"Baby Shark" đạt 15,6 tỷ view: Khi nhạc thiếu nhi thống trị YouTube

Top 5 video có lượt xem cao nhất mọi thời đại: Nhạc thiếu nhi thống trị

Theo thống kê từ YouTube, tính đến tháng 2, có 5 video có lượt xem cao nhất mọi thời đại, bao gồm: Baby Shark Dance, Despacito, Wheels on the Bus, Johny Johny Yes Papa và Bath Song.

Trong danh sách này, Despacito - bản hit thuộc thể loại nhạc Latin - là đại diện duy nhất không thuộc thể loại nhạc thiếu nhi.

Despacito ra mắt vào năm 2017 và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu bởi giai điệu bắt tai, mạnh mẽ và đầy lôi cuốn.

Ca khúc sau đó đứng đầu BXH Billboard Hot 100 suốt 16 tuần, ngang bằng kỷ lục mà One Sweet Day (Mariah Carey và Boyz II Men trình bày) nắm giữ kể từ năm 1995.

Video Despacito cũng "càn quét" YouTube khi liên tiếp lập được những thành tích ấn tượng: Video đầu tiên vượt các mốc 3 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ và 6 tỷ lượt xem. Tính đến tháng 6/2024, video Despacito đạt 8,4 tỷ lượt xem.

Tuy nhiên, giờ đây, Despacito đã phải nhường vị trí "ngôi vương" cho Baby Shark Dance. Video nhạc thiếu nhi này đã đạt 15,6 tỷ lượt xem - gần gấp đôi dân số thế giới (8 tỷ người).

Theo sau đó, các video Wheels on the Bus, Johny Johny Yes Papa và Bath Song cũng thu hút hàng tỷ lượt xem.

Có thể thấy, các bài hát thiếu nhi đạt lượt view khủng trên nền tảng YouTube trong nhiều năm qua, thậm chí vượt xa các MV nhạc Pop.

Trên thực tế, việc các clip ca nhạc dành cho thiếu nhi đạt được hàng tỷ lượt xem cũng không còn là điều gì đó quá xa lạ.

Bên cạnh giai điệu vui nhộn, lời bài hát đơn giản dễ thuộc, video Baby Shark hay các video nhạc thiếu nhi lọt top 5 nói chung còn kèm theo những điệu nhảy đáng yêu, khiến cho ca khúc được rất nhiều trẻ em yêu thích.

Một trong những lý do góp phần đẩy cao số lượt xem cho Baby Shark là vì video của ca khúc này thường được nhiều giáo viên mầm non hoặc giáo viên tiếng Anh trên toàn thế giới sử dụng như một công cụ giáo dục cho trẻ em.

Ngoài ra, Baby Shark cũng là ca khúc yêu thích của rất nhiều trẻ em ở độ tuổi chưa đến lớp, khiến cho các bậc phụ huynh thường xuyên mở ca khúc này trên YouTube để con em mình lắng nghe và nhảy theo.

Nhiều khán giả cũng cho rằng, lý do các video nhạc thiếu nhi "càn quét" BXH YouTube toàn cầu đến từ việc các bậc phụ huynh thường xuyên bật nhạc thiếu nhi cho con khi ăn hoặc làm việc nhà.

Trong khi các nhà sản xuất nội dung video YouTube khác phải thay đổi và sáng tạo nội dung liên tục để duy trì lượt xem mỗi tháng thì các video dành cho thiếu nhi lại chẳng cần làm gì nhiều vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng đều đặn, với "lực lượng cày view" hùng hậu là đội ngũ trẻ em cùng các bà mẹ bỉm sữa.

Nhạc thiếu nhi ở Việt Nam và những nỗi trăn trở

Tại Việt Nam, MV ca khúc Một con vịt - bản đăng tải trên một kênh nhạc thiếu nhi - đã cán mốc 1 tỷ lượt xem hồi tháng 6/2024. Với thành tích này Một con vịt trở thành ca khúc Việt Nam đầu tiên đạt được con số tỷ view trên nền tảng YouTube.

Nhìn vào đời sống âm nhạc Việt, những năm gần đây, nhạc thiếu nhi đang bị lãng quên. Không ít nhạc sĩ trẻ thừa nhận, viết cho trẻ em thì bài hát "không được hoành tráng, khó có tác phẩm lớn" nên hầu như né tránh lĩnh vực âm nhạc đặc biệt này.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là "Nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc về thiếu nhi được phổ biến rộng rãi nhất".

Trong tổng số trên 700 tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên, có hơn 200 tác phẩm viết cho thiếu niên, nhi đồng. Trong đó, có rất nhiều ca khúc nổi tiếng, gắn bó với tuổi thơ nhiều thế hệ.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí trước đây, khi bàn đến chuyện tình trạng thiếu hụt trầm trọng mảng âm nhạc sáng tác cho đối tượng này, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã bộc bạch, nhiều khán giả trẻ nói với ông rằng, "viết cho trẻ con khó dàn dựng và thù lao kém".

"Tôi nói rất thật là, hãy chọn trong hơn 700 ca khúc của tôi, trẻ con thích bài nào nhất thì chọn rồi tái bản. Nhưng lần tái bản thứ 3 này khiến tôi buồn. Tôi từng nói với các bạn nhạc sĩ rằng, tại sao hiện nay ít ca khúc cho trẻ con thế? Vào gặp các bạn nhạc sĩ trẻ ở TPHCM, tôi cũng hỏi sao ít viết cho trẻ con? Các bạn cười nói rằng, viết cho trẻ con khó dàn dựng và thù lao kém lắm.

Tôi gặp một số nhạc sĩ ở Hà Nội từng sáng tác cho trẻ con, các anh cũng buồn vì khi viết ra không biết ai dàn dựng cả, mà dàn dựng phải có tiền chứ", nhạc sĩ Phạm Tuyên từng tâm sự.

Năm 2020, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận quyền tác giả 300 ca khúc thiếu nhi. Với văn bản pháp lý này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã trở thành người giữ kỷ lục mới về sáng tác âm nhạc cho tuổi thơ hiện nay.

Anh cũng trăn trở: "Nhạc thiếu nhi không mang lại lợi nhuận, danh tiếng, nhưng tôi viết vì muốn được cống hiến, muốn được làm điều ý nghĩa, thiết thực cho cuộc sống. Nhiều người kêu gọi chấn hưng nhạc thiếu nhi, nhưng không ai sáng tác thì chấn hưng kiểu gì?".

Nam nhạc sĩ từng bày tỏ, anh muốn cố gắng đi tiên phong, gieo hạt, ươm mầm các sáng tác cho thiếu nhi. Anh làm điều này với mong muốn thiếu nhi sẽ có được những ca khúc hay, phù hợp lứa tuổi.

"Trong từng ca khúc, tôi lồng ghép vào đó tính giáo dục những điều tốt đẹp, giá trị thiêng liêng của cuộc sống, của gia đình", anh nói.