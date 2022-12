Mỹ nam xứ Hàn bị tố không chu cấp tiền nuôi con suốt 7 năm

Ngày 30/11, thông tin Kim Hyun Joong bị người yêu cũ tố cáo thiếu trách nhiệm với con trai riêng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Theo đó, nam diễn viên bị bạn gái cũ tố không chu cấp tiền nuôi con và vô trách nhiệm với con trai suốt 7 năm qua. Anh mới chỉ gặp con trai một lần duy nhất vào năm 2021.

Theo YouTuber nổi tiếng của giới giải trí xứ Hàn - Lee Jin Ho, Kim Hyun Joong có con với bạn gái cũ, cô Choi, vào năm 2015. Nhiều năm qua, nam diễn viên không gặp hai mẹ con hay cấp phí giúp bạn gái cũ nuôi con.

Kim Hyun Joong bị người yêu cũ tố không chu cấp nuôi con suốt 7 năm (Ảnh: Naver).

Năm 2021, Kim Hyun Joong liên lạc với Choi để thanh toán chi phí chăm sóc con của hai người. Cô Choi đã đề nghị Kim Hyun Joong gặp con trai mình trước và cho biết cậu bé rất phấn khích trong lần đầu được gặp bố.

Sau khi gặp mặt, Kim Hyun Joong đệ đơn yêu cầu giảm tiền trợ cấp nuôi con. Trước đó, tòa án đưa ra quyết định nam diễn viên sẽ gửi 2 triệu won (hơn 37 triệu đồng) mỗi tháng cho cô Choi để nuôi con. Tuy nhiên, Kim Hyun Joong đề nghị muốn giảm xuống còn 1,6 triệu won (hơn 29 triệu đồng) mỗi tháng.

Lý do nam diễn viên đưa ra là mỗi năm anh chỉ kiếm được khoảng 70 triệu won (hơn 1,3 tỷ đồng) và mức phí mới phù hợp với tiêu chuẩn cấp dưỡng được ban hành vào năm 2021.

Theo YouTuber Lee Jin Ho, cô Choi rất bất ngờ trước lời đề nghị của Kim Hyun Joong. Con trai cô cũng cảm thấy tổn thương sau lần gặp mặt duy nhất với cha ruột. Hiện tại, Kim Hyun Joong chưa lên tiếng bình luận về những chia sẻ của bạn gái.

Kim Hyun Joong và cô Choi khi còn mặn nồng (Ảnh: Sina).

Bạn gái cũ ảnh hưởng tới sự nghiệp của Kim Hyun Joong thế nào?

Kim Hyun Joong và cô Choi từng có mối quan hệ căng thẳng trong quá khứ. Cô cũng là người gián tiếp hủy hoại sự nghiệp của tài tử Vườn Sao Băng. Kim Hyun Joong, sinh năm 1986, là trưởng nhóm nhạc SS501 và nổi đình nổi đám với vai diễn trong bộ phim truyền hình thần tượng Vườn Sao Băng.

Khi sự nghiệp đang phát triển, năm 2014, nam diễn viên bị cô Choi đâm đơn kiện, tố anh hành hung khi hai người còn yêu nhau. Vụ việc khiến hình ảnh của Kim Hyun Joong trở nên xấu xí trong mắt người hâm mộ.

Kim Hyun Joong nổi tiếng với vai diễn trong "Vườn Sao Băng" (Ảnh: Naver).

Sau đó, hai bên giải quyết bằng thương lượng khi phía Kim Hyun Joong chi ra 600 triệu won (hơn 11 tỷ đồng) để bồi thường cho bạn gái cũ. Cô gái này đã đồng ý rút lại đơn kiện nhưng tài tử xứ Hàn vẫn bị phạt 5 triệu won (93 triệu đồng).

Tới năm 2015, cô Choi tiếp tục tố Kim Hyun Joong đánh đập và đòi Kim Hyun Joong phải bồi thường 1,6 tỷ won (hơn 29 tỷ đồng) vì hành vi bạo hành khiến cô sảy thai.

Cô Choi còn sinh một bé trai và kết quả xét nghiệm ADN chứng thực em bé là con trai của mỹ nam xứ Hàn. Cô Choi khẳng định đã tự nuôi dạy chăm sóc con trai từ khi bé chào đời vào tháng 9/2015. Cô đòi phía Kim Hyun Joong phải có trách nhiệm với em bé.

Trước sức ép của truyền thông và dư luận, Kim Hyun Joong lên đường nhập ngũ. Danh tiếng và sự nghiệp của anh đều bị hủy hoại sau vụ việc.

