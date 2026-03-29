Trang Pháp: Bố giáo sư, mẹ làm ngoại giao, bất ngờ gây chú ý ở Trung Quốc

Mới đây, Trang Pháp gây chú ý khi xác nhận tham gia chương trình Đạp gió 2026 tại Trung Quốc. Cô là nghệ sĩ quốc tế duy nhất góp mặt trong mùa thi năm nay, trong khi các thí sinh còn lại đều là người gốc Hoa. Nhiều khán giả kỳ vọng nữ ca sĩ có thể tiếp nối dấu ấn của Chi Pu tại thị trường Trung Quốc.

Trên các diễn đàn giải trí tại Trung Quốc, thông tin về đại diện đến từ Việt Nam cũng thu hút sự quan tâm của dân mạng nước này. Đặc biệt, bài viết về gia thế của Trang Pháp trên một diễn đàn đang nhận được sự chú ý của khán giả xứ Trung.

Chia sẻ về quyết định tham gia sân chơi quốc tế, Trang Pháp cho biết cô không xem những thành công ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 là điểm dừng. "Tôi hiểu mình chưa phải là phiên bản hoàn thiện nhất. Mỗi chặng đường đều mang đến những bài học khác nhau và đây là lúc tôi muốn bước sang một hành trình mới”, nữ ca sĩ nói.

Cô cũng cho biết, đến với cuộc thi lần này, cô mong muốn mang âm nhạc và văn hóa Việt Nam đến giao lưu, kết nối với bạn bè quốc tế. Để chuẩn bị cho cuộc thi, thời gian qua Trang Pháp tạm khóa các tài khoản mạng xã hội nhằm tập trung luyện tập. Cô cho biết đã học thêm tiếng Trung, rèn luyện vũ đạo, đồng thời chuẩn bị các tiết mục và những món quà nhỏ để giao lưu với các nghệ sĩ quốc tế trong hành trình sắp tới.

Trước khi tham gia Đạp gió 2026, Trang Pháp từng là quán quân Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Sau cuộc thi, cô hoạt động sôi nổi với tần suất dày đặc và nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc.

Năm 2024, nữ ca sĩ liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc, phát hành album Infinity8. Sang năm 2025, cô tiếp tục giới thiệu mini album Mãi là người Việt Nam cùng MV chủ đề, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Trang Pháp cũng tích cực xuất hiện trong các chương trình truyền hình và gameshow như Sao nhập ngũ, Running Man, Chiến sĩ quả cảm… Sự năng động giúp cô mở rộng độ phủ sóng và xây dựng lượng người hâm mộ ổn định.

Sau chương trình, nữ ca sĩ duy trì mối quan hệ thân thiết với các thành viên nhóm LUNAS gồm Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh. Các nghệ sĩ thường xuyên giữ liên lạc, thỉnh thoảng đi diễn và gặp gỡ trong đời sống thường ngày.

Trái ngược với hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Trang Pháp khá kín tiếng về đời tư. Nữ ca sĩ xuất thân trong gia đình có truyền thống học thuật và ngoại giao. Ông ngoại cô là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh, từng tham gia đoàn đàm phán Hiệp định Paris 1973. Bố cô là Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Quang, còn mẹ từng công tác tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bỉ và là người hướng dẫn cô học tiếng Pháp từ nhỏ.

Tuy nhiên, Trang Pháp từng cho rằng mình có một gia đình cơ bản. Ông bà, bố mẹ là những người giỏi, truyền cảm hứng cho cô rất nhiều trong nghề.

"Thành tựu của người thân không khiến tôi áp lực. Tôi chưa bao giờ bị ép phải đạt thành tích cao, bố mẹ cũng không dạy con theo cách đó, và chưa từng to tiếng với tôi vì bất cứ chuyện gì. Vì vậy, tôi thấy mình may mắn khi lớn lên trong môi trường như vậy. Các thành viên trong gia đình là tấm gương để tôi noi theo, cả về cách sống lẫn tri thức", nữ ca sĩ chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Trang Pháp cho biết cô thường tâm sự với bố mẹ về những vấn đề trong cuộc sống, kể cả chuyện tình cảm. Với những mối quan hệ nghiêm túc và đủ lâu dài, cô sẵn sàng chia sẻ với gia đình, trong khi với những mối quan hệ chưa rõ ràng, nữ ca sĩ lựa chọn giữ kín.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí năm 2024, Trang Pháp từng tâm sự: “Trong đời, tôi nghĩ mình sẽ chỉ công khai chuyện tình cảm một lần duy nhất, đó là lúc đám cưới. Tôi hiểu là khán giả luôn quan tâm và đặt nhiều câu hỏi về cuộc sống cá nhân của tôi, nhưng hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn khi có ít sự quan tâm, tham gia của nhiều người. Tôi luôn muốn giữ cuộc sống cá nhân cho riêng mình".

Trang Pháp thừa nhận cô ít khi chia sẻ về chuyện riêng tư trên mạng xã hội. Ngoài công việc, nữ ca sĩ duy trì lối sống năng động, dành thời gian cho các chuyến du lịch, nghỉ ngơi.

Ở tuổi 37, Trang Pháp vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung trong mắt công chúng. Cô theo đuổi phong cách thời trang đa dạng, linh hoạt giữa hình ảnh đời thường và khi xuất hiện tại các sự kiện.

Trong các chuyến du lịch, Trang Pháp cũng thoải mái chia sẻ hình ảnh cá nhân với trang phục bikini. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen về nhan sắc, đồng thời duy trì phong cách kết hợp giữa sự nhẹ nhàng và nét gợi cảm trong đời thường.

Trang Pháp (SN 1989) lần đầu được công chúng biết đến khi đóng Nhật ký Vàng Anh năm 2006, trước khi hoạt động nghệ thuật với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ. Cô từng đứng sau loạt hit: Em sai rồi anh xin lỗi em đi, Em hơi mệt với bạn thân anh, Chỉ là, Như là mơ, Chocolate... Năm 2023, cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 và nhận giải quán quân.

