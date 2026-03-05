Mỹ Tâm: "Có những điều không cần nói, tôi và Mai Tài Phến đủ hiểu nhau rồi"

"Tôi và Mai Tài Phến gắn bó 9 năm nhờ sự chân thành"

"Tài" không chỉ là một dự án điện ảnh, mà còn là sự tái hợp giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sau nhiều năm kể từ "Chị trợ lý của anh". Trong một dự án điện ảnh lớn, chị có nhiều lựa chọn để hợp tác, tại sao vẫn sẵn sàng đặt cược vào Mai Tài Phến - người lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn?

- Thật ra tôi ít khi tính chuyện gì quá dài hay đặt nặng chuyện “đặt cược”. Tài đến với tôi một cách rất tự nhiên, cũng không có sự sắp xếp nào từ trước. Ban đầu tôi chỉ nghĩ mình góp mặt một vai nhỏ nhỏ cho vui thôi, chứ chưa từng nghĩ sẽ tham gia với vai trò sản xuất. Nhưng dự án này đến như một cái duyên. Khi mọi thứ diễn ra thuận lợi và mình cảm thấy thoải mái thì tôi làm.

Ban đầu, Phến có đưa tôi một kịch bản, tôi đọc để đó chứ cũng chưa nghĩ nhiều. Một năm sau, Phến gửi lại một bản kịch bản khác. Lần này tôi đọc và cảm thấy: “À, có thể làm được rồi đó”. Mọi thứ rõ ràng hơn, câu chuyện chạm được vào mình hơn nên tôi quyết định bước vào thực hiện.

Mỹ Tâm trò chuyện với truyền thông sau khi phim "Tài" công chiếu (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Nếu không phải là Mai Tài Phến, chị có sẵn sàng “tất tay” như vậy?

- Đúng là tôi tin vào năng lực và sự cố gắng của Mai Tài Phến. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng tin vào bản thân mình. Tôi tin vào cảm nhận của mình khi nhìn thấy tiềm năng của dự án và khi đã thấy được điều đó thì tôi mới quyết định đi tiếp.

Và khi đã tin rồi, mình phải tin cho tới cùng. Trong quá trình làm việc, tôi còn thấy Phến làm được nhiều hơn những gì tôi kỳ vọng ban đầu. Tôi nghĩ khi một người được đặt vào đúng vị trí, đi đúng con đường của mình, thì nội lực bên trong họ sẽ bật ra rất mạnh. Có những quyết định của Phến khiến tôi khá bất ngờ. Có những lúc tôi còn đắn đo, nhưng bạn ấy lại rất vững tâm.

Người ta vẫn nói “thân quá hóa khó”, nhất là khi hai cá tính mạnh cùng làm việc chung. Chị và Mai Tài Phến từng va chạm đến mức căng thẳng chưa? Và trong những lúc đó, ai là người chịu nhường trước?

- Tôi và Mai Tài Phến bất đồng cũng… kha khá đó (cười). Phến là người rất kiên định, mà tôi cũng vậy. Ai cũng có quan điểm riêng và đều muốn bảo vệ quan điểm của mình.

Khi làm việc chung, tôi luôn đặt mình ở trạng thái là cộng sự, là đối tác, chứ không để sự thân thiết bên ngoài ảnh hưởng vào công việc. Phải rạch ròi, đây là cuộc trao đổi giữa hai người làm nghề với nhau, chứ không phải câu chuyện giữa những người bạn.

Cũng có lúc căng thẳng, có tranh luận qua lại. Nhưng thường sau đó sẽ ngồi lại, phân tích vấn đề một cách lý trí hơn, thậm chí đưa ra cho cả ê-kíp cùng bàn. Và nguyên tắc rất đơn giản, số đông thì thắng.

Còn chuyện ai xuống thang trước thì… tùy lúc. Với tôi, nếu thấy phương án của mình không còn là tốt nhất cho dự án, hoặc nếu mục tiêu chung quan trọng hơn cái tôi cá nhân, thì tôi sẵn sàng nhường. Vì cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là bộ phim chứ không phải ai đúng ai sai.