Sau 5 năm kiện tụng, tới năm 2020, Kim Hyun Joong được minh oan. Cô Choi bị xử thua kiện và phải bồi thường cho Kim Hyun Joong 100 triệu won (1,8 tỷ đồng) vì cố tình bôi nhọ danh dự của tài tử xứ Hàn.

Kim Hyun Joong từng tụt dốc không phanh sau ồn ào với bạn gái cũ (Ảnh: News).

Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa Kim Hyun Joong và cô Choi khiến con chung của họ chịu nhiều thiệt thòi. Đứa trẻ lớn lên thiếu vắng tình cảm, sự quan tâm của cha ruột còn Kim Hyun Joong cũng không thể trở lại làng giải trí suốt những năm qua.

Năm 2021, khi tham gia chương trình Ask Us Anything Fortune Teller, nam ca sĩ thừa nhận bản thân rất sợ mỗi khi điện thoại đổ chuông. Anh bị ám ảnh tiếng chuông điện thoại sau khi vướng scandal với bạn gái cũ.

"Qua lùm xùm với bạn gái cũ, bất cứ lúc nào điện thoại đổ chuông thì tôi đều hoảng loạn. Cuối cùng, tôi tắt điện thoại và uống rượu soju để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ", anh nói.

Hồi sinh và hạnh phúc bên mối tình đầu

Hiện, Kim Hyun Joong đã kết hôn với người bạn thời đi học và chào đón con trai thứ hai vào tháng 10 vừa rồi. Anh thông báo với fan quyết định kết hôn hồi tháng 2/2022.

Vài năm trở lại đây, sau khi được minh oan, Kim Hyun Joong trở lại đóng phim và tham gia một số chương trình truyền hình. Song, sức hút của anh không còn như xưa. Tài tử sinh năm 1986 cũng lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

Kim Hyun Joong kết hôn vào tháng 2 vừa rồi và đón con trai hồi tháng 10/2022 (Ảnh: News).

Những chia sẻ của cô Choi được hé lộ chỉ vài ngày sau khi Kim Hyun Joong lần đầu chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trên sóng truyền hình. Nam diễn viên thừa nhận, sau những bê bối tình ái, anh rất hài lòng với cuộc sống an yên bên vợ và con trai nhỏ.

Nam nghệ sĩ dành nhiều lời yêu thương đến bà xã đồng thời là mối tình đầu của mình. Kim Hyun Joong cho hay, anh gặp lại người vợ hiện tại khi đang đối mặt với những sóng gió cuộc đời và nhận được sự động viên, ủng hộ của cô.

"Thời điểm đó, tôi không tin sẽ có một ai có thể cùng mình trải qua những áp lực quá nặng nề nhưng cô ấy đã xuất hiện như một vì sao may mắn. Cô ấy giúp tôi nhẹ lòng, điềm tĩnh hơn với mọi thứ xung quanh", anh nói.

Được biết, Kim Hyun Joong và bà xã từng là một thời thanh xuân đẹp đẽ của nhau. Cả hai chia tay và tìm cho mình những ngã rẽ riêng.

Kim Hyun Joong giờ chỉ mong mang lại cuộc sống tốt và hạnh phúc cho vợ con (Ảnh: Allkpop).

Đến năm 2014, khi Kim Hyun Joong vướng bê bối và tụt dốc không phanh, anh lui về ở ẩn, sống khép kín. Đây cũng là khoảng thời gian Kim Hyun Joong gặp lại mối tình đầu. Cả hai quyết định "nối lại tình xưa", kết hôn và đón con trai đầu lòng.

Trong chương trình Passionate Goodbye, anh nhắc đến người bạn đời của mình: "Tôi gặp vợ tôi lần đầu tiên vào năm 14 tuổi và kể từ năm thứ hai trung học, chúng tôi đã hẹn hò và yêu nhau. Tôi luôn ước có người sẽ luôn ở bên dù tôi bị cả thế giới quay lưng. Tôi nghĩ rằng nếu không phải cô ấy, thì tôi sẽ không kết hôn với ai cả. Cô ấy là tốt nhất, là số một trong lòng tôi".

Việc lên chức cha cũng giúp Kim Hyun Joong thay đổi khá nhiều, từ suy nghĩ cho đến quan điểm sống. Anh tiết lộ, bản thân từng vụng về và không biết làm gì nhưng giờ đây, anh thành thạo thay tã, cho con ăn và rất yêu thích công việc đó.

Ngôi sao 36 tuổi hiện suy nghĩ và lo lắng về tương lai nhiều hơn, mong muốn mang đến cho vợ con cuộc sống tốt nhất. "Xây dựng một gia đình hạnh phúc là cách tôi trả ơn vợ", Kim Hyun Joong nói.