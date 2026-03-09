Mỹ Tâm: "Từ thời sinh viên, tôi biết chắc chắn mình sẽ nổi tiếng"

Gần đây, ca sĩ Mỹ Tâm thu hút sự quan tâm của khán giả khi làm nhà sản xuất và tham gia diễn xuất trong phim Tài - tác phẩm do Mai Tài Phến đạo diễn.

Trong tập mới của podcast Phụ nữ làm film mùa 3, Mỹ Tâm có cuộc trò chuyện với Mai Thanh Hà, trải lòng về những áp lực khi trở lại màn ảnh rộng sau 7 năm, bí quyết giữ sự kỷ luật trong sự nghiệp và những kỷ niệm thời mới vào nghề.

Mỹ Tâm trong chương trình "Phụ nữ làm film" mùa 3 (Ảnh: Chương trình cung cấp).

Mỹ Tâm chia sẻ, thời còn theo học Nhạc viện TPHCM năm thứ nhất, giảng viên âm nhạc, nghệ sĩ piano Lý Huỳnh Long từng hỏi cô: “Em có bao giờ nằm mơ mình là ngôi sao không?”.

"Một điều lạ là tôi chưa bao giờ nằm mơ thấy mình là ngôi sao, không bao giờ nằm mơ thấy mình nổi tiếng cả. Vì tôi biết chắc chắn mình sẽ nổi tiếng”, Mỹ Tâm nói.

Theo Mỹ Tâm, thời điểm ấy, cô còn rất trẻ và cũng không suy nghĩ quá nhiều về ý nghĩa của câu trả lời này. Khi nhìn lại, chính cô cũng cảm thấy khó giải thích vì sao mình lại có niềm tin mạnh mẽ từ khi còn trẻ như vậy.

“Có những điều mà chính mình cũng không lý giải được. Nhưng lúc đó tôi nói ra một cách tự nhiên, giống như ai đó đã lên tiếng giúp tôi. Có những quyết định rất kỳ lạ trên hành trình của tôi. Tôi tin rằng ở một góc độ nào đó, tôi luôn được ai đó chỉ dẫn cho mình trong con đường mình đã chọn”, cô nói.

Mỹ Tâm chia sẻ về hành trình sự nghiệp, áp lực khi làm phim điện ảnh (Ảnh: Chương trình cung cấp).

Bên cạnh sự tự tin, Mỹ Tâm cho rằng yếu tố quan trọng nhất giúp một người theo đuổi con đường nghệ thuật là sự kiên trì và kỷ luật. "Khi muốn làm điều gì, tôi luôn cố gắng hết sức để phấn đấu mang lại thành công cho chính mình", ca sĩ nói.

Mỹ Tâm kể rằng khi còn trẻ, cô từng ghi ra rất nhiều mục tiêu trong một cuốn sổ: Khi nào sẽ làm album, khi nào thực hiện những dự án lớn. Sau nhiều năm nhìn lại, nhiều điều trong đó đã trở thành hiện thực.

"Ngay từ đầu tôi đã biết mình thích ca hát và muốn đi theo con đường này. Khi xác định được điều mình muốn, mình sẽ kiên trì với nó", Mỹ Tâm nhấn mạnh.

Không chỉ nói về thành công, Mỹ Tâm cũng nhắc đến những khoảnh khắc áp lực, lo lắng trong sự nghiệp. Trước khi Chị trợ lý của anh ra mắt năm 2019, cô từng trải qua những đêm mất ngủ vì sợ khán giả không đón nhận cô ở vai trò đạo diễn, biên kịch và diễn viên phim điện ảnh.

“Đêm trước khi phim chiếu, tự nhiên tôi tự hỏi, không biết khán giả có thích mình không. Tôi bật khóc vì cảm thấy mình đang làm một điều gì đó rất liều lĩnh. Nhưng tôi cũng tự trấn an bản thân. Mọi thứ đã xong xuôi rồi, đâu còn đường lùi nữa”, Mỹ Tâm bộc bạch.

Theo cô, điều may mắn là suốt nhiều năm qua, con đường cô đi vẫn luôn là nghệ thuật. Những công việc khác nhau, từ âm nhạc, biểu diễn đến sản xuất phim, đều xoay quanh lĩnh vực này nên có thể hỗ trợ lẫn nhau. “Mình làm được gì thì mình làm thôi. Vì tất cả đều thuộc về nghệ thuật nên nó bổ trợ cho nhau”, cô nói.

Nhắc đến điện ảnh, Mỹ Tâm cho biết việc trở lại màn ảnh sau 7 năm và trở thành nhà sản xuất phim cũng đến từ duyên số. Bộ phim Tài mà cô tham gia được đạo diễn Mai Tài Phến gửi kịch bản. Sau khi đọc, cô nhận thấy câu chuyện có tiềm năng nên quyết định hợp tác.

Ban đầu, Mỹ Tâm chỉ nghĩ sẽ tham gia với vai trò diễn viên như một cách thay đổi không khí công việc. Nhưng càng làm, cô càng bị cuốn vào dự án và cuối cùng nhận thêm vai trò nhà sản xuất. Hiện tại, Mỹ Tâm có nhiều kinh nghiệm hơn, tâm thế thoải mái và tự tin hơn so với thời điểm thực hiện Chị trợ lý của anh.

“Tôi nghĩ nhiều thứ đến với mình đều là duyên. Có những kịch bản khác cũng từng được gửi nhưng lúc đó chưa phải thời điểm hoặc chưa phải câu chuyện khiến mình muốn làm,” cô chia sẻ.

Mỹ Tâm làm nhà sản xuất trong phim mới do Mai Tài Phến đạo diễn (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tuy đã có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất âm nhạc, Mỹ Tâm thừa nhận làm phim khiến cô đối mặt với những thử thách rất mới mẻ. Theo cô, khó nhất là việc một đoàn phim phải làm việc cùng nhau liên tục trong thời gian dài. Mỹ Tâm cho rằng điều quan trọng nhất là cách đối xử với con người. Cô luôn cố gắng tôn trọng mọi thành viên trong ê-kíp, kể cả những vị trí nhỏ nhất.

"Đoàn phim có thể ở chung với nhau một tháng, thậm chí hai tháng. Hàng trăm con người cùng làm việc nên chắc chắn sẽ có những xung đột. Khi mọi người cảm nhận được sự công bằng và tôn trọng, họ sẽ tự giải quyết vấn đề của mình. Với tôi, con người luôn là yếu tố quan trọng nhất trong bất kỳ dự án nào", Mỹ Tâm chia sẻ.

Qua cuộc trò chuyện với nhà sản xuất Mai Thanh Hà, Mỹ Tâm cho rằng, dù làm phim hay làm nhạc, sứ mệnh cuối cùng là truyền tải năng lượng tích cực và mang lại giá trị cho khán giả. Cô muốn gửi gắm thông điệp sống trọn vẹn với hiện tại và đừng để những suy nghĩ tiêu cực khiến cuộc sống trở nên nặng nề.

“Chúng ta đang sống thì hãy vui vẻ và làm điều mình muốn. Cuộc sống không phức tạp như mình nghĩ. Còn thở là còn gỡ”, ca sĩ nói.