Mỹ Tâm - Mai Tài Phến nhảy tình tứ hút hàng triệu view

Tối 12/3, trên trang cá nhân có gần 6 triệu người theo dõi, “họa mi tóc nâu” Mỹ Tâm đã chia sẻ một đoạn video ngắn, ghi lại cảnh cô cùng Mai Tài Phến thực hiện điệu nhảy theo trào lưu trên TikTok.

Nền nhạc sử dụng là ca khúc Good Goodbye của nữ ca sĩ Hàn Quốc Hwasa.

Video Mỹ Tâm - Mai Tài Phến nhảy tình tứ gây sốt (Video: Facebook nhân vật).

Trong đoạn video ngẫu hứng được thực hiện tại hậu trường buổi cinetour (hoạt động đoàn làm phim) ở một cụm rạp Hà Nội, chiều 12/3, Mỹ Tâm xuất hiện với trang phục giản dị, vẻ ngoài tươi tắn, nhún nhảy đầy tự tin.

Đáng chú ý là sự tương tác của Mai Tài Phến khi anh dành cho nữ ca sĩ cái nhìn đầy trìu mến và phối hợp nhịp nhàng bằng những động tác đơn giản.

Điểm nhấn khiến người hâm mộ "phát sốt" chính là khoảnh khắc cả hai cùng tạo hình trái tim hướng về nhau ở cuối video.

Phản ứng của công chúng khá nồng nhiệt khi đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi đăng tải, video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt thích và bình luận.

Nhiều khán giả nhận xét khoảnh khắc tương tác giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến khá tự nhiên, mang lại cảm giác gần gũi, dễ thương; đồng thời tiếp tục làm dấy lên những bàn luận về nghi vấn “phim giả tình thật” gắn với 2 nghệ sĩ suốt nhiều năm qua.

Dù chưa từng chính thức xác nhận, cả hai thường xuyên đồng hành trong các dự án và có nhiều cử chỉ thân thiết vượt mức bạn bè.

Tại buổi giao lưu với báo chí diễn ra ở Hà Nội, trước những câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm, Mỹ Tâm chia sẻ quan điểm của mình về “định mệnh” trong tình cảm.

Nữ ca sĩ cho rằng, mỗi người cần chủ động tìm kiếm hạnh phúc thay vì chờ đợi: “Định mệnh mình phải tự tìm chứ không phải nó tự tới”. Cô cũng cho biết nếu “định mệnh” thực sự xuất hiện trong cuộc đời, cô sẵn sàng đón nhận với tâm thế thoải mái và tích cực.

Nói về dự án phim Tài, Mỹ Tâm bày tỏ rằng, phản hồi tích cực từ khán giả là nguồn động lực quan trọng đối với đoàn phim. Trong quá trình thực hiện dự án, ê kíp đã dành nhiều thời gian để hoàn thiện kịch bản và xây dựng câu chuyện phù hợp với thị hiếu của khán giả.

Nữ ca sĩ thừa nhận, trước khi quyết định tham gia với vai trò nhà sản xuất, cô đã cân nhắc khá kỹ các yếu tố liên quan đến kịch bản và khả năng tiếp cận khán giả.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tại buổi giao lưu với báo chí ở Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo Mỹ Tâm, ban đầu cô chỉ tập trung đọc và đánh giá kịch bản do Mai Tài Phến gửi. Sau nhiều lần chỉnh sửa và hoàn thiện, khi cảm thấy nội dung đủ thuyết phục và có tính khả thi, cô mới đồng ý tham gia dự án.

“Tài là một “cái duyên” với tôi. Khi nhận được dự án, tôi rất hưng phấn. Khi đã làm xong hết, bỗng dưng một khoảnh khắc chợt chạy qua trong đầu: “Mình có mạo hiểm quá không trời?”.

Nhưng sau đó, tôi thấy mình có một ekip rất chất lượng và chuyên nghiệp. Nên việc ra mắt phim Tài trong dịp này hoàn toàn hợp lý”, Mỹ Tâm nói.

Trong khi đó, Mai Tài Phến cho biết, dự án đánh dấu bước thử sức mới của anh khi đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc, từ viết kịch bản, đạo diễn cho đến trực tiếp tham gia diễn xuất.

Nam diễn viên thừa nhận trong quá trình thực hiện, anh không tránh khỏi những giai đoạn áp lực, đặc biệt khi phải giải quyết nhiều vấn đề phát sinh cùng lúc, vượt ngoài dự tính.

Tuy nhiên, sự động viên và hỗ trợ từ nhà sản xuất Mỹ Tâm đã giúp anh giữ bình tĩnh, từng bước giải quyết khó khăn để hoàn thành bộ phim.

“3 năm trước, tôi cũng từng làm một web-drama về hành động. Ở phim đó, tôi cũng thử cả 3 vai trò trong một dự án. Tôi nghĩ mình làm được, và cố gắng trau dồi thêm.

Từ nhỏ, tôi đã thích hành động rồi. Bản thân học cách đánh sao cho phù hợp với nhân vật và cả phù hợp với bản thân.

Anh em cascadeur (diễn viên đóng thế) hỗ trợ tôi rất nhiều để hoàn thành dự án này. Sau Tài, tôi cũng nhận ra những giới hạn và thiếu sót của bản thân. Chắc chắn bản thân sẽ hoàn thiện hơn để có thể thực hiện thêm những dự án trong tương lai”, Mai Tài Phến chia sẻ.

Mối duyên hợp tác giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bắt đầu từ MV Đừng hỏi em ra mắt năm 2017. Sau đó, cả hai tiếp tục đóng cặp trong phim điện ảnh Chị trợ lý của anh do Mỹ Tâm đạo diễn kiêm nhà sản xuất.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí mới đây, khi được hỏi rằng, 9 năm liên tục được nhắc tên cùng nhau kể từ “Đừng hỏi em” Mỹ Tâm nghĩ mình và Mai Tài Phến đang hiểu nhau ở mức độ nào?, Mỹ Tâm mượn một câu hát để chia sẻ để trả lời: “Có những điều không cần nói, ta đủ hiểu nhau rồi…".

Nữ ca sĩ cho hay, Mai Tài Phến là người khá nhạy bén và cũng rất nhạy cảm, chị cũng vậy. Vì thế nên đôi khi có thể tranh luận rất lớn, mỗi người bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng cũng có lúc cả hai chẳng nói gì, chỉ cần nhìn nhau là hiểu vấn đề đang ở đâu.

“Tôi nghĩ sự hiểu nhau đó không phải tự nhiên mà có, mà là sau một quá trình làm việc và đồng hành đủ lâu. Khi đã hiểu cách suy nghĩ, cách phản ứng của nhau, thì nhiều chuyện không cần phải giải thích quá dài dòng nữa”, Mỹ Tâm nói.

Tính đến 12/3, sau 1 tuần công chiếu, phim Tài đã cán mốc 70 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam).

Tài thuộc thể loại hành động, xen kẽ yếu tố tình cảm - gia đình, xoay quanh cuộc đời nhiều biến cố của nhân vật Tài (Mai Tài Phến thủ vai). Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Tài dần bị cuốn vào con đường sai lầm và vướng vòng lao lý. Bên cạnh những lát cắt về thế giới ngầm, phim còn khắc họa mối quan hệ mẹ con giàu cảm xúc.

Mỹ Tâm xuất hiện với vai một cô gái có thân phận bí ẩn, đồng hành cùng Tài trong hành trình đối mặt với các thế lực xã hội đen và những lựa chọn nghiệt ngã của cuộc đời.

Ngoài Mỹ Tâm và Mai Tài Phến, bộ phim còn có sự tham gia của nhiều diễn viên như Kiều Trinh, Hạnh Thúy, Hồng Ánh… góp phần tạo nên những tuyến nhân vật đa dạng cho câu chuyện.