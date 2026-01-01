"Mưa đỏ" ẵm cúp Cánh diều vàng 2025

Tối 15/1, tại Hà Nội, lễ trao giải Cánh diều 2025 diễn ra với sự tham gia của những tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình được công chúng quan tâm và sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ tên tuổi.

Ở hạng mục quan trọng nhất, Giải Cánh diều vàng dành cho Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất năm 2025 được trao cho Mưa đỏ - tác phẩm do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất.

Ê-kíp làm phim "Mưa đỏ" ăn mừng chiến thắng giải Cánh diều vàng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Không chỉ giành Cánh diều vàng Phim điện ảnh hay nhất, Mưa đỏ còn mang về thêm 2 giải thưởng cá nhân quan trọng. NSƯT Đặng Thái Huyền nhận giải Đạo diễn xuất sắc phim truyện điện ảnh, ghi nhận dấu ấn chỉ đạo nghệ thuật và khả năng dàn dựng của nữ đạo diễn với một đề tài khó.

Trong khi đó, diễn viên Nguyễn Phương Nam được trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh với vai Tạ.

Trên bục nhận giải, Đại tá Kiều Thanh Thúy - Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ, đại điện ê-kíp - chia sẻ: "Cảm ơn Ban giám khảo đã trao giải Cánh diều vàng cho bộ phim Mưa đỏ. Đây là một niềm vinh dự lớn lao và cũng là sự ghi nhận quá trình lao động nghệ thuật của toàn bộ ê-kíp.

Giải thưởng này là động lực để Điện ảnh Quân đội nhân dân tiếp tục cống hiến, đồng hành cùng điện ảnh Việt Nam sáng tạo nên những tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng, lịch sử có giá trị nhân văn và giàu tính nghệ thuật".

Đạo diễn Đặng Thái Huyền (bên phải) nhận giải Đạo diễn xuất sắc phim truyện điện ảnh (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Mưa đỏ là bom tấn điện ảnh chiến tranh - cách mạng Việt Nam, tái hiện 81 ngày đêm khốc liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Phim do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, khai thác trực diện đề tài chiến tranh với quy mô lớn, nhiều cảnh quay công phu và cách kể chuyện hướng tới cảm xúc đại chúng.

Về mặt thương mại, Mưa đỏ tạo nên cột mốc chưa từng có. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 710 tỷ đồng, thu hút 8,1 triệu lượt khán giả ra rạp, trở thành phim Việt Nam có doanh thu lớn nhất trong lịch sử.

Thành công này không chỉ phá vỡ hàng loạt kỷ lục phòng vé mà còn cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng phim lịch sử - chiến tranh khi được đầu tư bài bản và tiếp cận khán giả bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

Từ một dự án do Điện ảnh Quân đội Nhân dân đầu tư, Mưa đỏ đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một tác phẩm nghệ thuật đơn thuần để trở thành hiện tượng văn hóa, khẳng định điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục số đông khán giả bằng những câu chuyện lịch sử mang giá trị tư tưởng và cảm xúc.

Việc Mưa đỏ giành giải Cánh diều vàng một lần nữa khẳng định giá trị nghệ thuật của bộ phim, sau thành công trước đó ở giải Ngôi sao xanh.

Bên cạnh những giải thưởng đáng chú ý của Mưa đỏ, phim Không giới hạn cũng thắng lớn với 5 giải tại Cánh diều 2025, trong đó có giải Cánh diều vàng dành cho phim truyền hình xuất sắc nhất.

Giải Cánh diều là giải thưởng uy tín do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật của điện ảnh và truyền hình trong năm. Không chỉ là một đêm trao giải, Cánh diều còn được xem là ngày hội nghề nghiệp, nơi những người làm phim cùng nhìn lại chặng đường sáng tạo và khích lệ nhau tiếp tục cống hiến.

Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, Ban tổ chức giải thưởng Cánh diều từng thông báo giải lần này có thể không có tiền thưởng do vướng mắc về thủ tục và quy định. Tuy nhiên, sau quá trình tháo gỡ, lễ trao giải vẫn diễn ra, bảo đảm ý nghĩa tôn vinh các tác phẩm và cá nhân được ghi nhận.

Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang có nhiều chuyển động tích cực, giới chuyên môn và nghệ sĩ kỳ vọng Cánh diều 2025 không chỉ thành công ở việc trao giải đúng giá trị, mà còn tiếp tục củng cố tinh thần nghề nghiệp và nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức.