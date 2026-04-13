Mỹ nhân đánh bại Trang Pháp tại Đạp gió 2026: U60 trẻ đẹp như thiếu nữ

Tập mở màn của chương trình Đạp gió 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận khi chứng kiến màn đối đầu trực tiếp giữa 2 đội trưởng: Trang Pháp và Tiêu Tường. Kết quả chung cuộc, đại diện Việt Nam phải nhận thất bại trong sự tiếc nuối của khán giả, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính minh bạch của chương trình.

Ở phần thi đầu tiên, đội của Trang Pháp lựa chọn một tiết mục có độ khó cao khi vừa phải hát live (sống) vừa thực hiện vũ đạo với tiết tấu nhanh. Dù được đánh giá cao về kỹ thuật, giọng hát và sự đầu tư sân khấu, nhóm của cô chỉ nhận 824 điểm và thất bại trước đội của Lý Tiểu Nhiễm. Khoảng cách giữa chất lượng phần trình diễn và kết quả chấm điểm khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi.

Trang Pháp và Tiêu Tường cùng thể hiện "Là anh" (Ảnh: Mango TV).

Tranh cãi tiếp tục gia tăng ở vòng đối đầu đội trưởng. Trong màn so tài cá nhân, Tiêu Tường giành 472 phiếu, nhỉnh hơn Trang Pháp (437 phiếu). Tuy nhiên, kết quả này không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng Trang Pháp thể hiện ổn định hơn về kỹ thuật lẫn cảm xúc, trong khi phần trình diễn của Tiêu Tường không quá nổi bật.

Việc Trang Pháp thất bại đồng nghĩa với việc một thành viên trong đội phải rời cuộc thi. Nữ ca sĩ Duy Nina đã bị loại, khiến Trang Pháp bật khóc ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên truyền thông, làm tăng thêm sự chú ý dành cho chương trình.

Theo truyền thông Trung Quốc, yếu tố ngoài chuyên môn có thể đã ảnh hưởng đến kết quả. Một số khán giả cho rằng rào cản ngôn ngữ khiến Trang Pháp gặp bất lợi trong việc kêu gọi bình chọn, trong khi Tiêu Tường lại có lợi thế về độ nhận diện và khả năng kết nối cảm xúc với khán giả bản địa.

Phát biểu của Tiêu Tường trong chương trình: “Nếu ai dám để các thành viên trong nhóm tôi rời đi, tôi sẽ rời đi”, được cho là đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, góp phần tác động đến lựa chọn của người xem. Một khán giả thừa nhận: “Tôi biết Trang Pháp thể hiện tốt hơn, nhưng cuối cùng vẫn bỏ phiếu cho Tiêu Tường vì danh tiếng của cô ấy”.

Tiêu Tường là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ sở hữu lượng khán giả đông đảo (Ảnh: Sohu).

Sau tập phát sóng, cả Trang Pháp và Tiêu Tường đều lọt top tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Trong đó, nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối cho đại diện Việt Nam, đồng thời cho rằng kết quả chưa phản ánh đúng chất lượng chuyên môn.

Dẫu gây tranh cãi, chiến thắng của Tiêu Tường không phải điều quá bất ngờ nếu xét đến vị thế của cô trong làng giải trí Hoa ngữ. Nữ nghệ sĩ được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân xứ Đài”, nổi tiếng với nhan sắc và vóc dáng gợi cảm dù đã bước vào độ tuổi U60.

Tiêu Tường hoạt động trong ngành giải trí hơn 30 năm, từng là ngôi sao hàng đầu tại Đài Loan (Trung Quốc). Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, đặc biệt là các tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao như Một thoáng mộng mơ. Ngoài ra, cô còn gây tiếng vang với các dự án như Tiểu lý phi đao, chuyển thể từ tiểu thuyết của Cổ Long.

Ở tuổi U60, Tiêu Tường vẫn sống độc thân và sở hữu nhan sắc cuốn hút (Ảnh: Sina).

Sở hữu nhan sắc nổi bật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tiêu Tường sớm được giới giải trí chú ý. Tuy nhiên, phải đến năm 21 tuổi, cô mới chính thức gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu quảng cáo, trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A.

Trong thập niên 1980-1990, Tiêu Tường (SN 1968) được xem là biểu tượng sắc đẹp và sự gợi cảm của làng giải trí xứ Đài, sánh vai cùng nhiều mỹ nhân đình đám như Vương Tổ Hiền, Châu Huệ Mẫn hay Chung Sở Hồng.

Nhà văn Kim Dung từng dành lời khen đặc biệt cho nhan sắc của cô, cho rằng vẻ đẹp ngoài đời của Tiêu Tường vượt xa trí tưởng tượng mà ông xây dựng trong các tác phẩm.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng trở thành biểu tượng lâu dài, sự nghiệp của Tiêu Tường dần chững lại từ giữa những năm 2000. Cô rút lui khỏi màn ảnh từ năm 2006, chỉ thỉnh thoảng tham gia sự kiện, chụp ảnh hoặc ghi hình quảng cáo.

Tiêu Tường tập yoga lâu năm để giữ gìn dáng vóc (Ảnh: Sina).

Ở tuổi U60, nữ nghệ sĩ vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ nhờ vóc dáng thon gọn, dẻo dai. Cô duy trì lối sống lành mạnh, đặc biệt gắn bó với bộ môn yoga trong nhiều năm. Ngoài ra, Tiêu Tường còn thử sức với việc phát hành video hướng dẫn thể dục và theo đuổi các sở thích cá nhân như du lịch, thư pháp.

Về đời tư, nữ diễn viên khá kín tiếng dù từng vướng một số tin đồn tình cảm trong quá khứ. Đến nay, cô vẫn sống độc thân và không có con, lựa chọn cuộc sống riêng tư thay vì xuất hiện dày đặc trước truyền thông.

Trở lại với Đạp gió 2026, chiến thắng của Tiêu Tường trước Trang Pháp có thể tiếp tục gây tranh luận trong thời gian tới. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sức hút của nữ nghệ sĩ kỳ cựu, cũng như áp lực mà các thí sinh quốc tế như Trang Pháp phải đối mặt khi bước vào sân chơi giải trí lớn tại Trung Quốc.