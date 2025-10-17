Tối 15/10 (giờ Mỹ), show diễn nội y Victoria’s Secret Fashion Show 2025 (Show thời trang của Victoria’s Secret) đã được tổ chức và nhận được sự quan tâm của giới thời trang.

Chương trình có sự tham gia của nhiều người mẫu hạng A như: Gigi Hadid, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel…

Trong đó, sự góp mặt của Bella Hadid khiến truyền thông quốc tế xôn xao. Bella Hadid trình diễn đôi cánh Victoria's Secret nặng 23kg trong màn kết của chương trình. Thông tin này gây tranh cãi trong dư luận.

Bella Hadid trình diễn với đôi cánh thiên thần nặng 23kg trong Victoria’s Secret Fashion Show 2025 (Ảnh: Getty Images).

Một số người dùng mạng cho rằng, Bella Hadid dàn dựng màn cảnh báo sức khỏe trước đêm diễn, cho rằng "cô chỉ đang giả vờ bệnh". Ngược lại, không ít khán giả bênh vực người đẹp, cho rằng: "Việc bước lên sàn diễn là cách Bella Hadid cho chúng ta thấy mình vẫn ổn và đó là cách giao tiếp của cô ấy".

Một khán giả nhận xét, Bella dường như suýt ngã khi trình diễn vì đôi cánh quá to và nặng. Trong khi đó một người khác bình luận: "Hôm nay, trông cô ấy có vẻ yếu, bạn có thể nhận ra điều đó".

Cách đây vài tuần, Bella Hadid xác nhận đang điều trị bệnh Lyme tại bệnh viện. Mẹ của nữ người mẫu còn đăng ảnh cô nằm trên giường bệnh với tay chân được băng và gắn kim tiêm, thần sắc tiều tụy.

Bệnh Lyme là loại bệnh được gây ra bởi loại xoắn khuẩn có tên gọi là Borrelia burgdorferi. Những người mắc bệnh thường bị tổn thương ở da, hệ thần kinh, khớp, tim…

Bella Hadid là một trong những gương mặt tâm điểm của Victoria’s Secret Fashion Show 2025 (Ảnh: Getty Images).

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi nhập viện, cô đã xuất hiện trên sàn diễn thời trang. Trước khi tham gia chương trình Victoria's Secret Fashion Show 2025, Bella đã có mặt trên sàn diễn Saint Laurent tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) với phong thái cuốn hút.

Trước đó, nhân Ngày sức khỏe tâm thần thế giới, 10/10, Bella Hadid đã cởi mở chia sẻ về hành trình đấu tranh với trầm cảm và lo âu của chính mình. Người đẹp thừa nhận, trong nhiều năm, cô phải chiến đấu với bệnh trầm cảm, thường bắt đầu mỗi ngày trong nước mắt.

Cô thậm chí luôn nhận ra, mỗi ngày bắt đầu đều là cuộc đấu tranh với những nỗi sợ cùng những suy nghĩ nặng nề. Dần dần, Bella Hadid đã học được cách chấp nhận những khó khăn và hiểu rằng, bệnh tật là một phần của cuộc sống.

Trước khi lên sàn diễn, Bella Hadid phải điều trị bệnh và nằm viện (Ảnh: Instagram).

"Sự nhạy cảm, nhận thức và đồng cảm của tôi có thể là siêu năng lực. Chính điều này giúp tôi hiểu bản thân và người khác sâu sắc hơn", cô thổ lộ.

Bella Hadid gửi lời động viên những người đang trải qua tình trạng tương tự: "Ai cũng phải đối mặt với điều này hằng ngày. Các bạn không cô đơn. Tôi yêu các bạn rất nhiều".

Mẹ của Bella, bà Yolanda Hadid, cũng rất tự hào về con gái: "Bella, con thật dũng cảm và không khuất phục. Mẹ ngưỡng mộ lòng can đảm của con. Hãy tiếp tục chiến đấu. Mẹ tự hào về con, chiến binh của mẹ".

Bella Hadid là người mẫu trẻ nổi tiếng của thế giới. Từ năm 2016, cô đã được trang web quy tụ những chuyên gia trong lĩnh vực thời trang Models.com chọn là Người mẫu của năm.

Mỹ nhân sinh năm 1996 là con gái của siêu mẫu Yolanda Hadid và doanh nhân bất động sản giàu có Mohamed Hadid. Cô mang 2 dòng máu Palestine và Hà Lan sở hữu vẻ đẹp lai lạ mắt.

Bella Hadid được xem là mỹ nhân sở hữu gương mặt tỷ lệ "vàng" (Ảnh: Getty Images).

Ngay từ khi còn nhỏ, Bella đã ước mơ trở thành một vận động viên chuyên nghiệp và tham dự Thế vận hội. Tuy nhiên, năm 2012, khi bị chuẩn đoán mắc bệnh Lyme, cô đã từ bỏ giấc mơ làm vận động viên.

Năm 2014, cô bước chân vào làng người mẫu khi chuyển tới New York (Mỹ) và ký hợp đồng người mẫu với hãng IMG Models.

Nhan sắc và vẻ đẹp hiếm lạ của Bella nhận được sự đánh giá cao từ khán giả và những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Tiến sĩ Julian De Silva - một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng - từng khẳng định khuôn mặt của Bella Hadid đạt đến mức độ hoàn hảo đối với con người.

Theo bác sĩ Julian De Silva, khi vận dụng những công nghệ tính toán hiện đại trên máy vi tính căn cứ theo tỷ lệ tiêu chuẩn "vàng" của người Hy lạp cổ đại, gương mặt của siêu mẫu 9X đạt mức độ hoàn hảo tới 94,35%.

Bella Hadid hiện có hơn 61 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram và được xem là một hình mẫu lý tưởng, có sức ảnh hưởng tới thế hệ trẻ.