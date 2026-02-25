Mối quan hệ của Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada ngày càng thắm thiết

Mới đây, Katy Perry được bắt gặp đưa con gái Daisy Dove Bloom đi du lịch cùng ông Justin tại Montecito (Mỹ). Daisy là con chung của nữ ca sĩ với tài tử Orlando Bloom.

Sự xuất hiện của bé trong những chuyến đi cùng mẹ và bạn trai mới được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của Katy và ông Trudeau đang tiến triển tích cực.

Katy Perry đang hạnh phúc bên ông Justin Trudeau (Ảnh: IG).

Mối quan hệ của họ bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái khi cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Montreal (Canada). Ông Trudeau thậm chí từng có mặt tại một buổi biểu diễn của Katy Perry vào năm 2025.

Có thời điểm, cặp đôi được cho là tạm ngưng gặp gỡ vì áp lực dư luận và lịch trình bận rộn. Tuy nhiên, họ nhanh chóng tái hợp và liên tục xuất hiện thân mật tại Mỹ, Pháp và Nhật Bản vào cuối năm ngoái.

Theo một số nguồn tin thân cận, mối quan hệ này không còn dừng ở mức tìm hiểu. Cả hai được cho là nghiêm túc và nghĩ đến tương lai lâu dài. Trên trang cá nhân, Katy Perry cũng đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên ông Justin như một lời khẳng định mối quan hệ của họ.

Katy Perry - hiện ngoài 40 tuổi - được cho là không còn hứng thú với những mối quan hệ chóng vánh. Trong khi đó, ông Trudeau thể hiện sự cam kết rõ ràng và nỗ lực sắp xếp thời gian để ở bên bạn gái.

Katy Perry trong kỳ nghỉ với bạn trai tại Montecito (Mỹ) (Ảnh: Backgrid).

Một nguồn tin chia sẻ với Entertainment Tonight, ông Justin Trudeau luôn ở bên ủng hộ và động viên Katy Perry. “Ông ấy luôn ủng hộ và động viên cô ấy, và cô ấy cảm thấy tự tin hơn khi ở bên ông ấy”, nguồn tin cho biết. Đồng thời, người này cũng nhận định: “Justin đến với Katy vào thời điểm hoàn hảo”.

Trong khi đó, một nguồn tin khác tiết lộ với People rằng ông Trudeau đã rất kiên trì theo đuổi nữ ca sĩ. Ban đầu, Katy Perry được cho là không muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc ngay sau khi chia tay tài tử Orlando Bloom. Tuy nhiên, sự chân thành và nỗ lực của cựu Thủ tướng Canada dần khiến cô thay đổi suy nghĩ.

“Justin đã nhiều lần chứng tỏ rằng mình thực sự muốn ở bên cô ấy. Ông ấy bay khắp thế giới để dành thời gian cho Katy trong những chuyến lưu diễn. Cô ấy thích ở bên Justin và rất cảm động trước những nỗ lực đó. Cô ấy thực sự hào hứng khi hẹn hò với Justin”, người này nói thêm.

Chuyện tình với Katy Perry giúp ông Justin Trudeau trẻ trung hơn (Ảnh: News).

Katy hiện đảm nhận phần lớn việc chăm sóc con gái và tiếp tục duy trì mối quan hệ tôn trọng với tài tử Orlando Bloom trong việc nuôi dạy con chung. Trước khi bé Daisy đi nghỉ cùng mẹ và bạn trai mới của mẹ, cô bé đã dành thời gian bên bố.

Dù đã có một cô con gái, Katy Perry không che giấu mong muốn có thêm con. Một số nguồn tin cho rằng, nữ ca sĩ đang "yêu đương nghiêm túc" với ông Justin và việc có con hoàn toàn nằm trong kế hoạch của cô.

“Katy là người yêu rất chân thành. Khi đã cảm nhận được sự tử tế từ đối phương, cô ấy sẽ dốc toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ. Việc họ tiến tới hôn nhân và có con trong thời gian không xa là điều hoàn toàn có thể xảy ra”, nguồn tin nhận định.

Với cựu Thủ tướng Canada, Katy là người phụ nữ thông minh, truyền cảm hứng và giúp ông tìm lại niềm vui sau nhiều năm hoạt động chính trường.

“Justin đang thể hiện rất rõ ràng mong muốn xây dựng cuộc sống lâu dài với Katy và không muốn ở bên bất kỳ ai khác. Ban đầu, nhiều người nghĩ đây chỉ là mối quan hệ chóng vánh, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Katy cảm nhận như thể định mệnh đã đưa họ đến với nhau”, nguồn tin nói.

Một số nguồn tin cho rằng, Katy Perry có kế hoạch gắn bó lâu dài và sinh con với bạn trai (Ảnh: Getty).

Tháng 2 này, ông Trudeau được cho là đã chi khoảng 3,1 triệu USD để mua một biệt thự tại Montreal, làm dấy lên đồn đoán về tổ ấm tương lai của cặp đôi.

Dù chưa chính thức xác nhận kế hoạch lâu dài, những hình ảnh đồng hành và chia sẻ công khai của họ đang khiến công chúng tin rằng đây không chỉ là một mối quan hệ “thoáng qua”, mà có thể là chương mới bền vững trong cuộc đời của cả hai.

Katy Perry (42 tuổi) là chủ nhân của nhiều ca khúc nổi tiếng toàn cầu như Dark Horse, Roar, Hot N Cold… Cô từng đính hôn với tài tử Orlando Bloom và có một con gái chung tên Daisy. Tháng 6/2025, cả hai xác nhận chia tay trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Justin Trudeau (55 tuổi) từ chức Thủ tướng Canada vào năm ngoái, khép lại gần 10 năm lãnh đạo đất nước. Ông ly hôn với vợ cũ Sophie Grégoire vào năm 2023 sau 18 năm chung sống và có 3 con chung.