"Mỹ nam không tuổi" Lee Jun Ki phản hồi thông tin trốn thuế

Theo nguồn tin của TVReport, Lee Jun Ki bị truy thu khoản thuế nộp từ 2 năm trước. Nam diễn viên thành lập Công ty giải trí JG Entertainment vào năm 2014 và ký hợp đồng độc quyền với Công ty quản lý Namoo Actors.

Sau đó, Namoo Actors chuyển thù lao diễn xuất của Lee Jun Ki vào tài khoản của Công ty JG Entertainment. Công ty kê khai thu nhập và nộp thuế doanh nghiệp, hơn 20%.

Lee Jun Ki phủ nhận việc trốn thuế (Ảnh: News).

Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc nhận định, phía Lee Jun Ki trốn thuế bằng phương thức kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay vì thuế thu nhập cá nhân - 45%. Do vậy, Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc tiến hành điều tra thuế đối với Lee Jun Ki và truy thu tài tử 900 triệu won (15,8 tỷ đồng).

Ngay khi thông tin này xuất hiện, phía Lee Jun Ki đã chính thức lên tiếng về thông tin nam diễn viên bị truy thu thuế.

Phía Lee Jun Ki cho biết, ngôi sao xứ Hàn đã nộp toàn bộ số tiền truy thu nhưng cho rằng quyết định của cơ quan thuế không giống với thông lệ.

Họ cũng khẳng định, phía nam diễn viên đã kê khai minh bạch theo tư vấn từ các chuyên gia thuế và nộp đơn khiếu nại, bày tỏ mong muốn Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc xem xét lại vụ việc.

Ngoài ra, khối bất động sản có giá 2,95 tỷ won (gần 52 tỷ đồng) ở Cheongna, Incheon (Hàn Quốc) của Lee Jun Ki cũng nhận được sự quan tâm. Theo nguồn tin của TVReport, nam diễn viên mua căn penthouse này từ năm 2021 và chuyển trụ sở Công ty JG Entertainment tới đây.

Mỹ nam đời đầu xứ Hàn hiện sở hữu khối tài sản khoảng 5 triệu USD (Ảnh: Newsen).

Có nguồn tin cho rằng, Lee Jun Ki đang sống tại penthouse nói trên nhưng nam diễn viên phủ nhận. Phía Lee Jun Ki khẳng định, căn penthouse là trụ sở công ty và giải thích Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành kiểm tra căn penthouse nhưng không phát hiện được điều gì bất thường.

Lee Jun Ki chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2001. Nam diễn viên sinh năm 1982 trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á sau thành công liên tiếp của bộ phim: The King and the Clown (Nhà vua và Chàng hề) và My Girl (Cô gái của tôi).

Từ đó tới nay, nam tài tử còn tiếp tục ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm gây tiếng vang như Iljimae, Moon Lover...

Lee Jun Ki được mệnh danh là "mỹ nam đời đầu" của làng giải trí xứ Hàn với lượng người hâm mộ đông đảo. Lee Jun Ki bắt đầu sự nghiệp với công việc người mẫu.

Anh kể từng bị hơn 200 đoàn phim từ chối vì vẻ ngoài phi giới tính. Thời điểm Lee Jun Ki gia nhập làng giải trí, vẻ đẹp nam tính của Hyun Bin, Jo In Sung, Jang Dong Gun đang làm khuynh đảo người hâm mộ châu Á.

Lee Jun Ki vẫn độc thân và dành sự quan tâm cho sự nghiệp (Ảnh: Instagram).

Năm 2005, sự thành công của bộ phim Nhà vua và Chàng hề đã đưa cuộc đời Lee Jun Ki sang trang mới. Thành công trong lĩnh vực diễn xuất khiến Lee Jun Ki tự tin tấn công sang âm nhạc. Năm 2006, anh ra mắt album My Jun, My Style và One & Only (hợp tác với Nam Hyun Joon).

Lee Jun Ki thừa nhận, anh là người kỹ tính trong công việc nên luôn suy nghĩ rất kỹ trước khi nhận lời tham gia một bộ phim. Các nhân vật anh thể hiện hầu hết có nội tâm sâu sắc và khó. Mỹ nam đời đầu xứ Hàn cũng thích các dạng vai hành động, trinh thám.

Trong sự nghiệp của mình, Lee Jun Ki trải qua nhiều thử thách. Anh từng bị quản lý lừa và chiếm dụng hết số tiền tiết kiệm trong 10 năm làm nghề. Anh cũng vướng vụ kiện cáo với công ty quản lý, bị yêu cầu bồi thường 1,5 tỷ won (hơn 26 tỷ đồng) nhưng cuối cùng hai bên thống nhất hòa giải.

Nổi tiếng, giàu có và điển trai, Lee Jun Ki thường bị ghép đôi với các nữ đồng nghiệp nhưng anh hiện vẫn độc thân. Lần hiếm hoi, Jun Ki công bố chuyện hẹn hò là với nữ diễn viên Jeon Hye Bin vào năm 2014. Cặp đôi chia tay sau chưa đầy 1 năm bên nhau.

Xuất hiện trong chương trình Quiz on the block, Lee Jun Ki tiết lộ một trong những lý do độc thân là vì đang sống chung với em gái: "Lý do cả hai không thể kết hôn là vì chúng tôi luôn ở bên nhau".

Nam diễn viên bày tỏ sự biết ơn đối với em gái luôn hậu thuẫn và động viên tinh thần của anh trong hành trình gây dựng sự nghiệp.

Năm 2023, Lee Jun Ki có mặt trong danh sách 15 diễn viên nam có tài sản ròng cao nhất xứ Hàn, với con số 5 triệu USD. Ở tuổi 43, anh được xem là ngôi sao giàu có, thành đạt và vẫn duy trì được vẻ ngoài "không tuổi" nhờ kỷ luật trong lối sống, luyện tập.