Trang Pháp thua sốc tại "Đạp gió 2026", kết quả gây tranh cãi dữ dội

Trang Pháp treo người trên cao, vẫn thua cuộc

Trong vòng công diễn đầu tiên tại Đạp gió 2026, Trang Pháp cùng các đồng đội Duy Nina và Giang Ngữ Thần lựa chọn ca khúc Đại nghệ thuật gia (bản gốc của Thái Y Lâm). Đây là tiết mục được đánh giá có độ khó cao khi phần lời dài, tiết tấu nhanh, đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc và khả năng xử lý sân khấu tốt.

Trên sân khấu, đội của Trang Pháp mang đến màn trình diễn được đầu tư về dàn dựng, với các động tác treo người trên cao và thay đổi trang phục trực tiếp. Dù chịu áp lực về thời gian luyện tập cũng như rào cản ngôn ngữ, các thành viên vẫn hoàn thành phần thi trọn vẹn, nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả. Ban giám khảo cũng ghi nhận sự chỉn chu và nỗ lực của đội.

Trang Pháp trong tiết mục "Đại nghệ thuật gia" (Ảnh: Chụp màn hình).

Đối đầu với đội của Trang Pháp trong vòng công diễn này là đội của Đường Nghệ Hân và Lý Tiểu Nhiễm - những gương mặt có lượng người hâm mộ đông đảo. Kết quả, đội đối thủ dẫn trước 33 điểm, đẩy đội Trang Pháp vào nhóm nguy hiểm.

Đại diện Việt Nam buộc phải bước vào phần thi 1:1, đối đầu với đội trưởng Tiêu Tường - nữ diễn viên nổi tiếng qua bộ phim Tiểu lý phi đao. Cả hai thể hiện ca khúc Là anh, một bài hát tiếng Trung có cấu trúc dài và nhiều đoạn khó.

Chung cuộc, đội của Tiêu Tường giành chiến thắng với 472 điểm, trong khi đội Trang Pháp đạt 437 điểm. Trước nguy cơ bị loại, Duy Nina đã bày tỏ mong muốn giữ lại đội trưởng, cho biết Trang Pháp phải chịu áp lực lớn trong suốt quá trình thi, thậm chí mất ngủ vì lo lắng khi cùng lúc phải học 2 ca khúc tiếng Trung phức tạp.

Kết thúc vòng thi, Duy Nina trở thành thành viên đầu tiên của đội nói lời chia tay chương trình. Trên sân khấu, Trang Pháp và các đồng đội không giấu được xúc động, ôm nhau bật khóc và hẹn sẽ gặp lại sau hành trình.

Trang Pháp cùng các đồng đội Duy Nina và Giang Ngữ Thần (Ảnh: Chụp màn hình).

Nghi vấn kết quả thiếu minh bạch, gây tranh cãi

Kết quả phần thi của Trang Pháp nhanh chóng làm dấy lên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội tại Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng số điểm mà đội cô nhận được chưa tương xứng với công sức đầu tư cũng như chất lượng màn trình diễn.

Một số bình luận của khán giả: "Đã 7 mùa tổ chức mà chương trình này dường như chẳng quan tâm gì đến chất lượng, chỉ nhìn vào danh tiếng với độ nổi tiếng thôi", "Chương trình từ lâu đã đi lệch so với mục đích giải trí ban đầu", "Chương trình xét độ hot của nghệ sĩ làm tiêu chí mà không quan tâm chất lượng"...

Trên các diễn đàn tại Trung Quốc, chủ đề liên quan đến điểm số của đội Trang Pháp nhanh chóng thu hút sự chú ý, leo lên các bảng thảo luận nổi bật. Từ đó, không ít ý kiến đặt nghi vấn về tính minh bạch trong cách chấm điểm của chương trình Đạp gió 2026.

Đáng chú ý, một chi tiết trong quá trình phát sóng trực tiếp được cho là “bất thường” càng làm dấy lên nghi vấn. Cụ thể, khi tiết mục Đại nghệ thuật gia vừa bắt đầu và chưa công bố kết quả, màn hình livestream (phát sóng trực tiếp) của đơn vị phát hành tại Việt Nam bất ngờ xuất hiện nội dung giới thiệu "Là anh - Trang Pháp vs Tiêu Tường". Thông tin này trùng khớp với kịch bản diễn ra sau đó, khi đội Trang Pháp bước vào vòng thách đấu với Tiêu Tường.

Hình ảnh chụp lại từ livestream nhanh chóng lan truyền, trở thành tâm điểm bàn luận. Nhiều khán giả cho rằng chi tiết này làm dấy lên nghi vấn về việc kết quả đã được sắp xếp từ trước, từ đó khiến tranh cãi càng thêm gay gắt.

Dù vướng nhiều ý kiến trái chiều, phần thể hiện của Trang Pháp vẫn nhận được sự ghi nhận từ ban giám khảo và sự ủng hộ của người hâm mộ. Với vai trò đội trưởng, nữ ca sĩ được đánh giá đã nỗ lực hoàn thành tốt phần thi trong điều kiện áp lực cao. Thậm chí, cô còn lọt top 10 tìm kiếm trên nền tảng Weibo với từ khóa: "Trang Pháp hát tiếng Trung tốt".

Trên trang cá nhân, Trang Pháp cũng có những chia sẻ xúc động khi chia tay người đồng đội: "Nina, chị thực sự là một người chị tuyệt vời. Cảm ơn chị đã đồng hành cùng em từ những ngày đầu tiên của hành trình này. Trong mắt em, chị chính là trạm sạc năng lượng đáng yêu của đội".