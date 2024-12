Bộ phim tâm lý tình cảm When the phone rings (Khi điện thoại đổ chuông) đang gây sốt toàn cầu khi đứng vị trí quán quân về tỉ suất người xem trên Netflix tại gần 40 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

When the phone rings được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên, tập trung khắc họa cuộc hôn nhân phức tạp giữa Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng).

Chae Soo Bin (trái) trong bộ phim gây sốt toàn cầu "When the phone rings" (Ảnh: MBC).

Phim hấp dẫn bởi nội dung và sự ăn ý của 2 diễn viên chính. Trong đó, nữ chính Chae Soo Bin được khen ngợi hóa thân xuất sắc vào nhân vật Hong Hee Joo - con riêng của ông trùm truyền thông. Cô có hôn nhân sắp đặt với Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) - phát ngôn viên trẻ tuổi nhất Nhà Xanh.

Hee Joo mất khả năng nói sau tai nạn thời thơ ấu. Do vậy, suốt 3 năm hôn nhân, 2 vợ chồng giữ khoảng cách và giữ kín danh tính trước truyền thông. Chỉ sau 2 tập đầu lên sóng, When the phone rings và 2 diễn viên chính của phim đã trở thành cái tên được "săn lùng" trên mạng xã hội.

Đặc biệt, nhan sắc của nữ chính Chae Soo Bin khiến người xem không thể rời mắt. Vẻ đẹp mong manh, trong trẻo cùng diễn xuất linh hoạt giúp cô đảm nhận tốt vai diễn. Cô và bạn diễn Yoo Yeon Seok có sự kết đôi tự nhiên trong những cảnh quay lãng mạn.

Chae Soo Bin (SN 1994) đã tham gia nhiều bộ phim của Hàn Quốc như Mây họa ánh trăng, Thiên hạ đệ nhất giao hàng… nhưng chưa có dấu ấn nổi trội. Phải tới When the phone rings, cái tên Chae Soo Bin mới được nhiều khán giả quốc tế biết tới.

Chae Soo Bin và bạn diễn Yoo Yeon Seok có sự kết đôi ăn ý trong "When the phone rings" (Ảnh: MBC).

Theo Naver, nữ diễn viên 30 tuổi đến với điện ảnh một cách tình cờ. Cô lọt vào tầm ngắm của một nhân viên công ty giải trí khi đang đi trên phố về nhà sau giờ học. Sau khi liên lạc với số điện thoại trên tấm danh thiếp, Chae Soo Bin trở thành nghệ sĩ của tập đoàn giải trí Toin Entertainment, chính thức làm quen với điện ảnh.

Sau đó, cô chuyển sang công ty giải trí King Kong, đơn vị quản lý các diễn viên như Lee Kwang Soo, Lee Dong Wook, Kim Bum và Yoo Yeon Seok. Trong nhiều năm, cô nỗ lực trau dồi diễn xuất nhưng chưa có vai diễn nổi trội. Người đẹp sở hữu ngoại hình ưa nhìn nhưng nét diễn bị nhận xét đơ cứng, thiếu cảm xúc.

Sự nghiệp của Chae Soo Bin khởi sắc khi cô được công nhận về diễn xuất trong tác phẩm cổ trang Love in the Moonlight (Mây họa ánh trăng) vào năm 2016. Bộ phim cổ trang xoay quanh mối quan hệ giữa Lee Yeong (Park Bo Gum đóng) và hoạn quan tên là Hong Ra On (Kim Yoo Jung đóng).

Một năm sau đó, Soo Bin giành thêm vai chính trong Rebel: Thief who stole the people , I'm not a robot…

Chae Soo Bin đã có gần 10 năm hoạt động trong làng giải trí trước khi nổi tiếng toàn cầu nhờ "When the phone rings" (Ảnh: Instagram).

Đặc biệt, tới When the phone rings, Chae Soo Bin lột xác thành một người mới. Cô diễn xuất đa dạng, thể hiện gu thời trang tinh tế khi vào vai bà xã của một tổng tài.

Ở tuổi 30, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ nhờ lựa chọn phong cách trang điểm, kiểu tóc phù hợp. Vẻ ngoài của Chae Soo Bin được nhận xét dường như không đổi trong 10 năm qua.

Ở tuổi 30, Chae Soo Bin sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ (Ảnh: Instagram).

Đầu năm nay, Chae Soo Bin chiến thắng cuộc bình chọn nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc 2024 của trang KingsChoice. Cô gây bất ngờ khi vượt qua nhiều cái tên nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn như Song Hye Kyo, ca sĩ Jisoo, Suzy, Han Hyo Joo.

Theo tờ Jagran, Chae Soo Bin có mối quan hệ thân thiết với Jisoo (thành viên Blackpink). Hai người đẹp từng học chung trường trung học. "Tôi chia sẻ một chút, tôi học cùng lớp với nữ diễn viên Chae Soo Bin. Chúng tôi học cùng trường cấp 2, không phải cấp 3", Jisoo nói.

Chae Soo Bin giành vị trí quán quân trong cuộc bình chọn Nữ diễn viên xinh đẹp nhất Hàn Quốc năm 2024 do trang KingsChoice tổ chức (Ảnh: Instagram).

Năm nay, hai người đẹp hợp tác trong dự án Omniscient Reader's Viewpoint (Toàn trí độc giả) cùng vớiKim Jisoo, Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop, Nana, Chae Soo Bin...

Về đời tư, Chae Soo Bin chưa từng công khai chuyện tình cảm. Năm 2015, cô từng vướng tin đồn hẹn hò cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp Koo Ja-wook. Song, hai người không thừa nhận.