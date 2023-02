Mỹ nhân chuyển giới Nong Poy nghẹn ngào nói lời yêu với chồng đại gia

Ngày 17/2 vừa rồi, mỹ nhân chuyển giới Nong Poy và chồng tương lai - doanh nhân Oak Phakwa Hongyok đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Thái Lan. Lễ ăn hỏi của cặp đôi được tổ chức trong không gian sang trọng, ấm cùng với sự tham gia của bạn bè, người thân hai bên gia đình. Cô dâu tương lai Nong Poy diện đầm ren trắng cổ điển, trang điểm nhẹ nhàng sánh đôi cùng chú rể.

Nong Poy và chồng đại gia trong lễ ăn hỏi tổ chức tại Thái Lan, ngày 17/2 (Ảnh: Thairath).

Nụ cười hạnh phúc luôn túc trực trên môi mỹ nhân chuyển giới. Trong một số khoảnh khắc, hai vợ chồng Nong Poy dành cho nhau ánh nhìn trìu mến, nụ hôn ngọt ngào hay cái cầm tay tình cảm.

Trước lễ ăn hỏi vài ngày, Nong Poy đã chính thức chuyển họ sang họ chồng và trở thành thành viên của gia đình doanh nhân Oak Phakwa Hongyok. Gia đình chồng mỹ nhân chuyển giới nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, quán cafe, homestay tại Phuket (Thái Lan).

Được biết, bữa tiệc ăn hỏi ngày 17/2 cũng chính là tiệc độc thân của mỹ nhân chuyển giới. Tại sự kiện, cô dâu Nong Poy và chú rể Oak Phakwa đã chia sẻ cảm xúc của mình về một nửa còn lại. Cả hai không giấu nổi niềm hạnh phúc khi sắp được về chung một nhà và cùng nhau bước sang trang mới của cuộc đời.

Gương mặt rạng ngời hạnh phúc của mỹ nhân chuyển giới hàng đầu Thái Lan và chồng đại gia trong lễ ăn hỏi (Ảnh: Thairath).

Nong Poy tâm sự, người bạn đời tương lai chính là lựa chọn thích hợp nhất với cô (Ảnh: Thairath).

Nong Poy hạnh phúc nói về người bạn đời: "Nếu là lời của những người khác, có thể Poy sẽ thấy nhạy cảm. Nhưng nếu anh Oak nói, những lời đó đều có nguyên do. Nó khiến Poy hiểu rằng, người đàn ông này chính là câu trả lời của cuộc đời mình".

Nong Poy còn khiến bạn đời nghẹn ngào vì những lời tâm sự chân thành: "Mấy ngày trước, Poy nói với anh Oak, mình thật may mắn, may mắn hơn cả cô gái được kết hôn với hoàng tử. Poy may mắn khi được anh Oak yêu. Những việc anh ấy đã làm khiến Poy tin rằng, dù còn sống hay ra đi cũng không hối tiếc vì được sinh ra trên đời này".

Đáp lại những lời chia sẻ chân thành của Nong Poy, doanh nhân điển trai Oak Phakwa hứa luôn yêu và chăm sóc cô đến cuối cuộc đời. Tình yêu ấm áp của cả hai đã khiến những vị khách có mặt trong buổi lễ cảm động.

Đông đảo bạn bè và người thân tham dự tiệc ăn hỏi đồng thời là tiệc chia tay cuộc sống độc thân của cặp đôi (Ảnh: Thairath).

Nong Poy, sinh năm 1986, từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế năm 2004. Sau đó, mỹ nhân 8X có cơ hội thử sức trong nhiều lĩnh vực như điện ảnh, ca hát và thời trang. Cô được xem là hoa hậu chuyển giới thành công nhất Thái Lan và châu Á. Dù hiện tại ít tham gia các hoạt động trong showbiz nhưng Nong Poy vẫn là tường thành nhan sắc không thể thay thế và là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng LGBTQ+.

Nong Poy công khai mối quan hệ với doanh nhân trẻ điển trai Oak Phakwa vào năm 2022. Cặp đôi tiến tới hôn nhân sau một năm tìm hiểu. Trước doanh nhân Oak Phakwa, Nong Poy từng có mối tình 5 năm với một vận động viên thể thao. Cặp đôi chia tay vì một số bất đồng quan điểm. Sau chuyện tình không thành, Nong Poy sống khá kín tiếng. Mối quan hệ tình cảm với doanh nhân Oak Phakwa giúp cô như hồi sinh, trẻ đẹp hơn.

Bữa tiệc được trang trí theo phong cách cổ điển, nhẹ nhàng và ấm cúng (Ảnh: Thairath).

Vợ chồng Nong Poy quấn quýt không rời (Ảnh: Thairath).