Là người bỏ vốn, chị hoàn toàn có quyền đưa ra quyết định. Vậy điều gì khiến chị chấp nhận lùi lại trong những cuộc tranh luận với Mai Tài Phến?

- Tôi hay nói mình chỉ là một người bình thường. Và tôi có một nguyên lý sống rất rõ ràng: “Đúng là đúng, sai là sai”. Cứ đi theo nguyên tắc đó thì mọi thứ sẽ rạch ròi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện ai nắm tiền hay ai có quyền quyết định.

Trước tiên, nếu tôi thấy điều đó đúng thì mình làm. Nhưng tôi cũng là người biết lắng nghe. Nếu họ có lý lẽ rõ ràng và thuyết phục được tôi rằng phương án đó tốt hơn, thì tôi sẵn sàng làm theo. Tôi không nghĩ đó là nhún nhường. Tôi chỉ chọn cách làm việc sao cho phù hợp và hiệu quả nhất.

Nhân vật của Mỹ Tâm có thân phận bí ẩn trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

9 năm liên tục được nhắc tên cùng nhau kể từ “Đừng hỏi em” (2017), chị nghĩ mình và Mai Tài Phến đang hiểu nhau ở mức độ nào? Đã đến mức “không cần nói cũng biết đối phương nghĩ gì” chưa?

- Chắc tôi phải mượn một câu hát trong bài nhạc phim để trả lời: “Có những điều không cần nói, ta đủ hiểu nhau rồi…" (cười).

Phến là người khá nhạy bén và cũng rất nhạy cảm. Tôi cũng vậy. Vì thế nên đôi khi có thể tranh luận rất lớn, mỗi người bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng cũng có lúc cả hai chẳng nói gì, chỉ cần nhìn nhau là hiểu vấn đề đang ở đâu.

Tôi nghĩ sự hiểu nhau đó không phải tự nhiên mà có, mà là sau một quá trình làm việc và đồng hành đủ lâu. Khi đã hiểu cách suy nghĩ, cách phản ứng của nhau, thì nhiều chuyện không cần phải giải thích quá dài dòng nữa.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ở phim trường (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

So với thời điểm “Đừng hỏi em” (2017), điều thay đổi lớn nhất ở Mai Tài Phến hôm nay trong mắt chị là gì?

- 9 năm nhưng chỉ có hai dự án làm chung. Điều tôi thấy rõ nhất là Phến bây giờ trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Tư duy cũng mới hơn và luôn có sự nâng cấp bản thân.

Có thể mọi người không thấy chúng tôi xuất hiện cùng nhau nhiều hay hợp tác liên tục, nhưng tôi có thể nói là tôi rất tôn trọng bạn ấy, tôn trọng sự nghiêm túc và tài năng đó. Tôi ít khi nói những điều này, thậm chí chưa bao giờ nói trực tiếp với Phến (cười).

Thật ra, cả hai cũng không phải kiểu ngồi nói với nhau quá nhiều về con người của nhau. Nếu có thời gian trò chuyện, chúng tôi thường nói về cuộc sống xung quanh, những điều mình đang học được, hoặc những vấn đề có thể giúp nhau phát triển hơn. Phến còn nhiều điều hay lắm, và tôi nghĩ nếu mọi người có cơ hội làm việc sâu hơn với bạn ấy, sẽ còn bất ngờ.

Không xuất hiện cùng nhau quá nhiều nhưng vẫn giữ được sự đồng hành suốt 9 năm, điều gì là “sợi dây” liên kết giữa hai người?

- Tôi nghĩ là nhờ sự chân thành từ cả hai phía. Ngay từ ngày đầu làm việc chung trong Đừng hỏi em, tôi đã cảm nhận Phến là người ít nói nhưng rất quyết liệt và cực kỳ tập trung vào công việc. Bạn ấy yêu công việc của mình một cách rõ ràng. Và khi mình thấy được điều đó ở một người, mình sẽ dễ có sự thấu cảm và dễ đồng hành hơn.

Suốt 9 năm qua, mối quan hệ giữa chị và Mai Tài Phến vẫn là một dấu hỏi lớn, dù khán giả liên tục “đẩy thuyền” nhưng không thể đặt tên rõ ràng. Chị đã bao giờ nghĩ đến việc lên tiếng xác nhận để khép lại những tò mò đó chưa?

- Sao tôi có thể “khép” người ta được? (cười) Để mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ chứ. Tôi đâu thể làm vậy được. Sự tò mò là quyền của khán giả. Mình không thể và cũng không nên can thiệp vào điều đó.

Tạo hình của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

"Mỹ Tâm chỉ là người bình thường"

Từ xưa đến nay, Mỹ Tâm "làm cái gì cũng thắng". Trong âm nhạc chị cũng đã chạm tới đỉnh cao hào quang. Nhưng điện ảnh là một cuộc chơi khác. Nếu phim không đạt doanh thu như kỳ vọng, chị có coi đó là thất bại?

- Thật ra lúc bắt đầu làm, tôi chưa nghĩ nhiều đến chuyện thắng hay thua. Nhưng đến khi phim ra mắt, mọi người nói nhiều hơn về chuyện đó thì mình cũng có nghe, có suy nghĩ chút xíu thôi. Còn hiện tại, tôi vẫn chưa bao giờ định nghĩa rõ ràng thế nào là “thắng - thua”. Với tôi, quan trọng nhất là mình đã làm việc đó đến cùng hay chưa, mình có nghiêm túc và hết lòng với nó hay không.

Ví dụ như bộ phim tài liệu Tri âm The Movie: Người giữ thời gian của tôi trước đây. Nếu nhìn ở góc độ doanh thu, khoảng hơn 10 tỷ đồng, con số chỉ vừa đủ hòa vốn. Nhưng với tôi, đó là một bộ phim cực kỳ thành công. Vì nó có sự lan tỏa, mang lại cảm xúc và giá trị tích cực cho khán giả.

Nhan sắc của Mỹ Tâm ở tuổi 45 (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Mỹ Tâm luôn được sống trong nhiều lời khen và sự tung hô, nhưng chị có bao giờ hoài nghi những lời khen đó, hoặc tự hỏi liệu mình có đang được nhìn bằng một sự ưu ái đặc biệt không?

- Tôi không hoài nghi. Mọi người khen thì mình nghe. Cái gì đúng thì nhận, còn cái gì chưa đúng thì mình tự xem lại để sửa. Có những điều mình không đồng ý hoàn toàn thì cũng xem đó là góc nhìn của người ta. Mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng.

Tôi làm nghề đủ lâu để hiểu chuyện khen chê là điều rất bình thường. Quan trọng là mình đối đáp lại bằng sự tử tế. Tôi không phải kiểu người sống trong những lời khen, cũng không phải người đi tìm lời chê để buồn.

Cái gì đến thì mình nhận. Nhưng tôi không để mình trôi theo lời khen để bước sang một "thế giới khác". Tôi chỉ chọn cách sống hiện tại, làm tốt việc của mình, vậy thôi.

Khán giả đôi khi đặt nghệ sĩ lên vị trí gần như hoàn hảo, trong đó có Mỹ Tâm. Chị làm thế nào để không rơi vào trạng thái “thánh nhân hóa” chính mình?

- Nếu mình không tỉnh táo thì rất dễ nhầm lẫn, thậm chí có lúc tưởng mình là “thánh nhân” thật (cười). Nhưng tôi luôn nhắc mình rằng, mình là một người bình thường và phải sống bình thường. Điều đó quan trọng lắm.

Tôi nghĩ khán giả có thể cảm nhận được điều đó qua cách mình hành xử mỗi ngày, cách mình nói chuyện và làm việc. Người ta có thể thấy tôi đứng trên sân khấu trước 40.000 người, xuất hiện trong một bộ phim hay một dự án lớn. Nhưng người ta cũng có thể thấy tôi ở ngoài vườn hái vú sữa, làm những điều rất đời thường.

Mỗi ngày mình phải biết mình là ai, để có cách hành xử cho tỉnh táo. Dù ai nói gì đi nữa thì bản thân tôi vẫn thấy mình rất bình thường. Và khi mình giữ được sự tỉnh táo đó, mình sẽ không bị cuốn vào việc “thánh nhân hóa” chính mình.

Mỹ Tâm giữ hình ảnh đời thường gần gũi, mộc mạc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi đã đứng ở một vị trí cao trong nghề, điều người ta sợ nhất thường không phải là thất bại, mà là mất đi những gì mình đang có. Chị có từng trải qua cảm giác đó chưa?

- Nếu mình sống trong nỗi sợ đó thì mới đáng lo. Còn nếu mình không sống để cảm nhận điều đó, không đặt nặng chuyện được mất, thì mình sẽ còn tồn tại dài lâu.

Tôi luôn xác định mình bắt đầu từ số 0. Tôi chỉ có hình hài bố mẹ cho, giọng hát trời cho và cái tên của mình. Còn lại tất cả đều đi lên từ con số không. Dĩ nhiên tôi đã nỗ lực rất nhiều để có được hôm nay, nhưng những thành quả này cũng là do khán giả cho mình. Tôi biết ơn điều đó.

Mà khi mình biết ơn rồi thì đâu có lý do gì để sợ mất. Quan trọng là mình có biết đủ chưa, có thấy hài lòng chưa. Tôi không nghĩ mình hơn ai và tôi không hơn ai được. Bạn có giá trị của bạn, tôi có giá trị của tôi. Bản thân tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, ăn uống, ngủ nghỉ như bao người khác.

Người ta nói “trèo cao thì té đau”. Ở vị trí của chị, một sai sót nhỏ có thể bị phóng đại gấp nhiều lần. Chị giữ cho mình sự bình tĩnh và kiểm soát như thế nào khi sự cố xảy ra?

- Với tôi, đã bước vào nghề thì ai cũng phải đối diện với những việc này việc kia. Không ai lúc nào cũng hay nhất hay đúng hoàn toàn cả. Ngày xưa tôi cũng từng loay hoay, từng va vấp, thậm chí có những việc phải nhờ đến pháp luật để xử lý. Đó là một phần của hành trình trưởng thành.

Quan điểm của tôi là khi có chuyện xảy ra, việc đầu tiên không phải là phản ứng ngay, mà là đối chiếu lại bản thân, mình đúng hay sai ở đâu. Phải thành thật với chính mình trước đã.

Nếu mình sai, phải đủ bình tĩnh để xin lỗi một cách chân thành và sửa đổi. Còn nếu đó chỉ là một sự cố hoặc điều từ trên trời rơi xuống, tôi nghĩ không cần phải làm nó bùng lên thêm nữa.

Nữ ca sĩ giữ vẻ ngoài trẻ trung dù ở tuổi ngoài 40 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cụm từ “nhan sắc Mỹ Tâm” là điều khán giả quan tâm rất nhiều trong những năm gần đây, chị chăm chút vẻ ngoài và đời sống cá nhân thế nào?

- Nói mỗi ngày đều chăm sóc da kỹ thì… không có đâu (cười). Tôi cũng lười lắm. Thường một tuần tôi dành khoảng 2 buổi sáng trong tuần để chăm sóc da, mỗi lần tầm hai tiếng rưỡi cho một liệu trình. Còn lại thì sinh hoạt rất bình thường, không có gì quá cầu kỳ. Tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là tinh thần thoải mái, ngủ nghỉ điều độ. Khi tinh thần đủ tốt, tôi tin là mình có thể làm được nhiều thứ!

- Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Mỹ Tâm!