"Mưa đỏ" có doanh thu gần 700 tỷ đồng, dàn diễn viên nhận cát-xê bao nhiêu?

Doanh thu cao, diễn viên có được trả cát-xê tương ứng?

Phim Mưa đỏ cũng lập kỷ lục khi đạt mốc 500 tỷ đồng chỉ sau 15 ngày công chiếu, nhanh hơn so với phim Mai của Trấn Thành - bộ phim phải hơn 20 ngày mới chạm tới thành tích này.

Nhiều chuyên gia dự đoán, phim sẽ kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu trong ngưỡng 700-750 tỷ đồng. Vậy dàn diễn viên nhận được bao nhiêu cát-xê?

Một cảnh trong phim "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS Hà Thanh Vân (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho biết, Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân nhân sản xuất theo đề án của Bộ Quốc phòng nên doanh thu làm phim sẽ được nộp về cho Nhà nước.

"Hơn nữa, khi công chiếu, nhà sản xuất cũng phải ký hợp đồng với đơn vị phát hành. Theo tôi được biết, tỉ lệ chia ra là 5/5, hay các tỉ lệ 4/6, 7/3, thậm chí là 2/8, "miếng bánh to" thường thuộc về nhà phát hành.

Cũng có những phim, nhà sản xuất và đơn vị phát hành ký hợp đồng lợi nhuận theo giai đoạn: Khi mới chiếu phim theo tỉ lệ 5/5, sau 1-2 tuần vắng khách, tỉ lệ giảm xuống còn 4/6, nghiêng về phía nhà phát hành...", TS Hà Thanh Vân thông tin.

Theo bà Thanh Vân, cát-xê cho diễn viên được trả tùy theo thỏa thuận với ê-kíp làm phim và ký hợp đồng từ trước, do nhà sản xuất đứng ra thương lượng.

"Thông thường, các nhà làm phim sẽ trả cát-xê cho diễn viên sau khi quay xong, đóng máy phim nên dù phim doanh thu cao, họ cũng không được chi trả thêm. Nhưng họ sẽ có những cái khác bù vào, ví dụ như danh tiếng, thương hiệu cá nhân được nhiều người biết đến, được mời đi sự kiện, quảng cáo... thì cát-xê cao hơn nhiều", bà Vân chia sẻ.

Đạo diễn Khôi Trần cho rằng, cát-xê ở các phim Nhà nước đầu tư thường không cao bằng các tác phẩm do tư nhân làm.

"Phim tư nhân thường có các đơn vị tài trợ nên nhà sản xuất mạnh tay, chi trả cát-xê cao. Vì thế, khi mời nghệ sĩ tham gia phim, họ cũng có nhiều lựa chọn hơn. Đối với các phim do Nhà nước đầu tư, đặt hàng, cát-xê chỉ ở mức tạm được, cá biệt có diễn viên chỉ thù lao ở mức... tượng trưng", ông Khôi Trần nói.

TS Hà Thanh Vân chia sẻ thêm rằng, ngoài những diễn viên ký hợp đồng nhận cát-xê sau khi quay phim xong, showbiz Việt cũng biết diễn viên đình đám T.H - người được mệnh danh là "ông vua phòng vé Việt" - thường xuyên ký hợp đồng nhận cát xê % theo doanh thu.

Với cách nhận cát-xê này, diễn viên là người có lợi khi doanh thu của phim cao thì thu nhập cũng tương ứng. Việc nhận cát-xê bao nhiêu % cũng theo thoả thuận của diễn viên và đơn vị sản xuất.

Hai diễn viên Thái Hòa và Quang Tuấn trong phim "Địa đạo" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

TS Thanh Vân cũng kể lại rằng, một số bộ phim có doanh thu cao, khi rời rạp, ê-kíp được thưởng thêm, như phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, sau 2 tháng công chiếu tại các cụm rạp Việt Nam, phim đạt doanh thu ấn tượng với hơn 172 tỷ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam).

"Phim lãi 5 tỷ đồng, nhưng 5 nhà đầu tư không lấy nên đã gửi số tiền đó cho ê-kíp làm phim. Đây cũng là một sự động viên dành cho các nghệ sĩ tham gia dự án...", bà Vân thông tin.

Nhận cát-xê 65 triệu đồng, liên hoan đoàn phim hết 120 triệu đồng...

Diễn viên Phương Nam - người vào vai Tạ trong Mưa đỏ - cho biết, trước khi bấm máy, anh và các diễn viên đã ký hợp đồng với nhà sản xuất cùng mức cát-xê tương ứng từng người.

"Sau khi đóng phim xong, chúng tôi nhận tiền luôn. Còn doanh thu bán vé sẽ thuộc nhà sản xuất và nhà phát hành", anh nói.

Phương Nam chia sẻ, phim thu về bao nhiêu tiền, anh và ê-kíp cũng thấy quý. "Hạnh phúc nhất là được mọi người đón nhận và dành tình cảm cho phim cũng như nhân vật Tạ của tôi", anh nói.

