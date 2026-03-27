Trang Pháp xác nhận tham gia Đạp gió 2026 tại Trung Quốc

Ngày 27/3, Đài truyền hình Hồ Nam (Mango TV) công bố poster (áp phích) dàn nghệ sĩ tham gia chương trình Đạp gió 2026. Trong danh sách này, Trang Pháp là nghệ sĩ quốc tế duy nhất góp mặt, trong khi các thí sinh còn lại đều là người gốc Hoa.

Trang Pháp cũng xác nhận việc tham gia cuộc thi của Trung Quốc và chia sẻ lý do quyết định góp mặt. Nữ ca sĩ cho biết cô đến với cuộc thi lần này với tình yêu dành cho âm nhạc, đồng thời mong muốn mang âm nhạc và văn hóa Việt Nam đến giao lưu, kết nối với bạn bè quốc tế. Với cô, mục tiêu lớn nhất là vượt qua chính mình, sẵn sàng thử sức với những điều mới mẻ và giữ tinh thần hết mình với đam mê.

Trang Pháp xác nhận tham gia Đạp gió 2026 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ ca sĩ nói thêm: "Nhiều người hỏi tôi rằng: “Đã thành công ở "Chị đẹp" của Việt Nam rồi, tại sao còn đi tiếp? Sao không chọn một lộ trình an toàn bớt rủi ro hơn?”. Thực ra, câu trả lời của tôi chỉ là xuất phát từ mong muốn học hỏi và làm mới bản thân.

Dẫu cho hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã mang về cho tôi muôn vàn những yêu thương, nhưng tôi hiểu rằng, bản thân chưa phải người giỏi nhất, cũng chưa phải một nghệ sĩ hoàn hảo nhất. Mỗi lộ trình trong cuộc đời sẽ cho ta những thành tựu và bài học, bây giờ là lúc tạm cất thành tựu và bài học cũ để đến với những bài học và lộ trình mới hơn".

Trang Pháp thừa nhận những hoài nghi từ bên ngoài là điều khó tránh khỏi, nhưng thay vì né tránh, cô chọn cách đối diện và biến đó thành động lực. Nữ ca sĩ cho rằng việc bước ra khỏi vùng an toàn là cần thiết để khám phá những giới hạn mới của bản thân.

Trong thời gian chuẩn bị, Trang Pháp tạm khóa các tài khoản mạng xã hội để tập trung luyện tập. Cô cho biết đã dành thời gian học thêm tiếng Trung, rèn luyện vũ đạo, đồng thời chuẩn bị các tiết mục cũng như những món quà nhỏ để giao lưu với các nghệ sĩ quốc tế trong hành trình sắp tới.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Đạp gió 2026 có sự thay đổi về hình thức khi toàn bộ phần trình diễn sẽ được phát trực tiếp, không can thiệp hay chỉnh sửa âm thanh. Điều này được cho là sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh khắt khe hơn, khi khả năng thanh nhạc và trình diễn của nghệ sĩ được thể hiện trực tiếp trước khán giả. Vòng solo stage (trình diễn solo) dự kiến lên sóng từ ngày 2/4.

Nhan sắc Trang Pháp tuổi 37 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm nay, Trang Pháp sẽ tham gia cùng 32 nghệ sĩ nữ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm ca sĩ, diễn viên và người hoạt động trong nhiều lĩnh vực giải trí tại Trung Quốc.

Danh sách các nghệ sĩ tham gia được công bố gồm: Tiêu Tường, Lý Tâm Khiết, Trương Nguyệt, An Kỳ, Từ Mộng Khiết, Phạm Vỹ Kỳ, Diệp Nhất Thiến, Giả Lai Nữ, Tăng Bái Từ, Giang Ngữ Thần, Ô Lan Đồ Nhã, Lý Tiểu Nhiễm, Ôn Tranh Vanh, Đường Nghệ Hân, Trần Dao, Trương Nghệ Thượng, Hoàng Xán Xán, Trương Huệ Văn, Triệu Tử Kỳ, Đào Hân Nhiên, Từ Khiết Nhi, Khám Thanh Tử, Đại Tư, Tôn Di, Hà Tuyên Lâm, Tạ Nam, Vương Mông, Đạm Đạm, Vạn Thiên Huệ, Trần Khải Lâm, Hầu Vũ.

Đạp gió (tên quốc tế: Sisters Who Make Waves) là chương trình thực tế âm nhạc, trình diễn ra mắt từ năm 2020, gây chú ý khi quy tụ các nữ nghệ sĩ trên 30 tuổi tham gia tranh tài và tái định vị hình ảnh trong sự nghiệp.

Trước đó, năm 2023, Chi Pu từng tham gia chương trình và lọt vào top 6 chung cuộc, tạo được sự chú ý với khán giả quốc tế.