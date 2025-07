“Một con vịt”: MV Việt đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem biến mất khỏi YouTube

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến ngày 14/7, MV Một con vịt không còn hiển thị trên kênh YouTube thiếu nhi mang tên Heo Con.

Khi tìm kiếm tiêu đề này, người dùng chỉ thấy một số phiên bản khác, với giọng ca và hình ảnh không giống với MV từng lập kỷ lục 1 tỷ lượt xem. Lượt xem cao nhất trong các phiên bản còn lại cũng chỉ dừng ở mức gần 78 triệu.

Một cảnh trong MV "Một con vịt" (Ảnh: Chụp màn hình).

Nguyên nhân dẫn đến sự biến mất của MV vẫn là một ẩn số. Tính đến thời điểm hiện tại, YouTube và chủ kênh cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, sự việc này đã khiến không ít khán giả, đặc biệt là các bậc phụ huynh, tiếc nuối.

Với nhiều gia đình, Một con vịt không chỉ là một video âm nhạc mà còn là “người bạn đồng hành” thân thiết, giúp các bé vừa giải trí vừa học hỏi qua những giai điệu quen thuộc.

Nhiều phụ huynh và khán giả yêu thích video đều hy vọng ca khúc sẽ sớm trở lại.

“Đây là video con tôi rất yêu thích, xem mỗi ngày mà không chán. Hy vọng MV sớm quay lại để đồng hành cùng con trong những giờ giải trí”, chị Linh (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

Một số ý kiến khác cũng cho rằng, với lượt xem “khủng” như vậy, khả năng MV gặp sự cố về bản quyền là điều có thể xảy ra, nhất là khi phần âm nhạc gốc đã được nhiều nghệ sĩ biểu diễn trước đây. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là suy đoán.

MV Một con vịt được đăng tải trên YouTube từ tháng 8/2019. MV gây ấn tượng với phần hình ảnh hoạt hình 3D sinh động, rực rỡ, kể câu chuyện về một vịt mẹ màu trắng dẫn theo 5 vịt con màu vàng bơi qua ao - đúng như lời bài hát quen thuộc.

Nhiều khán giả nhận xét rằng, video dễ thương, gần gũi, giai điệu tươi vui dễ nhớ, đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ. Thậm chí, nhiều phụ huynh còn gọi vui đây là “nhạc phát giờ ăn cơm” cho hàng triệu thiếu nhi Việt Nam.

Tháng 6/2024, Một con vịt chính thức đạt cột mốc 1 tỷ lượt xem, trở thành video nhạc Việt đầu tiên có thành tích này trên nền tảng YouTube.

Tính đến giữa tháng 6/2025, trước khi biến mất, video vẫn đều đặn tăng thêm hơn 1 triệu lượt xem mỗi ngày và nhận về 2,2 triệu lượt thích - một con số ấn tượng với sản phẩm âm nhạc dành cho thiếu nhi.

MV "Một con vịt" đạt thành tích 1 tỷ lượt xem hồi tháng 6/2024 (Ảnh: Chụp màn hình).

Ca khúc Một con vịt từng được cho do nhạc sĩ Kim Duyên sáng tác năm 1988. MV được rất nhiều giọng ca nhí như Xuân Mai, Thảo Như, Khánh Linh thể hiện… Tuy nhiên, phiên bản do Xuân Mai thể hiện vào năm 1998, khi cô bé mới 3 tuổi là thành công và được đón nhận nhiều nhất.

Dù ra đời từ nhiều năm trước khi các nền tảng mạng xã hội phát triển, giai điệu vui nhộn, dễ nhớ và gần gũi của bài hát vẫn được khán giả Việt “thuộc lòng” qua nhiều thế hệ, trở thành một trong những ca khúc thiếu nhi nổi tiếng và quen thuộc nhất.

Sự thành công vượt trội của MV Một con vịt phiên bản hoạt hình 3D trên YouTube cũng phản ánh sức sống mãnh liệt của dòng nhạc thiếu nhi trong không gian số.

Không cần quảng bá rầm rộ, những sản phẩm âm nhạc dành cho trẻ em vẫn duy trì được lượt xem ổn định mỗi ngày, thậm chí bền bỉ hơn nhiều MV ca nhạc đại chúng.

Trên thị trường nhạc thiếu nhi Việt Nam, nhiều video khác cũng đạt lượng view ấn tượng như Bống bống bang bang là ví dụ điển hình. Phiên bản do nhóm 365 Band trình bày đã đạt hơn 590 triệu lượt xem, trong khi phiên bản do ca sĩ nhí Bào Ngư thể hiện đã vượt mốc 600 triệu view.

Trên bình diện toàn cầu, Baby Shark - bài hát tiếng Anh dành cho trẻ nhỏ - vẫn đang giữ kỷ lục là video được xem nhiều nhất trong lịch sử YouTube. Tính đến thời điểm hiện tại, MV này đã vượt mốc 15 tỷ lượt xem, bỏ xa các sản phẩm đình đám khác như: Despacito, Wheels on the Bus, Johny Johny Yes Papa hay Bath Song.

Thành tích này một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc của âm nhạc thiếu nhi trong hành vi tiêu dùng nội dung số toàn cầu.