Diễn viên Lê Hoàng Long - người vào vai Sen trong Mưa đỏ cũng cho rằng, mức cát-xê của các diễn viên đều được bàn bạc với ê-kíp, tạo sự thoải mái khi làm việc.

"Theo tôi, giá trị thực sự của bộ phim không nằm ở cát-xê mà nằm ở ý nghĩa mà tác phẩm muốn mang lại. Đó mới là điều chúng tôi được hưởng lợi nhiều nhất", nam diễn viên cho hay.

Lê Hoàng Long cho biết, việc Mưa đỏ đạt doanh thu cao và có khả năng cán mốc 700-800 tỷ là một điều may mắn lớn với cả ê-kíp và dàn diễn viên. Điều đó phản ánh phần nào sự đón nhận, yêu quý của khán giả cả nước, có những người đã ra rạp nhiều lần để cảm nhận giá trị bộ phim mang đến.

"Đối với chúng tôi, doanh thu cao không chỉ là niềm vui, mà quan trọng hơn, là việc để người Việt Nam hiểu được sự hy sinh anh dũng của cha ông. Đây chính là thông điệp mà ê-kíp và dàn diễn viên Mưa đỏ muốn gửi đến khán giả", anh nói.

Năm 2024, bộ phim do Nhà nước đặt hàng - Đào, phở và piano - bất ngờ trở thành hiện tượng mạng xã hội. Phim có kinh phí sản xuất 20 tỷ đồng và thu về 23 tỷ đồng trong sự ngạc nhiên của nhiều người.

Trong phim, ca sĩ Tuấn Hưng - người vào vai "me-xừ" Phán giàu có, hào hoa, đam mê nghệ thuật ca trù và có lòng yêu nước.

Tuấn Hưng tiết lộ, anh được trả khoản cát-xê 65 triệu đồng cho vai diễn. Tuy nhiên, ngay từ đầu nam ca sĩ không quá quan tâm đến vấn đề đó. Anh thậm chí còn định tự bỏ tiền riêng đi đặt may quần áo cho nhân vật của mình.

Tuấn Hưng (áo trắng) nhận mức cát-xê 65 triệu đồng khi vào phim "Đào, phở và piano" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh cho biết: "Tôi đến với bộ phim Đào, phở và piano không phải vì cát-xê. Khi mời, chú Phi Tiến Sơn cũng nói với tôi đây là bộ phim Nhà nước đặt hàng nên tôi đã hiểu mức cát-xê sẽ như thế nào.

Lúc đó, tôi mới bảo là cháu không cần đâu, chú cứ lấy phần của cháu để làm ra bộ phim thành công nhất. Sau khi quay xong, tôi muốn tổ chức một buổi gala để kỷ niệm sự kiện nên đã bỏ ra 120 triệu đồng để liên hoan, nhưng tôi rất vui...".

Các diễn viên như Doãn Quốc Đam, Cao Thùy Linh từ chối tiết lộ mức thù lao cho dự án Đào, phở và piano.

Tuy nhiên, đạo diễn Phi Tiến Sơn cho biết: "Phim đề tài lịch sử luôn có sức hút đặc biệt, nhưng sản xuất dòng phim này tốn kém, phức tạp và dễ đụng chạm. Tôi nghĩ quan trọng nhất là cái tâm của người làm phim.

Khi xem Đào, phở và piano, chắc các bạn cũng thấy một phần rất lớn kinh phí sản xuất được dành cho việc xây dựng bối cảnh, đạo cụ, phục trang… Và các diễn viên cũng hiểu điều đó nên khi nhận lời tham gia trên tinh thần rất hỗ trợ".

Tạo hình của Quốc Toàn trong phim "Hồng Hà nữ sĩ" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Bên cạnh Đào, phở và piano, bộ phim Hồng Hà nữ sĩ của đạo diễn Nguyễn Đức Việt cũng là tác phẩm được Cục Điện ảnh (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) đặt hàng, phát hành năm 2024.

Diễn viên Quốc Toàn - người đóng vai Đặng Trần Côn trong phim - chia sẻ, vì quá thích dự án nên anh đã dành hơn 2 năm theo đuổi và sau 11 lần thử vai mới được chọn.

Quốc Toàn cho biết, diễn xuất là đam mê của anh. Cát-xê mà diễn viên nhận được cũng tuỳ theo phim, theo vai diễn.

"Với diễn viên trẻ chưa nổi tiếng, cát-xê ở khoảng vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng tuỳ từng thể loại phim. Có nhiều lần, hết vai diễn, số tiền kiếm được cũng tiêu gần hết. Các diễn viên trẻ thường làm thêm nhiều nghề phụ để duy trì cuộc sống. Mức cát-xê của tôi vẫn đủ trang trải cho cuộc sống ở mức trung bình...", Quốc Toàn nói.