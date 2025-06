Theo tờ HK01, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 24/6. Một người đàn ông đã bị rơi xuống biển tại khu vực gần chợ đầu mối thực phẩm phụ Tây Cửu Long, Hong Kong (Trung Quốc). Sau đó, danh tính người gặp nạn được xác nhận là ca sĩ Khương Đào.

Vụ tai nạn được phát hiện kịp thời và Khương Đào đã may mắn thoát chết. Anh được đưa vào bờ và đưa tới viện cấp cứu. Khi nhập viện, nam ca sĩ vẫn tỉnh táo, tình trạng sức khỏe không chuyển biến xấu.

Khương Đào được vớt lên sau khi bị ngã rơi xuống biển (Ảnh: HK01).

Thông tin về vụ tai nạn của Khương Đào lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc gần 1 ngày qua. Nhiều khán giả gửi lời thăm hỏi và động viên Khương Đào sớm bình phục. Hiện tại, công ty quản lý nhóm MIRROR chưa đưa ra thông cáo chính thức.

Ngày 25/6, tham dự một sự kiện tại Hong Kong, một thành viên trong nhóm MIRROR tiết lộ, họ không biết chi tiết vụ việc.

Trong tối 24/6, đại diện của Khương Đào cũng cập nhật tình hình của nam ca sĩ trên trang cá nhân. Người này cho biết, Khương Đào đang hồi phục và gửi lời cảm ơn khán giả quan tâm.

“Mọi việc chỉ là sự cố nhỏ thôi. Anh ấy không sao. Mọi người yên tâm nhé. Xin mọi người không suy đoán hay đưa thông tin không chính xác”, đại diện cho hay.

Khương Đào là thành viên được yêu thích trong nhóm nhạc MIRROR (Ảnh: Ten Asia).

Ngày 24/6, một số nguồn tin lan truyền nói nam ca sĩ bị ngã do uống rượu. Tờ HK01 chia sẻ, trước khi sự việc xảy ra, nam ca sĩ đang chạy bộ. Khi thấy người không khỏe, Khương Đào dựa vào lan can và không may trượt chân rơi xuống biển.

Khương Đào (SN 1999) là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Hong Kong, MIRROR. Nhóm MIRROR bắt đầu hoạt động từ năm 2018 với 12 thành viên. Nhóm không chỉ được biết tới tại Trung Quốc mà tại một số quốc gia châu Á nhóm cũng rất được yêu thích.

Khương Đào là thành viên có lượng người hâm mộ đông đảo trong nhóm. Cũng như các thành viên khác trong nhóm, nam nghệ sĩ 26 tuổi có hoạt động cá nhân khi tham gia đóng phim, góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình thực tế.