm công dân cũng như trách nhiệm trong lời nói.

“Trong quá trình tham gia và tập huấn phục vụ một dự án phim, tôi đã có cơ hội học tập, trải nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn về giá trị, ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như tinh thần kỷ luật và trách nhiệm”, anh viết.

Theo nam diễn viên, sự thay đổi này xuất phát từ quá trình trưởng thành và trải nghiệm thực tế của cá nhân, không phải vì áp lực hiện tại.

Đỗ Nhật Hoàng khẳng định bản thân chịu trách nhiệm về những phát ngôn trong quá khứ.

Nam chính phim Mưa đỏ viết: “Tôi chịu trách nhiệm về những phát ngôn trong quá khứ và chân thành xin lỗi vì những ảnh hưởng không tích cực mà chúng có thể gây ra. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân và hành xử có trách nhiệm hơn".

Trong thông cáo của mình, Đỗ Nhật Hoàng cho biết anh trân trọng sự quan tâm của khán giả và coi sự việc lần này là bài học để bản thân thận trọng hơn trong cách ứng xử cũng như phát ngôn trước công chúng.

Sau khi thông cáo được đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm khác nhau về sự việc.

Một số khán giả cho rằng, những phát ngôn được chia sẻ lại đã xuất hiện từ khoảng 10 năm trước, vào thời điểm nhiều người còn trẻ, suy nghĩ có thể còn đơn giản và bồng bột.

Một khán giả bình luận: “Đã là chuyện của 10 năm trước, nên không tránh được tại thời điểm đó có những thứ mình chỉ nghĩ rất đơn giản và trẻ con”.

Một khán giả khác nêu quan điểm: “Thật ra là tuổi tác cũng chỉ là 1 phần nói lên cách mình suy nghĩ lúc đó thôi, phần còn lại là do nhận thức lúc đó, có người mười mấy tuổi nhưng suy nghĩ lại như người trưởng thành, còn có những người trưởng thành lại suy nghĩ có khi còn không bằng đứa con nít hơn 10 tuổi. Cho nên, bây giờ đủ nhận thức, biết nhìn nhận vấn đề, biết nhận lỗi, sửa lỗi thì cũng là một điều đáng khen rồi”.

Bên cạnh đó, có ý kiến nhấn mạnh việc nhìn nhận sai lầm và thay đổi theo thời gian: “"Mỗi anh hùng đều có một quá khứ, mỗi tội đồ đều có một tương lai”. Ai cũng từng mắc sai lầm, ai cũng từng trải qua tuổi trẻ bồng bột. Nhưng không vì thế mà không bao giờ có thể trở thành người tốt”.

Một số bình luận khác cũng cho rằng điều quan trọng là cách một người đối diện với sai lầm ở hiện tại: "Hơn 10 năm trước có rất nhiều thanh niên mới lớn nghĩ như vậy. Nhưng điều quan trọng là sau đó, ai trưởng thành và dám nhận lỗi.

Nên mọi người hãy đánh giá Hoàng của hiện tại đã thẳng thắn sửa đổi bản thân, lăn xả với một vai diễn khó khăn như vậy của bộ phim nhà nước cũng là một cách thể hiện tinh thần yêu nước. Đừng mãi soi xét quá khứ vì ai cũng từng có thời trẻ bồng bột”.

Nam diễn viên vừa lên tiếng xin lỗi về những phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997, sở hữu chiều cao khoảng 1,8m cùng ngoại hình sáng. Trước khi theo đuổi diễn xuất, anh từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh và vũ công.

Nam diễn viên cũng được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình truyền hình hẹn hò Người ấy là ai. Sau đó, anh bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và góp mặt trong một số dự án phim.

Bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của Đỗ Nhật Hoàng đến khi anh đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh Mưa đỏ.

Trong phim, nam diễn viên vào vai Cường - một sinh viên Nhạc viện Hà Nội có cơ hội du học tại Nhạc viện Tchaikovsky (Nga) nhưng quyết định gác lại ước mơ cá nhân để lên đường nhập ngũ.

Nhân vật của anh được xây dựng với nhiều chuyển biến tâm lý, thể hiện hành trình trưởng thành của một người trẻ khi đứng trước lựa chọn giữa con đường cá nhân và trách nhiệm với đất nước.

Nhờ ngoại hình nổi bật cùng vai diễn mang nhiều cảm xúc trong Mưa đỏ, Đỗ Nhật Hoàng nhanh chóng trở thành gương mặt nhận được nhiều sự chú ý của khán giả thời gian gần đây.