Mới đây, Trương Thị May còn được trao giải thưởng Nghệ sĩ tài năng và Thành tựu châu Á tại sự kiện Best New Awards ở Thái Lan. Giải thưởng ghi nhận sự đóng góp tích cực của cô trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật.